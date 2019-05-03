منظمة غير حكومية: الانتخابات الأخيرة بالمجر شهدت "تزويراً واسعاً"

قالت منظمة غير حكومية مجرية السبت (18 أيار/ مايو 2019) إن الانتخابات التشريعية، التي جرت في نيسان/ أبريل 2018 بالمجر، والتي فاز بها رئيس الحكومة فيكتور أوربان بولاية ثالثة، شابتها عمليات "تزوير واسعة". وقالت منظمة "أنهاك ديموكراسي يوروب" في تقرير لها إن الحزب الوطني المحافظ بزعامة فيكتور أوربان حصل على نحو نصف الأصوات وثلثي المقاعد في البرلمان في الانتخابات عبر التزوير والغش.

وتحدثت المنظمة خصوصاً عن نقل ناخبين من بلدان مجاورة منها أوكرانيا، وعن ترهيب أو رشوة ناخبين خصوصا في القرى وتزوير بطاقات التصويت بالمراسلة وفقدان بطاقات تصويت أو تسجيل أعطال في البرمجية الانتخابية.

وتدفع هذه الوقائع إلى الإعراب عن قلق "جدي" بشأن نزاهة الانتخابات الأوروبية المخطط لها في المجر في 26 أيار/ مايو، بحسب المنظمة.

ورفض القسم الإعلامي في الحكومة التعليق على التقرير.

وجدير بالذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب أوربان سيكون في الطليعة في الانتخابات الأوروبية وسيحصل على نحو 50 بالمئة من الأصوات ويفوز بـ 14 من 21 مقعداً، مخصصة للمجر في البرلمان الأوروبي.

وكان مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اعتبروا في تقرير نُشر بعد الانتخابات التشريعية، أنه مع أن عمليات التصويت جرت في ظروف مرضية، فان قدرة الناخبين على التصويت عن إطلاع تمت عرقلتها من خلال "خطاب معاد للأجانب" و"انحياز وسائل الإعلام".

خ.س/ص.ش (أ ف ب)