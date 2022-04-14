منع الحافلات الخاصة في زمن الجائحة

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في بداية جائحة كورونا قررت الحكومة في زيمبابوي منع عمل حافلات القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا، ما تسبب في مشاكل عديدة لأصحاب الحافلات ولمن يعتمدون في حياتهم اليومية والعملية على هذا القطاع.
متحور كورونا "B.1.1.529"، الذي تم رصده لأول مرة في بوتسوانا، يحتوي على طفرات عديدة في بروتين سبايك الأمر الذي يصعّب مأمورية الخلايا المناعية لمكافحة هذا الوباء الفتاك.
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022، غير أن مسار البطولة القارية هذه المرة توجد في مهب جائحة كورونا التي أصابت مجموعة من كبار النجوم، الأمر الذي استدعى تدخل الاتحاد الإفريقي (كاف).
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
مع تزايد القلق الدولي بشأن اكتشاف متحور جديد لفايروس كورونا، أعلنت ألمانيا تصنيف دولة جنوب أفريقيا كمنطقة خطر واعتبارا من الليلة لن يُسمح لشركات الطيران سوى بإعادة المواطنين الألمان من هناك إلى ألمانيا.
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