منظمة: خطة زيهوفر تحول ألمانيا من دولة استقبال لدولة ترحيل

أعلنت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أن "الخطة الرئيسية للهجرة و(اللجوء)" المقترحة من جانب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، التي تأجل الإعلان عنها بسبب معارضة المستشارة أنغيلا ميركل، تهدف بصفة خاصة إلى تحويل ألمانيا إلى دولة ترحيل للاجئين.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة غونتر بوركارت اليوم الاثنين (الثاني من تموز/ يوليو 2018) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "زيهوفر يقوم بتحويل (ألمانيا) من دولة استقبال إلى دولة ترحيل". وحذر من خطر إصدار قرارات خاطئة بالنسبة لطالبي اللجوء إذا تم اتخاذ قرار بشأن وضعية حماية الأشخاص، الذين ليس لديهم مستندات هوية في إطار "إجراءات معجلة"، مثلما هو منصوص في الخطة.

وأرجع بوركارت ذلك إلى أنه لا يمكن فحص أسباب اللجوء لهؤلاء الأشخاص وتقييمها بشكل كاف في هذه الإجراءات القصيرة. كما انتقدت المنظمة أيضا مقترح إرجاء دفع المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء. ومن المعروف أن طالبي اللجوء، الذين لا يكسبون قوت معيشتهم بأنفسهم، يحصلون على نفس المساعدات الاجتماعية مثل السكان المحليين بألمانيا بعد إتمامهم 15 شهراً في ألمانيا.

ويسعى زيهوفر إلى عدم منح اللاجئين مستقبلاً أي مساعدات اجتماعية طوال ثلاثة أعوام، بحيث لا يحصلون سوى على المساعدات المادية والعينية المنخفضة المخصصة لطالبي اللجوء.

ويشار إلى أن زيهوفر كان ينوي الإعلان عن خطته لكنه أرجأ ذلك إلى أجل غير مسمى بسبب معارضة المستشارة ميركل لها ما تسبب بالأزمة الحالية في التحالف المسيحي. وبات معروفاً أن ميركل تطالب بحل أوروبي لملف اللجوء والهجرة فيما يصر زيهوفر على حل ألماني دون انتظار ما يتفق عليه الأوروبيون.

أ.ح/ع.غ (د ب أ)