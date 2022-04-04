منفيون روس يتظاهرون ضد الحرب في برلين

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يفر عشرات الآلاف من الأوكرانيين من الحرب بحثا عن الأمان. لكن معارضين روس يغادرون بلدهم أيضا. إنهم يرفضون الحرب العدوانية على أوكرانيا ويعانون من قمع حرية التعبير في روسيا
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية بسبب غزوها أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتا، مقابلة معارضة 24 دولة.
في أول رد فعل لها على تصنيف موسكو لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية كـ "عميل أجنبي"، أدانت الحكومة الألمانية القرار الروسي في حق الشبكة الإعلامية، معتبرة إياه هجوما صريحا على حرية الصحافة.
أدان الاتحاد الأوروبي وألمانيا حظر روسيا 15 منظمة دولية وألمانية مدافعة عن حقوق الإنسان. وفي حين أكدت برلين أن موسكو تعمل على "إسكات جميع الأصوات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان"، قالت بروكسل إن قرار الحظر غير مبرر.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن أوكرانيا، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، داعية للتوصل إلى حل سلمي، ومحذرة روسيا من "الثمن الباهظ" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.
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