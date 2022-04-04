منفيون روس يتظاهرون ضد الحرب في برلين

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يفر عشرات الآلاف من الأوكرانيين من الحرب بحثا عن الأمان. لكن معارضين روس يغادرون بلدهم أيضا. إنهم يرفضون الحرب العدوانية على أوكرانيا ويعانون من قمع حرية التعبير في روسيا
في أول رد فعل لها على تصنيف موسكو لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية كـ "عميل أجنبي"، أدانت الحكومة الألمانية القرار الروسي في حق الشبكة الإعلامية، معتبرة إياه هجوما صريحا على حرية الصحافة.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن أوكرانيا، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، داعية للتوصل إلى حل سلمي، ومحذرة روسيا من "الثمن الباهظ" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.
قالت مجموعة الدول السبع إنها لن تدخر جهداً في سبيل محاسبة بوتين وداعميه ممن ساندوا غزوه لأوكرانيا. وفيما حذرت دول المجموعة روسيا من استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية، توعد البيت الأبيض بفرض عقوبات على الذهب الروسي.
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي قد يجبرها على الوقوف في صف أحد الطرفين، تبدو مجموعات التكنولوجيا الأمريكية عالقة بين مطرقة الدعوات إلى معارضة الحرب التي تشنها موسكو وسندان إجراءات انتقامية محتملة من قبل الكرملين.
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