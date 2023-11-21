منظمة: مقتل 53 صحافيا منذ بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس

قُتل 53 صحافيا وعاملا في مجال الإعلام في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لإحصاء للجنة حماية الصحافيين نشر اليوم الثلاثاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023). وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن هذه الحصيلة تشمل 46 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين وثلاثة لبنانيين، قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن 11 صحافيا أصيبوا بجروح وفقد ثلاثة منذ بداية الحرب في غزة وتم اعتقال 18 صحافيا.

وأضافت المنظمة غير الحكومية على موقعها الإلكتروني: "يواجه الصحافيون في غزة مخاطر كبيرة خلال محاولتهم تغطية النزاع أثناء الهجوم البري الإسرائيلي، بما في ذلك الغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة وخلل الاتصالات ونقص الإمدادات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع".

وآخر الضحايا صحافيان من قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، قُتلا في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية حكومية وقناة الميادين. وأكد الجيش اللبناني "استُشهد صحافيان من قناة الميادين ومواطن في قصف معاد".

وقالت قناة الميادين إن الضربة الإسرائيلية وقعت اليوم قرب بلدة طيرحرفا على بعد نحو كيلومترين من الحدود مع إسرائيل وإن الصحفيين القتيلين هما المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري. والقتيل الثالث هو حسين عقيل، الذي كان موجودا في الموقع، حيث كان يعمل مع فريق التغطية. وقالت الميادين لرويترز إن عقيل لا يعمل بالقناة.

ولاحقاً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده "تحرّكوا ضد تهديد، ناجم عن منطقة إطلاق (صواريخ) لمنظمة حزب الله الإرهابية، في منطقة الجبين".

وقال "نحن على علم بإدعاء يتعلّق بالصحافيين الذين قتلوا في المنطقة جراء نيران إسرائيلية"، لافتاً إلى أن المنطقة "تشهد أعمالاً عدائية نشطة، ويحدث فيها تبادل لإطلاق النار". وأضاف "التواجد في المنطقة خطر والحادثة قيد المراجعة".

وتعتبر دول عديدة حزب الله ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.أ.ج/ ع ج م/ص.ش (رويترز، أ ف ب)