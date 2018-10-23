منظمة: نجل خاشقجي وعائلته يغادرون السعودية

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي القتيل جمال خاشقجي، غادر السعودية مع عائلته بعدما رفعت الحكومة حظر السفر الذي كان مفروضا عليه.

وقالت "سارة ويتسون"، مسؤولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية، لوكالة فرانس برس إن "صلاح وعائلته في طائرة متوجهة الآن إلى واشنطن".

بينما قال مصدران مقربان من عائلة جمال خاشقجي لوكالة رويترز إن صلاح خاشقجي، وهو الابن الأكبر لجمال خاشقجي غادر السعودية أمس الأربعاء. وقال أحد المصدرين إنه يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية وإنه كان يخضع لحظر سفر. وامتنع المصدران عن كشف المكان الذي سيتوجه إليه أو أي تفاصيل تتعلق بمغادرته.

وكان صلاح خاشقجي، قد التقى أول أمس الثلاء الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، حيث قدما له ولعمه العزاء في مقتل والده، الذي أعلنت السعودية مقتله داخل سفارتها بإسطنبول، التي دخلها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وقالت إنه قتل في "شجار"، وهي الرواية التي لم تحظ بالقبول لدى معظم العواصم الغربية. بينما قال الرئيس التركي إن قتله "كان مخططا له" على يد فريق قدم إلى تركيا خصيصا لهذه المهمة.