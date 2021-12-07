 منظمة تنتقد التقصير في تلقيح المهاجرين في مخيمات اليونان | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.12.2021

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ثقافة ومجتمع

منظمة تنتقد التقصير في تلقيح المهاجرين في مخيمات اليونان

دعت "ميتادراسي"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني اليوناني، الحكومة اليونانية إلى تسهيل وتسريع عملية تطعيم المهاجرين وطالبي اللجوء غير المسجلين ضد فيروس كوفيد - 19. وأشارت إلى أن نظام التطعيم الحالي يعاني من مشكلات كثيرة.

إجراءات القرار الوزاري المشترك الجديد لتسريع تطعيم اللاجئين والمهاجرين ضد كوفيد-19 إيجابية لكنها غير كافية

"إجراءات القرار الوزاري المشترك الجديد لتسريع تطعيم اللاجئين والمهاجرين ضد كوفيد-19 إيجابية لكنها غير كافية"

حثت منظمة "ميتادراسي" غير الحكومية السلطات اليونانية على تسهيل حصول المهاجرين وطالبي اللجوء غير المسجلين على لقاحات كوفيد - 19، ووصفت النظام الحالي بالمشكلة. وقالت المنظمة إنها تلقت نحو 700 طلب للحصول على مساعدة من الأجانب الراغبين في التطعيم، منذ افتتاح مكتب المساعدة الخاص بها في آب/ أغسطس الماضي.

مختارات

إجراءات إيجابية لكن غير كافية

وأوضحت ميتادراسي أن إجراءات القرار الوزاري المشترك الجديد لتسريع تطعيم اللاجئين والمهاجرين ضد كوفيد - 19 "إيجابية لكنها غير كافية"، مشيرة إلى أن أكبر المشاكل التي يواجهها  المهاجرون  تتمثل في إصدار رقم الضمان الاجتماعي المؤقت، باعتباره أمرا ضروريا لحجز موعد للحصول على اللقاح على منصة التطعيم اليونانية emvolio.gov.gr، حيث تم الإبلاغ عن عدة شكاوى من المتقدمين الذين تم رفضهم من الصيدليات ومكاتب نصح المواطنين.

وأضافت في بيان أنه "من إجمالي عدد المتقدمين، أكمل 31% التطعيم أو تلقوا الجرعة الأولى بمساعدة ميتادراسي".

وأشارت إلى "أن 10% ينتظرون تفعيل رقم الضمان الاجتماعي المؤقت الخاص بهم، بينما تم توجيه 24% إلى صيدلية أو مكتب خدمة المواطنين لإصدار رقم ضمان اجتماعي مؤقت".

وكانت ميتادراسي قد بدأت في نهاية آب/ أغسطس الماضي، وبمبادرة خاصة منها، في تشغيل مكتب مساعدة بهدف دعم اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون خارج المخيمات على استكمال عملية التطعيم ضد كوفيد - 19.

وتابعت المنظمة "بشكل عام، في 60% من طلبات التطعيم الناجحة، كان يتعين علينا إرسال عضو أو متطوع مع مقدم الطلب، لضمان إصدار رقم ضمان اجتماعي مؤقت له". ونوهت بأن العشرات من طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين المعترف بهم ممنوعون من نظام الحجز الإلكتروني، على الرغم من امتلاكهم الأوراق اللازمة.

وأردفت أنه "من بين المشاكل الأخرى، هناك مشكلة خطيرة كان على مكتب المساعدة التعامل معها في الشهر الماضي، وهي أن طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم الذين يمتلكون بالفعل رقم ضمان اجتماعي مؤقت ويحاولون حجز موعد، لا يعترف بهم النظام الإلكتروني لأسباب غير معروفة".

لاجئون في جزيرة ليسبوس اليونانية - صورة بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2020

لاجئون في جزيرة ليسبوس اليونانية

موقع "سوشال بوليسي" (socialpolicy.gr) الذي يهدف للترويج للشؤون الاجتماعية من منظور التضامن والمواطنة الإنسانية والحقوق الاجتماعية، وصف  تدابير تلقيح  المهاجرين بالإيجابية، لكنه قال إنها "غير كافية لتطبيق القرار الوزاري المشترك الجديد لتسريع تطعيم اللاجئين والمهاجرين ضد Covid-19".

وفي نفس الوقت رأت ميتادراسي "أن أحد المؤشرات الإيجابية هو تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاعتراف بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في دعم عملية تطعيم اللاجئين والمهاجرين". وعلى الرغم من ذلك، أوضحت ميتادراسي أن مشكلة الأشخاص الذين يعيشون في البلاد دون أي وثائق هوية لم يتم حلها بعد.

تأخير طويل

وقالت إن "هناك سببا آخر للقلق، وهو وجود فترات تأخير طويلة حتى يتم تشغيل المؤسسات الجديدة المخولة بإصدار رقم الضمان الاجتماعي المؤقت، والتي ستحتاج إلى اكتشافهم وتعليمهم وترخيصهم وإعطاؤهم رموز التعريف اللازمة وربطهم بالنظام". وتساءلت المنظمة، "كم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن يتمكنوا من البدء في إصدار أرقام الضمان الاجتماعي المؤقت المطلوبة؟".

واستطردت أنه "لسوء الحظ، يظل أولئك الذين يقيمون في البلاد دون أي وثائق هوية، وعددهم غير معروف، غير محصنين رغم إرادتهم، في حين أن الدولة مسؤولة عن حمايتهم الشخصية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بدعم نظام الصحة العامة، الذي يتعرض لضغوط كبيرة".

واختتم البيان إن "ميتادراسي ستواصل تشغيل مكتب المساعدة، وهي ملتزمة بدعم كل جهد إيجابي نحو تبسيط عملية التطعيم لجميع اللاجئين والمهاجرينالمقيمين في البلاد".

مهاجر نيوز 2021

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


 

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