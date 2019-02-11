 منظمة حقوقية: أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب | أخبار | DW | 15.02.2019

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أخبار

منظمة حقوقية: أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب

أفاد تقرير نشرته في ألمانيا منظمة أنقذوا الأطفال "سايف ذي تشيلدرن" أنّ أكثر من مائة ألف رضيع يموتون سنوياً بسبب الحروب. ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 420 مليون طفل، كانوا في العام 2017 يعيشون في مناطق متضرّرة من نزاعات.

Syrien Krieg - Kinder (picture alliance/AA/A. Al Ahmed)

بحسب تقرير منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية نشر اليوم (الجمعة 15 فبراير/ شباط 2019) فقد مات ما لا يقلّ عن 550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضرّراً من الحروب بسبب الجوع أو قلّة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحيّة أو الحرمان من المعونة.

 وأوضح التقرير أنّه إذا أضيف إلى هؤلاء الرضّع، الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفّوا خلال هذه الفترة، فإنّ عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهي حصيلة رجّحت المنظّمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.

 والدول العشر التي أوردها التقرير هي أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.

 وعلى سبيل المقارنة فإنّ عدد المقاتلين الذين قضوا في هذه الدول العشر بين 2013 و2017 بلغ حوالي 175 ألف مقاتل، أي ثلث عدد الرضّع الذين توفّوا خلال هذه الفترة، بحسب التقرير.

 ونقل التقرير عن هيلي ثورنينغ-شميت المسؤولة في المنظمة قولها إنّه "يومياً هناك أطفال يتعرّضون لهجوم بسبب جماعات مسلّحة وقوات عسكرية لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية. من استخدام الأسلحة الكيميائية إلى استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، فإنّ جرائم الحرب ترتكب في ظلّ إفلات تامّ من العقاب".

 

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الأطفال هم أولى ضحايا الحروب

 

 ولفتت "أنقذوا الأطفال" في تقريرها الذي نشرته على هامش مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ إلى أنّ هؤلاء الأطفال ما كانوا ليموتوا على الأرجح لو لم يكونوا يعيشون في مناطق متضرّرة من الحروب.

 ويشارك في مؤتمر ميونيخ الذي يستمر حتى الأحد مئات من صنّاع القرارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والعلمية من أربعين بلداً.

 واعتبرت هيلي ثورنينغ-شميت في التقرير أنّه "عندما تُنتهك قوانين الحرب، يجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحاً عبر التذكير بأنّ هذا الأمر لا يمكن التسامح معه وبأنّ مرتكبي هذه الأعمال يجب أن يحاسبوا".

 ولفت التقرير إلى أنّ حوالي 420 مليون طفل، أي 18% من أطفال العالم أجمع، كانوا في العام 2017 يعيشون في مناطق متضرّرة من نزاعات، بزيادة 30 مليون طفل عن عام 2016.

وقدّمت المنظمة في تقريرها توصيات إلى الحكومات والجماعات المسلحة من بينها مطالبة المتحاربين بأن يتعهّدوا عدم تجنيد مقاتلين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً وعدم استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق المأهولة بالسكان.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ)

 

  • Inmitten eines zerbombten Hauses läuft ein Mann mit zwei Jungen im Arm. Alle Drei haben Maschinengewehre in der Hand. (Foto: Fadi al-Halabi/AFP/Getty Images)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    لا تقتصر مآسي الحرب الأهلية في سوريا على الكبار فقط، بل تشمل أطفالا أصبحوا جنودا يدافعون عن حياتهم وبلداتهم، كما هو الحال هنا في مدينة حلب.

  • Maskierte al-Kaida-Kämpfer mit einer Fahne im Hintergrund und Maschinengewehren im Arme haben einen Jungen in ihrer Mitte. Auch er ist maskiert. Um sie verum stehen neugierige Jungen und Männer. (Foto: picture-alliance/ZUMA Press/Medyan Dairieh)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    اتهمت الأمم المتحدة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق باستغلال الأطفال في تنفيذ العمليات الإستشهادية لنشر الرعب في صفوف أعدائهم.

  • Ein Junge mit Maschinengewehr positioniert sich an einem Checkpoint. Ein zweiter Junge auf einem Pick-Up hat eine andere Waffe. (Foto: Abukar Albadri/epa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يتم استغلال الأطفال في الحروب في دول عديدة من العالم مثل سوريا والعراق والسودان وجنوب السودان والصومال واتشاد. وتقدر منظمة الأمم المتحدة عددهم بحوالي 250 ألف طفل.

  • Sudenasische Kindersoldaten sitzen nebeneinander und halten ihr Maschinengewehr in der Hand. (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Azim)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حسب تقرير لجنة الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فبالاضافة إلى الزج بالأطفال في العمليات القتالية، يتم بيع عدد من المخطوفين منهم في الأسواق كرقيق كما تصبح الفتيات عرضة للاستغلال الجنسي.

  • Diese ehemalige Kindersoldatin aus Liberia übergibt ihre Waffe den UN-Friedenstruppen. Sie wird registriert, identifiziert und kommt in ein Auffanglager für ehemalige Kindersoldaten. (Foto: picture-alliance/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في بعض الأحيان ينجح بعض الأطفال الجنود في الهرب من الجماعات التي يقاتلون في صفوفها رغما عنهم، فيسلمون أسلحتهم لموظفي الأمم المتحدة الذين يسهرون على رعايتهم.

  • Ein ehemaliger Kindersoldat aus Ostkongo steht an einer Tafel und löst die Rechenaufgabe, die dort angeschrieben ist. (Foto: Wolfgang Langenstrassen)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يعاني الأطفال الجنود بأمراض نفسية جراء تبعات تجاربهم الصعبة التي عانوا منها خلال الحروب، فتتمكن منهم كوايس الخوف بشكل دائم، كما يجدون صعوبات في الإندماج من جديد.

  • Die Schriftstellerin und ehemalige ugandische Kindersoldatin China Keitetsi stellt in Berlin auf einer Pressekonferenz von UNICEF und Missio ihr neues Buch Tränen zwischen Himmel und Erde vor. Das Buchcover ist vorne links im Bild zu sehen. China Keitetsi selber ist nur ganz klein im Bild unter dem UNICEF-Banner. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    الفتاة شينا كايتيستي كانت لها تجارب طفولية أليمة في أوغاندا. بعد هربها إلى الدانمارك جمعت معاناتها في كتاب مؤثر بعنوان: "دموع بين السماء والأرض".

  • Der Sänger Emmanuel Jal tanzt auf der Bühne der Semperoper in Dresden (Sachsen) ausgelassen zu seinen Lindern, die er zusammen mit seiner Band performt. (Foto: Oliver Killig/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حتى مغني الراب إيمانويل كان جنديا خلال طفولته. ورغم السعادة التي تغمره الآن أثناء الغناء، فإنه لم ينس التجارب القاسية خلال الحرب الأهلية في السودان.

  • Red Hand Day Aktion Kindersoldaten Archiv 2013
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    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في يوم 12 فبراير 2002 صادقت 150 دولة على الإتفاقية الإضافية الخاصة بحقوق الطفل، وتنص الإتفاقية على ضرورة عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي مثل ذلك اليوم من كل عام يحتفل العالم ب "يوم اليد الحمراء".

  • Ein kleiner Junge von vielleicht sechs Jahren hält seine kleine Hand auf das Maschinengewehr eines Soldaten, der nicht mehr ganz im Bild zu sehen ist. (Foto:picture-alliance/dpa/EPA)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    سابقا، نصت اتفافية حقوق الطفل الموقعة عام 1989 على أن المشاركين في حرب بعمر أقل من 15 عاماً يعتبرون أطفالاً جنودا. وعام 2002 تم رفع هذا السن الى مستوى 18 عاما.

    الكاتب: صابرينا بابست/ عبد الرحمان عمار


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الأطفال هم أولى ضحايا الحروب  

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