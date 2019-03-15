 منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا ″عنصري أبيض″ سحرته الفاشية | أخبار | DW | 16.03.2019

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أخبار

منفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا "عنصري أبيض" سحرته الفاشية

ينتظر النيوزيلنديون المصدومون المزيد من الإجابات بعد هجوم إرهابي استهدف مسجدين وأسفر عن مقتل 49 مسلما. وفيما امتنعت الشرطة عن تقديم المزيد حول دوافع منفذ الهجوم، تباهى الأخير بأنه "عنصري" و"فاشي". فمن هو هذا الإرهابي؟

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Brenton Tarrant (Reuters/M. Mitchell)

يقدم برينتون تارنت، منفذ الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا نفسه على أنه "عنصري" و"فاشي". ويقول في سيرته الذاتية إن أوزوالد موسلي، مؤسس الاتحاد البريطاني للفاشيين في عام 1932، هو "في التاريخ الشخص الأقرب إلى معتقداتي الشخصية". كما يعتبر تارنت نفسه "رجلا أبيض عاديا"، مشيرا إلى أنه اكتسب الإيديولوجية الفاشية الجديدة خلال رحلاته الكثيرة إلى أوروبا.

ووجه الاتهام إلى هذا الأسترالي الذي يبلغ الـ 28 من العمر السبت (16 آذار/ مارس 2019)، في أعقاب واحدة من أسوأ الجرائم التي ارتكبت في نيوزيلندا: قتل 49 من المسلمين في مسجدين بكرايست تشرش، ولدى مثوله أمام المحكمة لفترة قصيرة بنفس البلدة، رسم بيده إشارة خاصة بالمؤمنين بتفوق العرق الأبيض.

وتبين أنه ليس لديه على الأرجح أي سجل إجرامي ولم يكن موضوعا تحت رقابة أي جهاز استخبارات نيوزيلندي. كما نشأ في مدينة غرافتون الصغيرة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث تخصص كمدرب للياقة البدنية بعد تخرجه من المدرسة الثانوية. وعمل فترة ابتداء من 2009 في صالة ألعاب رياضية في المدينة.

Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

.يضعون الزهور بالقرب من مسجد النور في نيوزيلندا تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي

"رحلاته إلى الخارج غيرته"

وتتذكره مديرة هذه الصالة ترايسي غراي فتصفه بأنه كان يتميز بجديته في العمل، لكن يبدو أن رحلاته إلى أوروبا وآسيا قد غيرته. وتم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل على الاعتقاد  بأنه قد يكون سافر أيضا إلى باكستان وكوريا الشمالية.

بينما يوضح هو شخصيا بأنه سافر إلى فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وأعلنت السلطات البلغارية أنها ستحقق في أسباب إقامته في بلغاريا في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسافر خلالها هذا الإرهابي الأسترالي إلى جنوب شرق أوروبا: فقد قام برحلة قصيرة إلى البلقان في كانون الثاني/ ديسمبر 2016، بالحافلة عبر صربيا وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك. وقال مسؤول تركي كبير أيضا إن برينتون تارنت قام برحلات عدة إلى تركيا.

وأوضحت غراي لقناة ايه.بي.سي الأسترالية العامة "أعتقد أنه تغير خلال السنوات التي سافر خلالها إلى الخارج" وأضافت "إنها بلا شك تجارب شخصية، وقد تطور في لحظة معينة نتيجة لقاءاته مع آخرين".

ودعم هذه الفرضية البيان المؤلف من 74 صفحة والمليء بالمراجع البغيضة التي نشرها تارنت مباشرة قبل تنفيذ عمليته الإرهابية.

Neuseeland Anschlag in Christchurch (Reuters)

الشرطة النيوزيلندية يوم وقوع الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشرش أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 49 مسلما

"مصدوم لخسارة لوبن الانتخابات الرئاسية"

مختارات

مثل المشتبه به الرئيسي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا أما القضاء حيث وجهت له تهمة القتل وصدر أمر بحبسه تمهيدا لمحاكمته، فيما كشفت رئيسة الحكومة النيوزيلاندية أنه كان ينوي مواصلة هجماته قبل أن تقبض عليه الشرطة. (16.03.2019)

حتى اليمين الشعبوي ندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وأعرب كبار الزعماء السياسيين والدينيين في العالم عن إدانتهم للهجوم الذي أودى بحياة عشرات المصلين "الأبرياء". (15.03.2019)

وفي هذا البيان يروي أنه خطط للمرة الأولى لتنفيذ هجوم في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو 2017، أثناء سفره إلى فرنسا وأوروبا الغربية. ويعتبر أن ما وصفه بـ "غزو" المهاجرين للمدن الفرنسية قد صدمه. ويتحدث عن "اليأس" الذي أثاره في نفسه فوز ايمانويل ماكرون في الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن.

ويشير هذا النص الذي يحمل عنوان "الاستبدال الكبير" إلى أن الإرهابي الأسترالي كان عازما على مهاجمة المسلمين. ويبدو أن العنوان يشير إلى كلام للكاتب الفرنسي رينو كامو عن اختفاء "الشعوب الأوروبية"، و"استبدالها" كما قال بالشعوب غير الأوروبية المهاجرة، وهي المقولة التي تزداد شعبيتها في أوساط اليمين المتطرف.

واستخدمت في ارتكاب مجزرة الجمعة، خمسة أسلحة، منها سلاحان نصف آليين، وبندقيتان. وتظهر بوضوح على هذه الأسلحة كتابات باللغة الإنجليزية وبمختلف لغات أوروبا الشرقية. كما تظهر إشارات إلى شخصيات عسكرية تاريخية كبيرة، منها عدد  كبير من الأوروبيين الذين قاتلوا ضد المسلمين، خصوصا الجيش العثماني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، مع إشارات للحملات الصليبية.

ويستشهد برينتون تارنت في بيانه بالعديد من منفذي الهجمات العنصرية أو اليمينية المتطرفة، بمن فيهم النروجي أندرس برينغ بريفيك، الذي قتل 77 شخصا في تموز/ يوليو 2011. وأكد أنه أجرى "اتصالا قصيرا" معه.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Terroranschlag Neuseeland Trauer Christchurch (picture-alliance/dpa)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    نصف ساعة هزت الصورة

    لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.

  • Neuseeland - Polizei vor Moschee (picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    هجرة مبكرة

    تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.

  • Christchurch Anschlag auf Moschee (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    قرابة خمسين ألف مسلم

    تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.

  • Neuseeland Referendum die alte Flagge bleibt (Reuters/R. Ben-Ari)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    "جنة" المهاجرين على الأرض

    البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.

  • Neuseeland Christchurch - al Noor Mosque (Reuters/SNPA/M. Hunter)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    معاداة المسلمين؟

    في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.

  • Neuseeland nach Anschlag in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    1.5 مليون قطعة سلاح

    يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

  • Jacinda Ardern (picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office)

    في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

    وعود بتشديد القوانين

    وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة


مختارات

في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا

36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك. (16.03.2019)  

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