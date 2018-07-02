منظمة: خطة زيهوفر تحول ألمانيا من دولة استقبال لدولة ترحيل

أعلنت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أن "الخطة الرئيسية للهجرة و(اللجوء)" المقترحة من جانب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، التي تأجل الإعلان عنها بسبب معارضة المستشارة أنغيلا ميركل، تهدف بصفة خاصة إلى تحويل ألمانيا إلى دولة ترحيل للاجئين.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة غونتر بوركارت اليوم الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "زيهوفر يقوم بتحويل (ألمانيا) من دولة استقبال إلى دولة ترحيل". وحذر من خطر إصدار قرارات خاطئة بالنسبة لطالبي اللجوء إذا تم اتخاذ قرار بشأن وضعية حماية الأشخاص، الذين ليس لديهم مستندات هوية في إطار "إجراءات معجلة"، مثلما هو منصوص في الخطة.
وأرجع بوركارت ذلك إلى أنه لا يمكن فحص أسباب اللجوء لهؤلاء الأشخاص وتقييمها بشكل كاف في هذه الإجراءات القصيرة. كما انتقدت المنظمة أيضا مقترح إرجاء دفع المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء. ومن المعروف أن طالبي اللجوء، الذين لا يكسبون قوت معيشتهم بأنفسهم، يحصلون على نفس المساعدات الاجتماعية مثل السكان المحليين بألمانيا بعد إتمامهم 15 شهراً في ألمانيا.
ويسعى زيهوفر إلى عدم منح اللاجئين مستقبلاً أي مساعدات اجتماعية طوال ثلاثة أعوام، بحيث لا يحصلون سوى على المساعدات المادية والعينية المنخفضة المخصصة لطالبي اللجوء.
ويشار إلى أن زيهوفر كان ينوي الإعلان عن خطته لكنه أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بسبب معارضة المستشارة ميركل لها ما تسبب بالأزمة الحالية في التحالف المسيحي. وبات معروفاً أن ميركل تطالب بحل أوروبي لملف اللجوء والهجرة فيما يصر زيهوفر على حل ألماني دون انتظار ما يتفق عليه الأوروبيون.
أ.ح/ع.غ (د ب أ)
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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
انتقاد لنتائج قمة بروكسل
الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.
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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
خطة شاملة وخلاف في الجزئيات
وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.
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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
مراقبة الحدود
من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.
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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
مراكز المرساة
يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.
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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
حد أعلى
نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.
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ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة
حماية الحدود الخارجية لأوروبا
من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.