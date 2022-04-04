 منفيون روس يتظاهرون ضد الحرب في برلين | DW الأخبار | DW | 09.04.2022

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DW الأخبار

منفيون روس يتظاهرون ضد الحرب في برلين

يفر عشرات الآلاف من الأوكرانيين من الحرب بحثا عن الأمان. لكن معارضين روس يغادرون بلدهم أيضا. إنهم يرفضون الحرب العدوانية على أوكرانيا ويعانون من قمع حرية التعبير في روسيا

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