منظمة: خمسة قتلى وعشرات المصابين خلال توزيع مساعدات في غزة

قتل 5 أشخاص وأصيب عشرات آخرون في قطاع غزة خلال عملية توزيع مواد غذائية تخللتها فوضى، حسب الصليب الأحمر الفلسطيني، والجيش الإسرائيلي ينفي علمه بالحادث. والصحة العالمية تقول إن تسعة آلاف مريض بحاجة لإجلاء عاجل من القطاع.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات في قطاع غزة فجر اليوم السبت (30 مارس/آذار 2024)

وأظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس قافلة من الشاحنات تتحرك بسرعة أمام نفايات تحترق قرب نقطة توزيع في الظلام قبيل الفجر فيما سمع صراخ الناس ودوي إطلاق نار كان بعضه طلقات تحذيرية، وفق شهود عيان.

ووقع الحادث بحسب الهلال الأحمر بعدما تجمع آلاف الأشخاص بانتظار وصول حوالى 15 شاحنة من الطحين والمواد الغذائية الأخرى، والتي كان من المفترض تسليمها عند دوار الكويت بمدينة غزة في شمال القطاع.

وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس بأن أهالي غزة الذين كانوا يشرفون على توزيع المساعدات أطلقوا النار في الهواء، لكن القوات الإسرائيلية في المنطقة أطلقت النار أيضا فيما صدمت بعض الشاحنات أفرادا كانوا يحاولون الحصول على مواد غذائية.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قالالجيش الإسرائيلي إنه "ليس على علم بالحادث".

وفي فبراير الماضي سقط أكثر من 100 قتيل وحوالي 700 جريح خلال إطلاق نار وتدافع أثناء توزيع مساعدات إنسانية.

وقبل بضعة أيام، لقي 18 فلسطينيا حتفهم من بينهم 12 غرقا، فيما كانوا يحاولون الحصول على غذاء أنزل بمظلات إلى القطاع. وعلى اليابسة يراقب السكان الطرود التي ترمى من الجو ثم يندفعون عند هبوطها ما يتسبب بتدافع.

سفينة مساعدات ثانية تغادر قبرص

وفي سياق متصل أبحرت اليوم السبت السفينة "جينيفر" من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص محمّلة حوالي 400 طن من المساعدات في اتجاه قطاع غزة ، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس وشاهد عيان لوكالة رويترز.

وهذه هي السفينة الثانية التي تحمل مساعدات من قبرص عن طريق البحر إلى القطاع المحاصر، بعد أكثر من أسبوعين من وصول شحنة أولى انطلقت من قبرص.

ورتبت هذه المهمة مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الخيرية (المطبخ المركزي العالمي) ومقرها الولايات المتحدة مع مؤسسة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية بتمويل رئيسي من الإمارات ودعم من السلطات القبرصية.

وفي ظل عدم وجود بنية تحتية لميناء على ساحل غزة، أنشأت ورلد سنترال كيتشن خلال مهمتها الأولى هذا الشهر رصيفا من مواد من المباني المدمرة والأنقاض كي يتسنى تفريغ ما يقرب من 200 طن من المواد الغذائية. وتتضمن شحنة اليوم السبت إرسال رافعتين شوكيتين ورافعة ثالثة من نوع آخر للمساعدة في عمليات التسليم البحرية مستقبلا.

تسعة آلاف مريض بحاجة لإجلاء عاجل

من جهة أخرى قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم إن "نحو تسعة آلاف مريض يتعيّن إجلاؤهم على نحو عاجل (من غزة) إلى الخارج للاستفادة من خدمات صحية حيوية، خصوصا علاج السرطان والجروح الناجمة عن عمليات القصف وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة".

وجاء في منشور للمدير العام للمنظمة الأممية على منصة إكس "مع عشرة مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى في مجمل غزة، لا يزال آلاف المرضى محرومين من الرعاية الصحية".وقبل الحرب كان في غزة 36 مستشفى، وفق أرقام منظمة الصحة العالمية.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب، رويترز)