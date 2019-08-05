 منظمة حقوقية يمنية تدعو لوقف العنف ضد أبناء الشمال في عدن | أخبار | DW | 05.08.2019

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أخبار

منظمة حقوقية يمنية تدعو لوقف العنف ضد أبناء الشمال في عدن

دعت منظمة "رايتس رادرار" الحقوقية الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في عدن لوقف أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات مسلحة مدعومة من الإمارات ضد مدنيين عزل من العمال والنازحين من المحافظات الشمالية من البلاد.

Jemen Symbolbild Arbeiter (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

دعت منظمة "رايتس رادار" الحقوقية اليمنية اليوم الاثنين (الخامس من آب/أغسطس 2019) الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في محافظة عدن للحد من أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات مسلحة مدعومة من الإمارات ضد مدنيين عزل من النازحين الشماليين.

وقالت منظمة "رايتس رادار"، وهي منظمة يمنية أهلية ومقرها أمستردام، في بيان لها إن "أعمال العنف انتشرت ضد العمال والنازحين الشماليين بشكل يتنافى مع مقتضيات القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن أن أغلبها أخذت طابعاً عنصرياً، في العديد من مناطق محافظة عدن وفي مقدمتها مناطق المنصورة والشيخ عثمان وكريتر".

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ذكر وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية أن الحركة شنت هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية، لكن الجانب السعودي لم ينف أو يؤكد وقوع ضربات على داخل البلاد. (05.08.2019)

ذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن المملكة أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية بما يمنح المرأة حق الحصول على جواز السفر دون اشتراط موافقة "ولي الأمر"، وتقر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل. (02.08.2019)

ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن" مجموعات مسلحة تابعة لقوات لحزام الأمني، المدعومة من الإمارات، قامت في مديرية المنصورة باعتداءات جماعية طالت عُمّالا ومدنيين ينتمون للمناطق الشمالية". وأوضحت أن "المسلحين قاموا باقتحام مقرات العمل  وطرد العمال الشماليين منها والاعتداء عليهم بالضرب والإهانات وتوجيه ألفاظ نابية، واعتقلت عشرات المدنيين الشماليين بشكل تعسفي، كثير منهم نازحون، ثم اقتادتهم بشكل إجباري ومهين إلى شاحنات بضائع خُصّصت لنقلهم الى خارج نطاق محافظتي عدن ولحج".

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل للحد من ترحيل النازحين الشماليين الذين وقعوا ضحايا هذه الحملات "العنصرية العشوائية".. خصوصاً وأن المئات منهم لديهم أسر وأطفال وأجبروا على الرحيل، ناهيك عن تعرضهم للحرمان القسري من مصادر عيشهم التي تعرضت للإتلاف والدمار من قبل المجموعات المسلحة".

كما دعت المنظمة للحد من حملات التحريض التي تقودها وسائل إعلام موجهة "بعضها مدعومة من دولة الإمارات" لمنع تصاعد موجة الكراهية بين أبناء البلد الواحد، والعمل بشكل جاد لضمان سلامة النازحين الشماليين وحمايتهم وفقاً لمقتضى القانون الإنساني الدولي الذي يحفظ حقوق النازحين.

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اعتدءان داميان يهزان عدن

ولليوم الرابع على التوالي تستمر حملة شنتها قوات تتبع الحزام الأمني (قوات جنوبية مطالبة بالانفصال)، لطرد أبناء المحافظات الشمالية من الجنوب، ومنع دخول اي مواطن شمالي إلى عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة الشرعية.

وكان معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية، قد أكد أمس أن حكومته تجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف العربي لوقف مثل هذه الانتهاكات "التي تطال مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية". وتابع :"نضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية 
والتصرفات المناطقية، ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".
وأكد عبدالملك أن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية "لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في 
شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة ميليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


 

مختارات

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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