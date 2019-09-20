 منظمة حقوقية: السلطات السعودية تحتجز ثمانية من المثقفين والكتاب | أخبار | DW | 25.11.2019

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أخبار

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تحتجز ثمانية من المثقفين والكتاب

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين في منظمة القسط الحقوقية السعودية لم تكشف عن هويتهما قولهما إن الرياض اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل أغلبهم من المثقفين والكتاب. وحسب الوكالة لم ترد السلطات السعودية على طلب للتعليق.

Saudische Grenzkontrolle (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

قال مصدران بمنظمة القسط الحقوقية السعودية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن السعودية اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل أغلبهم من المثقفين والكتاب. 

وقال أحد المصدرين إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

وقال المصدران إن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول. وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق.

وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تتولى فيه الرياض رئاسة مجموعة العشرين فإنها تكافح للتغلب على انتقادات دولية شديدة لسجلها في حقوق الانسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء وحرب اليمن المدمرة.

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ورغم أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في المملكة فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر أيلول 2017 باعتقال عدد من رجال دين بارزين الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.

وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين. وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.

وفي منتصف 2018 ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات. ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات كما أتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم من بينها الاتصال بصحفيين أجانب.

وفي شهر ابريل نيسان ألقت السلطات القبض على ثمانية، بينهم مواطنان أمريكيان، لتأييدهم الناشطات المحتجزات.

وتحظر السعودية الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز)

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