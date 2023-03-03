 منظمة: حالة تشبه الفرار الجماعي من تونس بعد خطاب سعيّد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منظمة: حالة تشبه الفرار الجماعي من تونس بعد خطاب سعيّد

قالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا بينما قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الضغوط الأوربية على تونس أوجدت "سياسات تخدم شبكات التهريب".

مهاجرون أفارقة يغادرون تونس بعد خطاب الرئيس سعيد حول المهاجرين جنوب الصحراء (7/3/2023)

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن تدفقات الهجرة سجلت "أرقاماً قياسية"، وأنه "لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات".

شهدت تونس حالة أشبه بالفرار الجماعي بعد خطاب الرئيس قيس سعيّد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بشكل غير قانوني، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس.

وفي أحدث تقرير له حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، أوضح  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما وصفها بـ"الحملة العنصرية ضد المهاجرين" من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة. 

ولفت التقرير، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه،  إلى أنه بعد خطاب الرئيس سعيّد في 21 فبراير/ شباط الماضي، شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضعية الإدارية وعمليات الطرد من العمل ومن المنازل واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين.

تونس: عنف ضد المهاجرين

تونس تتقدم على ليبيا كبلد عبور

مختارات

وتشهد تونس تدفقات وعمليات مغادرة يومية عبر البحر من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية.

وأفاد المنتدى بأن السلطات التونسية صدت منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير/ شباط الماضي 7496 مهاجرا على طول السواحل التونسية أي بنسبة ارتفاع تقدر بـ242% مقارنة بنفس الفترة سنة 2022 وبزيادة أكثر من سبع مرات مقارنة بنفس الفترة عام 2020.

وقالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا. ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وصل منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار الجاري قرابة 27 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد مقارنة بـ6543 خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووصل 1111 تونسيا إلى سواحل إيطاليا خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين مقابل 690 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المنتدى.

"سياسات تفيد شبكات التهريب"

وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص من أجل دعم عاجل من الاتحاد الأوروبي إلى تونس، التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة لمنع انهيار مالي محتمل في هذه البلاد وتداعيات خطيرة على تدفقات المهاجرين. وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن تدفقات الهجرة سجلت "أرقاماً قياسية"، وأنه "لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعفت هذه التدفقات".

مهاجرون من جنوب الصحراء يرفعون لافتات كتب عليها تونس ليست آمنة ونحن نحتاجة مساعدة (21/3/2023)

مهاجرون من جنوب الصحراء يرفعون لافتات كتب عليها "تونس ليست آمنة" و"نحن نحتاجة مساعدة" (21/3/2023)

وقال المنتدى: "نجحت الضغوط الأوروبية وخاصة الإيطالية في دفع السلطات التونسية إلى خلق مناخ غير مرحب بالمهاجرين وبيئة طاردة تدفع أغلبهم للبحث عن منفذ للهروب من بلد أصبح غير آمن بالنسبة لهم". وتابع: "تستفيد شبكات تهريب المهاجرين من هذه السياسات بتزايد الراغبين في الهجرة لتراكم الأرباح على حساب أرواح المهاجرين".

ويؤدي ماتيو بيانتيدوزي زيارة إلى تونس في الأسبوع الثالث من شهر أبريل/ نيسان مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ومن المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا. وقال ماتيو، في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، "الهدف هو التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات والتأكد من تسهيل الإعادة".

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

آطفال المهاجرين الأفارقة في تونس وإشكالية الإلتحاق بالمدارس

مواضيع ذات صلة

27/02/2023 Sub-Saharan African migrants gather outside the officers of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tunis on February 27, 2023, demanding a resolution of their situation. - Tunisia's president was accused on February 22 of racism and hate speech after he said hordes of sub-Saharan African migrants were causing crime and posed a demographic threat. Saied, who has seized almost total power since a dramatic July 2021 move against parliament, had urged his national security council to take urgent measures to tackle irregular migration. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

بعد تصريحات سعيّد عن المهاجرين- تونس تحت الضغط.. وروما تتحرك للمساعدة 03.03.2023

لاتزال أصداء تصريحات الرئيس التونسي بشأن لاجئي دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده تتردد وسط انتقادات من داخل وخارج تونس. ووسط أزمة اقتصادية طاحنة تضغط على التونسيين، تحاول إيطاليا مساعدة تونس "في هذه اللحظة الحساسة".

February 17, 2022, Tunis, Tunisia: meeting with French President Emmanuel Macron during the summit in Brussels....The Tunisian Head of State, KaÃÂ¯s SaÃÂ¯ed, is going to Belgium to participate in the work of the 6th Summit between the European Union and the African Union, scheduled for February 17 and 18, 2022 in Brussels (Credit Image: Â© Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire

تحليل: قضايا حقوق الإنسان في تونس .. اختبار مرير لأوروبا 17.03.2023

ما دلالات توصيات البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في تونس؟ وهل ستتجاوز سقف الإدانة وتتحول إلى إجراءات عقابية؟ وبالمقابل ما هي هوامش التعامل معها من قبل الرئيس سعيّد الذي يواجه انتقادات بسبب "نزعته السلطوية"؟

1.Bab Albhar, (das Meertor), Haupttor der Tunis Altstadt 2.Wahlen Anmeldung, in Avenue Habib Bourguiba,Tunis 3.Tunesische Jungendliche sitzen auf der Treppe vor dem Tor des Stadttheaters in Tunis 4.Die Republik der unmittelbaren Gefahr, Buch des tunesischen Journalisten und ehemaligen Abgeordneter, Safi Essaid 5.Frauen und Männer sitzen auf der Treppe vor dem Tor der Großen Zitouna-Moschee in Tunis 6.Habib Bourguiba Musuem in Monastir, Tunesien Datum und Ort: 26.09.2022 Tunis Hauptstadt, und Monastir. Kopierechte: Moncef Slimi. DW Rdakteur.

تحليل: شتاء حقوق الإنسان بالدول المغاربية.. هل تخسر أوروبا المعركة؟ 18.02.2023

في ظل تدهور ملحوظ لأوضاع حقوق الانسان وحرية الصحافة في الدول المغاربية، تُطرح أسئلة عن دور الدول الأوروبية وعما إذا كان نفوذها التقليدي في هذه المنطقة الحسّاسة استراتيجيا يؤدي دورا حاسما لفائدة قضايا حقوق الإنسان.