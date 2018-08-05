 منع بائعات الهوى من الدراسة يثير جدلاً في فيتنام | عالم المنوعات | DW | 30.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

منع بائعات الهوى من الدراسة يثير جدلاً في فيتنام

أثار اقتراح نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم في فيتنام ينص على طرد بائعات الهوى، اللاتي يدرسن ليصبحن معلمات، جدلاً واسعاً في البلاد. فما هي طبيعة هذا الاقتراح، الذي يشير إلى مجال دراسة معين دون سواه؟

Symbolbild Zwangsprostitution (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء (30 تشرين الأول/ أكتوبر)، أن مسودة لائحة تقترح طرد بائعات الهوى اللاتي يدرسن ليصبحن معلمات في فيتنام، في حال ممارستهن الجنس بصورة متعددة، أثارت جدلاً في فيتنام.

مختارات

رغم أنها محظورة في كل مكان توجد ظروف تشبه العبودية في كافة العالم ـ حتى في ألمانيا. "اليوم الدولي لذكرى تجارة العبيد وإلغائها" له دلالة أكبر من مجرد ذكرى سنوية. (23.08.2018)

نساء مغربيات أصبن بمرض الايدز عن طريق أزواجهن ونقلن الفيروس إلى أطفالهن دون إرادتهن. لكن المجتمع لا يرحم ويتهمهن بممارسة الدعارة بعد وفاة الزوج المريض. لكن هناك من تحدت ذلك وحققت نجاحا مهنيا وتمارس حياتها بشكل طبيعي. (05.08.2018)

وينص المقترح، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم مطلع هذا الشهر، على أنه سوف يتم طرد الطالبات اللاتي يدرسن علم التربية، إذا ضُبطن بممارسة الجنس مقابل المال، أربع مرات. وأضاف المقترح أن من يتم كشف ممارستها للجنس أول مرة سوف تتلقى تحذيراً، بعد ذلك سوف يتم تعليق دراستها في حالة تكرارها لممارسة الجنس قبل أن تُطرد في نهاية المطاف في حال إدانتها بممارسة الجنس للمرة الرابعة.

وعقب أن تم تداول هذا المقترح أمس الاثنين (29 تشرين الأول/ أكتوبر)، أثار انتقادات من جانب مستخدمي الإنترنت لكونه يشير بصورة غربية لمجال واحد من الدراسة، قامت الوزارة بسحب الوثيقة، قائلة إنه تم نشرها على الموقع بصورة خاطئة. وأضافت الوزارة أن الوثيقة المنشورة ليست الصيغة الأحدث من المقترح. يشار إلى أن الدعارة محظورة في فيتنام، وتواجه بائعات الهوى عقوبة دفع غرامة تصل إلى 500 ألف دونغ فيتنامي (21,37 دولار).

ر.ض (د ب ا)

  • Universität Harvard Flash-Galerie (AP)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)

    احتلت الجامعة المركز الأول حسب تصنيف المركز. وتعتبر جامعة هارفارد من أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أفضل جامعات العالم. تقع الجامعة في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

  • Stanford Universität in Kalifornien USA Gebäude Außenaufnahme (picture-alliance/dpa/J.Dabrowski)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)

    أخذت جامعة ستانفورد المركز الثاني عالمياً وهي جامعة أمريكية تقع في ولاية كاليفورنيا بالقرب من مدينة بالو ألتو. يصنف المركز ترتيب الجامعات على أساس 8 مؤشرات من ضمنها جودة التعليم وتوظيف خريجي الجامعات والبحوث العلمية للجامعة.

  • MIT Massachusetts Institute of Technology (Imago)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)

    أول ثلاث جامعات حسب التصنيف العالمي من الولايات المتحدة، واحتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المركز الثالث. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو معهد ماساتشوستس للتقنية ويعرف اختصاراً بـMIT وهي جامعة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس ويعتبر هذا المعهد من المعاهد المتألقة عالمياً.

  • Universität Cambridge Flash-Galerie (Richie - sa)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)

    جامعة كامبريدج هي الجامعة الرابعة حسب تصنيف المركز وإحدى الجامعات السبع العتيقة في الجزر البريطانية وتقع في كامبريدج بالمملكة المتحدة.

  • Universität Oxford Christ Church College (Imago/J. Tack)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)

    جامعة أوكسفورد تعدّ أقدم جامعة في العالم الغربي المتحدثة بالإنجليزية وأقدم جامعات بريطانيا السبع العتيقة وخامس أفضل جامعات العالم حسب التصنيف وتقع الجامعة في مدينة أكسفورد في إنجلترا.

  • Bildergalerie Deutschlands älteste Universitäten München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ (ألمانيا)

    احتلت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ الألمانية المركز الأول في ألمانيا والمركز 71 عالميا، وهي من أقدم جامعات ألمانيا.

  • König-Saud-Universität in Riad, Saudi-Arabien (CC BY-NC 2.0/ Mohd Azli Abdul Malek)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)

    لم تخلو القائمة من الجامعات العربية، حيث دخلت فقط 9 جامعات من 4 دول عربية التصنيف وأفضلها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في المرتبة 560 عالميا

  • Logo King Abdullah University of Science and Technology

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (المملكة العربية السعودية)

    جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي جامعة سعودية حديثة مخصصة للأبحاث والدراسات العليا وتقع في مدينة ثول على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة جدة. وهي أكبر المدن الجامعية على مستوى العالم. ترتيب الجامعة حسب التصنيف العالمي 577 و الثاني عربياً. وفي صعيد متصل دخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الـ612 عالميا والرابع عربيا وهي جامعة سعودية حكومية تقع في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

  • American University in Beirut, Libanon (picture alliance/Robert Harding World Imagery)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)

    الجامعة الأميركية في بيروت هي جامعة خاصة لبنانية تأسست في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1866 وتقع في منطقة رأس بيروت في العاصمة اللبنانية. وصُنفت حسب الترتيب العالمي في المركز الـ597 والثالث عربياً.

  • Kairo-Universität, Ägypten (CC BY-NC 2.0/ Zeinab Mohamed)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة القاهرة (مصر)

    ودخلت من مصر 4 جامعات: جامعة القاهرة (المرتبة 721 عالميا)، جامعة عين شمس (المرتبة 943 عالميا)، جامعة الإسكندرية (المرتبة 980 عالميا)، جامعة المنصورة (المرتبة 983 عالميا). لمشاهدة الترتيب كاملا على الموقع الرسمي للتصنيف العالمي يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://cwur.org/2017.php

  • Studentenleben in Dubai (AP)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الإمارات العربية المتحدة

    ودخلت جامعة واحدة من الإمارات العربية المتحدة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 957 عالميا). يُشار أن مركز التصنيف العالمي للجامعات ينشر تصنيفا فريدا عالميا عن الجامعات بحيث يقيس جودة التعليم وتطبيق الطلبة، فضلا عن هيبة أعضاء التدريس وجودة أبحاثهم، بشكل مستقل من غير الاعتماد على الدراسات الإحصائية والبيانات التي تقدمها الجامعات نفسها للمركز. إعداد: سامي آغا.


مختارات

تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

أصدر مركز التصنيف العالمي للجامعات (cwur.org) يوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر) تصنيفه لعام 2017 لأفضل 1000 جامعة في العالم. وشارك في التقييم 27770 مؤسسة تعليمية في مجال التعليم العالي بجميع أنحاء العالم. (18.10.2017)  

مواضيع ذات صلة

Mutter mit HIV infiziert

المغرب - أمهات مصابات بالايدز يتحدين نظرة المجتمع ووَصْم"عاهرات" 05.08.2018

نساء مغربيات أصبن بمرض الايدز عن طريق أزواجهن ونقلن الفيروس إلى أطفالهن دون إرادتهن. لكن المجتمع لا يرحم ويتهمهن بممارسة الدعارة بعد وفاة الزوج المريض. لكن هناك من تحدت ذلك وحققت نجاحا مهنيا وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

Neues Museum in Berlin - Büste der Nofretete

هكذا اهتم الفراعنة بمساواة الجنسين ومشاركة الشباب بالسلطة 12.08.2018

أظهرت دراسة مصرية اهتمام الحضارة الفرعونية بالمساواة بين الجنسين. لكن كيف؟ وهل كانت الفتيات يشاركن بالأنشطة الرياضية؟ وماذا عن العمل والسياسة؟ إلى أي مدى كانت تتاح للشباب فرصة المشاركة في حكم البلاد وتولي مقاليد السلطة؟

Symbolbild Prostitution

ألمانيا: تجربة شابة أجنبية.. من أجل أطفالها مارست الدعارة! 23.06.2018

منذ عام 2002، يُعترف بالدعارة كمهنة في ألمانيا، وقد تبيع النساء أجسادهن مقابل 30 يورو فقط. الربح الأكبر تحققه شبكات الدعارة. DW سلطت الضوء على تجربة إحدى الشابات، التي كشفت عن ما يخفيه عالم الدعارة في البلاد.

إعلان
Themenbild Facebook

 