منظمة: 100 متظاهر في إيران يواجهون عقوبة الإعدام

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR)، غير الحكومية والتي مقرها أوسلو، الثلاثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن ما لا يقل عن 100 إيراني اعتقلوا خلال أكثر من 100 يوم من الاحتجاجات في بلادهم، يواجهون تهماً يعاقب عليها بالإعدام.
وتهز إيران احتجاجات اندلعت بعد وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عامًا، في 16 سبتمبر/ أيلول إثر اعتقالها على يد شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وأعدمت طهران هذا الشهر شابين على صلة بالاحتجاجات في حملة قمع متصاعدة من قبل السلطات، يقول ناشطون إنها تهدف إلى بث الخوف بين السكان.
وفي تقرير نُشر الثلاثاء كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 100 سجين معرضون لعقوبة الإعدام، بينهم 13 سجينا صدر بحقهم حكم الإعدام. وأشار التقرير إلى أن العديد منهم لا يستطيعون الوصول إلى محام.
وقال رئيس المنظمة محمود أميري مقدم "بإصدار أحكام الإعدام وتنفيذ بعضها بحق متظاهرين تريد (السلطات) أن يخرج الناس من الشارع". واضاف لفرانس برس "كان لذلك تأثير معين لكن ما لاحظناه بشكل عام كان زيادة النقمة على السلطات" مضيفا أن "استراتيجيتها في بث الخوف مع تنفيذ عمليات الإعدام فشلت".
في حصيلة تم تحديثها ونُشرت الثلاثاء قالت المنظمة إن 476 متظاهرا قتلوا منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.
وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني إن 14 ألف شخص على الأقل اعتقلوا منذ بدء الاحتجاجات في إيران.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول أعدم ماجد رضا رهناورد (23 عاما) شنقا في مكان عام بعد أن دانته محكمة في مشهد (شمال شرق) بقتل عنصرين من قوات الأمن. وقبل أربعة أيام من ذلك، أعدم محسن شكاري (23 عاما) لإصابته عنصر أمن بجروح.
واعلنت السلطة القضائية أنه حكم على تسعة أشخاص آخرين بالإعدام على صلة بالاحتجاجات وسُمح بإعادة محاكمة اثنين منهم.
إيراني ينتحر للفت الانتباه إلى الوضع في بلده
في غضون ذلك أقدم إيراني على الانتحار، ملقيا بنفسه في نهر الرون في مدينة ليون (جنوب شرق فرنسا)، بغية لفت الانتباه إلى الوضع في بلده، بحسب ما قال في فيديو نشره قبيل وفاته.
وعُثر على جثّته في النهر مساء الاثنين بحسب ما كشفت الشرطة لوكالة فرانس برس مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لو بروغريه" المحلية.
وقد تعذّر إنعاش الرجل البالغ 38 عاما، بالرغم من مساعي عناصر الإسعاف الذين نقلوه إلى الضفّة، بحسب ما أفاد المصدر عينه.
وقال الرجل بصوت هادئ في مقطع فيديو نشره على مواقع عدة للتواصل الاجتماعي قبل الإقدام على فعلته: "قرّرتُ الانتحار في نهر الرون، في تحدٍ يظهر أننا نحن، الشعب الإيراني، تعبنا جدّا من هذا الوضع". وتابع "عندما ستشاهدون هذا الشريط، سأكون ميتا"، قبل أن يدعو إلى دعم الشعب الإيراني في نضاله ضدّ "شرطة وحكومة شديدتي العنف".
وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمّع في وسط مدينة ليون مساء الثلاثاء إحياء لذكراه.
ويشار إلى أنالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توعد بأن حكومته لن ترحم من وصفهم بـ "المعادين" لبلاده التي تشهد منذ أشهر تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
ص.ش/أ.ح (ا ف ب)
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة
بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
1999.. انتفاضة الطلاب
خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا
في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2009 ..."الثورة الخضراء"
في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2017 احتجاجات الأربعاء البيض
بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2017... مظاهرات ضد الغلاء
في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2018 احتجاجات بلا قيادة
استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.
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في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"
2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية
في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان