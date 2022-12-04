منع الحمل الهرموني للرجال

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن): هل يمكن أن تساعد الأنسجة العصبية الاصطناعية بدلاً من إجراء التجارب على الحيوانات؟ وكيف يمكن أن تعمل وسائل منع الحمل للرجال؟ وما هي طبيعة العلاقات في عالم الحيوان؟
بينما حمل الاتحاد الألماني لكرة القدم "فيفا" مسؤولية النقاش الدائر حول شارة "حب واحد"، انتقدت صحف ألمانية وأوروبية موقف الاتحادات الكروية الأوروبية وخصوصا الاتحاد الألماني، لأنه "خضع بشكل بائس" لسلطة "الفيفا".
تواجه ألمانيا تغييرا ديموغرافيا، يتسبب في ضغوط على صناديق التقاعد. ويجري الحديث غالبا عن حل هو: التقاعد في سن السبعين. لكن السؤال هو: ما مدى القدرة على تنفيذ هذا المفهوم في المستقبل؟
تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.
ردا على دراسة اقترحها فريق من خمسة أكاديميين كنديين، تفكر "ناسا" في دراسة إمكانية ممارسة الجنس في الفضاء، حيث يعتبر ذلك أمرا "مهما" بالنسبة للمهام الطويلة التي يتم إرسالها للقمر والمريخ، كما تؤكد وكالة الفضاء الأمريكية.
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