 ″منظمة مختلف″.. صوت المثليين و″مجتمع الميم″ في السعودية! | سياسة واقتصاد | DW | 04.12.2019

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سياسة واقتصاد

"منظمة مختلف".. صوت المثليين و"مجتمع الميم" في السعودية!

تغريدة لمذيع الجزيرة أحمد منصور، حاول من خلالها الغمز من قناة حُكام السعودية، أعادت تسليط الضوء على قضايا مثليي الجنس و"مجتمع الميم" في المملكة. ما علاقة "منظمة مختلف" بقطر والسعودية؟ ومن يقف وراءها؟ وما هي أهدافها؟

Schattenriß auf Regenbogenfahne (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

بدأ الأمر بتغريدة لمذيع قناة الجزيرة القطرية، أحمد منصور. صاحب برنامج "شاهد على العصر" كتب: "آخر إنجازات خادم الحرمين (ملك السعودية)؟ منظمة رسمية للشواذ (مثلي الجنس) بموقع رسمي يعلنون أنها قانونية ومسجلة؟ لا أدرى إلى أين يريدون أخذ الشعب السعودي؟ وأين العلماء (رجال الدين) الذين خرست ألسنتهم وعميت قلوبهم؟".

التغريدة انتشرت كالنار في الهشيم وتداولتها شخصيات من التيار الإسلامي أو محسوبة عليه بطريقة ساخرة ونقدية للسعودية. في حين انبرت شخصيات سعودية أو محسوبة عليها إلى الدفاع عن المملكة. تركزت حجة المدافعين على تغريدة لـ"منظمة مختلف" التي قصدها أحمد منصور. المنظمة تعّرف عن نفسها على تويتر بأنها "أول منظمة سعودية مسجلة لدعم مثليي الجنس وثنائيي الجنس والترانسجندر والكوير":

في البدء كانت الفكرة

يقصد بـ"مجتمع الميم": مثليي ومثليات الجنس، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين والمتحولات جنسياً، والكوير (الأحرار جنسياً).

مؤسسة ورئيسة "منظمة مختلف"، روين عطيف، كشفت في حديث خصت به مؤسسة DW الإعلامية أن "فكرة إنشاء المنظمة بدأت في 2017 من قبل مجموعة من خمسة أفراد من مجتمع الميم الموجودين في السعودية"، مضيفة أن تنفيذ الفكرة كانت تستدعي وجود أفراد قادرين على الحركة والظهور الإعلامي ومن هنا قرر البعض منهم مغادرة المملكة.

مختارات

ويتعرض كل من يفصح عن ميول جنسية مثلية أو أي فرد من "مجتمع الميم" لعقوبات قد تصل إلى الإعدام في السعودية. قبل أسابيع طلب صحافيان سعوديان مثليا الجنس اللجوء في أستراليا. وأفادت وكالة فرانس برس بأن أحدهما قال لشبكة إيه.بي.سي أن "أمن الدولة استدعاني إلى سجن قرب الرياض" مضيفاً "لمحوا إلى أنهم يعلمون عن علاقتي بشريكي وأن علي وقف العمل فوراً مع وسائل الإعلام الأجنبية".

وفي آب/أغسطس تلقى أحدهما اتصالاً هاتفياً من قريب قال إنه يعرف بأمر علاقتهما المثلية وإنه في حال عدم إنهائها سيتعرض شريكه للقتل. وأعقب ذلك اتصالات منفصلة من الشرطة التي طلبت منهما الحضور للاستجواب، ما دفعهما لاتخاذ قرار الهرب.

خرجت روين عطيف (26 عاماً) من السعودية لاجئة إلى السويد في عام 2018. واستطاعت روين ومجموعة من السعوديين تسجيل المنظمة رسمياً في السويد. وحصلت المنظمة على كتاب الموافقة على طلب التسجيل بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ورداً على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المنظمة "مجرد حساب على تويتر ولا وجود لها في العالم الحقيقي، أرسلت رويدة عطيف لمؤسسة DW الإعلامية صورة عن كتاب منح الترخيص لهم في السويد.

تسيس كل شيء

في خضم الأزمة الخليجية بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا يتوانى طرفا الأزمة إلى اللجوء إلى جميع الوسائل والإمكانيات في محاولة للنيل من الطرف الآخر. وزُج باسم "منظمة مختلف" في أتون الأزمة دون رغبة منها ولا معرفة. "في البداية تعرضنا لحملة تخوين بأننا تابعون لقطر وللإخوان"، مؤكدة أنهم ليسوا معارضة سياسية وبنفس الوقت غير مدعومين من الحكومة في الرياض، ولا يوجد حتى تواصل مع الحكومة السعودية.

وتشدد روين عطيف على أن "الأعضاء معتمدون حتى اللحظة على جهودنا الشخصية، ولا يوجد تمويل، لا لوجستي ولا مادي ولا معنوي، لا من أوروبا ولا من غيرها".

من مقرها في السويد على بعد آلاف الأميال من السعودية، تشدد روين عطيف على أن منظمتها "صوت مجتمع الميم" الموجود داخل السعودية وتسعى لدعمه معنوياً ونفسياً ونشر الوعي. وتلخص روين عطيف أهدافهم في: "أولاً: إلغاء تجريم المثلية الجنسية واختلاف الهويات الجندرية. ثانياً: سن قوانين لحماية مثلي الجنس والعابرين جنسياً وجميع أفراد مجتمع الميم في السعودية. ثالثاُ: السماح بالتثقيف في السعودية بالهويات الجندرية والمثلية الجنسية سواء في المدارس أو غيرها من المؤسسات الحكومية. رابعاً: الرعاية الطبية للعابرين جنسياً ومثلي الجنس وفصل الدين عن تلك الرعاية".

"خيبة أمل بعد تفاؤل"

أجرى ولي العهد محمد بن سلمان "إصلاحات اجتماعية" في السعودية سمح بموجبها بإقامة الحفلات الموسيقية، وإعادة فتح دور السينما، وخفف من القيود المفروضة على المرأة، وعلى رأسها السماح لها بقيادة السيارة والسفر دون إذن ولي الأمر. لكن هذه الإصلاحات من شأنها إثارة غضب المحافظين المتشددين ولا سيّما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تراجع نفوذها في السنوات الأخيرة. كما لم تنل رضى نشطاء المجتمع المدني والجمعيات والجماعات الحقوقية الدولية التام، التي دأبت على انتقاد سجل المملكة في هذا المضمار.

"في البداية كان لدينا تفاؤل بأن تصلنا ومضة من إصلاحات ولي العهد. ولكن بعد إقرار قانون الذوق العام الذي مس الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، جعلنا نتراجع في تفاؤلنا"، تعلق روين عطيف على "إصلاحات" محمد بن سلمان الذي شرع بها منذ توليه منصبه الحالي في 2017.

وأشارت روين عطيف إلى أن القانون المذكور يجرم الأشخاص الذين يرتدون ملابس معاكسة للجنس الذي ولدوا فيه. كما ذكّرت بالفيديو الذي نشرته إدارة أمن الدولة مؤخراً اعتبرت فيه الحركة النسوية والمثلية الجنسية والإلحاد كأفكار متطرفة.

والفيديو المذكور نشرته رئاسة أمن الدولة في السعودية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على تويتر. وأثار الفيديو انتقادات من قبل منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية التي وصفته بأنه "خطير جداً" ما حدا بالسلطات لحذفه والنأي بالنفس عنه ومحاولة التنصل من محتواه.

خالد سلامة

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    قيادة السيارة

    سعت السعوديات منذ زمن طويل لقيادة السيارة، و تعرض بعضهن للسجن بسب تحديهن لقرار منع قيادتهن للسيارة. ولم يسمح لهن بالتمتع بحق قيادة السيارة حتى نهاية العام الماضي. إذ أصدر الملك السعودي مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخل بلد كان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على قيادة النساء للسيارات.

  • Saudi-Arabien Autokauf in Khobar (DW/ T. Alsultan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    معارض سيارات نسائية

    بعد بضعة شهور من السماح للنساء بالقيادة في السعودية، نظمت المملكة معرضا للسيارات خاصا بهن. وكان مركز "لو مول" التجاري بمدينة جدة أول مكان ينظم فيه معرضا خاصا بسيارات تناسب الذوق النسائي ورغبات الزبونات اللواتي صرن يتمتعن بحق ناضلن من أجله لعقود. وكانت مجموعة من الشركات الخاصة بصناعة السيارات تتنافس لصنع عربات تليق بذوق المرأة السعودية.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    صرخة "النصر"

    صرخات النساء في السعودية لم تتعال تشجيعا لفرقهن المفضلة فحسب، وإنما تعالت هذه الصيحات للتعبير عن سعادتهن أيضاً بانتصارهن لحق مشاهدات المباريات كما الرجال في الملاعب. إذ دخل قرار السماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2018.

  • Saudi-Arabien erstes Kino in Jeddah (Reuters/R. Baeshen)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    دور السينما تُرحب

    بعد حظر استمر لأكثر من 35 سنة على دور السينما، بدأت السعودية منذ يناير/ كانون الثاني2018، بعرض أفلام سينمائية طويلة من الرسوم المتحركة للأطفال. ومن المنتظر أن يبدأ افتتاح دور العرض في مارس/آذار، حيث يمكن للنساء مشاهدة الأفلام، والحضور في دور العرض دون أي مانع.

  • Twitter Screenshot yalbhijan (twitter.com/yalbhijan)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    الدراجات الهوائية

    من بين الأنشطة التي صار مسموحا بها للنساء في السعودية؛ قيادة الدراجة الهوائية. إذ منعت مجموعة من الشابات السعوديات من ركوب الدراجة في وقت سابق. لكنهن اليوم يزاولن نشاطهن الرياضي دون أي مانع ويشاركن متتبعيهن على وسائل التواصل الاجتماعي كل الجولات التي يقمن بها.

  • London Fashion Week 2018 Shenannz (Frank MacDonald)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    أسبوع للموضة

    عشق الأزياء والتسوق لم يكن متاحا بشكل كامل أمام السعوديات، لكنه اليوم صار ممكنا بعد إقرار تنظيم أسبوع عربي للموضة في مدينة الرياض. ويعتبر هذا الموسم هو الأول من نوعه الذي تحتضنه المملكة، حيث يكون بمقدور النساء حضور فعالياته والمشاركة في أنشطته المنظمة خلال دورتين؛ الأولى في مارس/ آذار والثانية في أكتوبر/ تشرين الأول.

  • UAE Arabische Fashion-Show (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

    عدم إلزامية العباءة!

    يبدو أن الإصلاحات بالسعودية لم تمس جانب الحياة اليومية للنساء وإنما مظهرهن كذلك. خاصة بعد فتوى عدم إلزامية ارتداء العباءة والتي قالها الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية. فقد كانت النساء ملزمات بارتداء العباءة السوداء خلال تنقلهن.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السعوديات يقطفن بعض ثمار "إصلاحات" طال انتظارها

نالت المرأة السعودية في ظل بعض الإصلاحات، التي انتهجتها المملكة تماشيا مع إطلاق ما يعرف "برؤية 2030"، مجموعة من الحقوق رغم هزالتها، كما يرى بعض المراقبين. فما هي هذه المكتسبات؟ (23.02.2018)  

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