 منع الحافلات الخاصة في زمن الجائحة | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

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منع الحافلات الخاصة في زمن الجائحة

في بداية جائحة كورونا قررت الحكومة في زيمبابوي منع عمل حافلات القطاع الخاص للحد من انتشار فيروس كورونا، ما تسبب في مشاكل عديدة لأصحاب الحافلات ولمن يعتمدون في حياتهم اليومية والعملية على هذا القطاع.

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