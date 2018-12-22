 منظمة تطالب ألمانيا باستقبال 32 مهاجرا عالقا في البحر | أخبار | DW | 27.12.2018

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أخبار

منظمة تطالب ألمانيا باستقبال 32 مهاجرا عالقا في البحر

طالبت منظمة "زي ووتش" غير الحكومية والتي أنقذت 32 مهاجرا كانوا على متن قارب في البحر قبالة السواحل الليبية السبت الماضي، الحكومة الألمانية باستقبالهم بعد أن رفضت إيطاليا ومالطا وإسبانيا رسو سفينة الانقاذ في موانئها.

Spain Migration (picture-alliance/AP Photo/O. Calvo)

صورة من الأرشيف

مازالت سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة "زي ووتش" الألمانية غير الحكومية عالقة في البحر المتوسط بعد أن قامت بعملية إنقاذ لـ 32 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي هالك على وشك الغرق قبالة السواحل الليبية، عالقة في البحر تبحث عن ميناء لرسوها ونقل المهاجرين السريين إلى اليابسة.

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية الألمانية بضرورة استقبال المهاجرين الذين تم انقاذهم من غرق مؤكد قبل عيد الميلاد بيومين وظلوا طوال أيام العيد عالقين في البحر، حيث رفضت حكومات خمس دول: إيطاليا ومالطا وهولندا وإسبانيا وألمانيا، استقبالهم. وانتقدت المنظمة وزارة الداخلية في برلين لترك السفينة عالقة وسط البحر دون المبادرة إلى قبول رسوها في ميناء ألماني.

مختارات

بعد أن تم انقاذهم من خطر الموت قبل أسبوع في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، حيث نقلتهم سفينة تجارية إلى ميناء مصراتة الليبي، يرفض المهاجرون السريون النزول إلى البر ويفضلون الموت على الحياة في بلد يغرق في حرب أهلية. (15.11.2018)

تواصل إيطاليا السير على طريق رفض المهاجرين واللاجئين، حيث أغلقت حكومتها اليمينية الشعبوية مرافئها أمام سفينة إسبانية تقل حوالي 311 مهاجرا تم انقاذهم من الغرق في البحر. مالطا رفضت بدورها استقبال هؤلاء. (22.12.2018)

وقال روبن نويغباور، المتحدث باسم منظمة "سي ووتش" ومقرها برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه خزي تام ألا تبدي دولة كبيرة مثل ألمانيا أي مبادرة للتوسط في حل. وأنقذت المنظمة غير الحكومية المهاجرين مما وصفته بأنه "زورق مطاطي غير صالح للإبحار" في المياه الدولية على بعد نحو 27 ميلا بحريا (50 كيلومترا) قبالة صبراتة بليبيا، في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري. 

ومن بين المهاجرين، من جنسيات مختلفة، بينها النيجيرية والإيفوارية إلى السودانية، ثلاثة أطفال وثلاثة قُصر دون مرافق. ووسط اختلاف الاتحاد الأوروبي بشأن من ينبغي عليه أن يتحمل المسؤولية عن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، حظرت مالطا وإيطاليا موانئها.

 ولكن نويغباور ألقى باللائمة في عدم مرور الزورق على ألمانيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية الواقعة في الخط الأمامي لأزمة الهجرة. وقال إن الحل يكمن في إنزال المهاجرين في مالطا أو إيطاليا ثم نقلهم إلى دولة كبيرة مثل ألمانيا. وأضاف نويغباور: "المهاجرون وطاقمنا عالقون في عرض البحر منذ ستة أيام بما في ذلك يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، وهذا غير مقبول". واستطرد قائلا "الدول تتجاهل قوانين البحر". 

وقال إن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مسؤول عن الأشخاص الذين يموتون في البحر بنفس قدر الدول التي تحظر دخول موانئها. وتابع: "هذه ليست حدود مالطا أو إيطاليا، إنها حدود أوروبية". واختتم تصريحاته قائلا: "زيهوفر يحتاج لإظهار ما إذا كان رجل دولة أم أنه غير قادر على التصرف".

ورأى نويغباور أن وزير الداخلية زيهوفر يعرقل استقبال المهاجرين العالقين في البحر لأسباب "شعبوية"، حسب تعبيره. يذكر أن السفينة عالقة حاليا بين إيطاليا ومالطا وليبيا.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • A view of Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    من حلم إلى بؤس

    نشأت "كاستل فولتورنو" في الستينيات كمدينة ساحلية للطبقة الوسطى في منطقة نابولي. وقد امتدت لمسافة 27 كيلومترًا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، دون أي تخطيط حضري لها. عام 1980 أصبحت المدينة ملجأً للذين فقدوا مأواهم بسبب زلزال في منطقة إربينيا القريبة منها. مؤخرا تحول السياح إلى مناطق بحرية أخرى، فانهار الاقتصاد المحلي بالمدينة، إذ يوجد الآن 30 ألف غرفة خالية بالمنطقة.

  • A man walks in the front of the house where he lives in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    منزل لا احد يقوم بصيانته

    تعد مدينة "كاستل فولتورنو" موطنًا لحوالي 40 ألف شخص. جاء كثيرون بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وينحدر معظمهم من نيجيريا وغانا. يعود وجود المهاجرين هنا إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما قدم الأفارقة طلباتهم للعمل في مزارع الطماطم.

  • An African hair salon in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    اقتصاد جديد

    تتمتع "إستر" بموهبة لتصفيف الشعر والمكياج، لهذا افتتحت من فترة قريبة صالونها الخاص. وقد اعتمد آخرون أمثالها بشكل رئيسي في حياتهم على المتاجر الصغيرة والمطاعم ومحلات الهواتف المحمولة كذلك. وهكذا أنشأت مجموعات إفريقية اقتصادها الخاص هنا بسبب غياب الخدمات والفرص الاقتصادية.

  • Israel poses for a portrait in a backyard draped with a clothesline, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "ما زلت أتسول"

    اسمه إسرائيل، جاء من نيجيريا، تم رفضه في العديد من الوظائف بسبب عدم استكماله للأوراق الخاصة بذلك. بعد مرات عديدة من مراجعة مكتب اللاجئين تم منحه حق الإقامة لغاية عام 2021. ومع ذلك ظل عاطلا عن العمل. انتهى به المطاف في كاستيل فولتورنو بعد البحث عن مكان رخيص للعيش فيه.

  • A plaque commemorates migrants killed by a local mafia in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    موطن الجريمة المنظمة

    هذه المنطقة أُثبت مرات عديدة أنها أرض خصبة لا تساع نطاق الجريمة المنظمة الممتدة من مدينتي نابولي وكاسيرتا القريبتين. في 18 سبتمبر/ أيلول 2008 قتلت "مافيا كازاليزي" ستة مهاجرين أفارقة لتؤكد بذلك سيطرتها على المنطقة. حينها تم اختيار الضحايا عشوائيا دون أن يكون لهم صلة بالجهات التي تقوم بجرائم تجارة المخدرات.

  • A connection house is seen from outside, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    بيوت لأنشطة متنوعة

    البيوت لأعمال متنوعة هي شقق خاصة عبارة عن مطاعم وأماكن للتجمع وأيضا بيوت للدعارة. يأتي الرجال الأفارقة إلى هنا لتناول وجبة معينة أو مشروب وتدخين السجائر، كما يأتي الكثيرون لممارسة الجنس مع بائعات الهوى.

  • J. poses for a portrait, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أحلام لا تتحقق

    ج.، عمرها 26 عاما، من ولاية دلتا في نيجيريا وصلت إلى إيطاليا قبل عام. كان حلمها إكمال تعليمها في إيطاليا، لكن انتهى بها الأمر في إحدى البيوت المتصلة في قلعة فولتورنو. وفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن 11 ألف امرأة نيجيرية وصلت إلى الشواطئ الإيطالية عام 2016. وقد انخفض الرقم إلى 5 آلاف في عام 2017، لكن ما تزال النيجيريات من بين الجنسيات الأكثر قدوما إلى إيطاليا.

  • A Nigerian pastor celebrates mass, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "أحدهم يصرخ سبحان الله"

    شهدت السنوات العشرين الأخيرة ارتفاعا في عدد كنائس حركة الخمسينيين، التي يمكن العثور على معظمها في مبان مهجورة ومهدمة. حاليا، يوجد حوالي 30 كنيسة في منطقة فولتورنو.

  • A healing session in a Pentecostal church, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    "الله وحده يريد مساعدتنا"

    يحتفل القساوسة بمزيج من اللهجة الإنجليزية والإيطالية ويقومون بجميع أنواع العلاج، بما في ذلك طرد الأرواح الشريرة.

  • B. poses for a portrait in a tailor's workshop in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    أمل جديد

    ب. كانت ضحية اتجار بالبشر. أوتي بها إلى فولتورنو في عام 2004. وقد طلبت المساعدة من جمعية "نيو هوب" (أمل جديد) الخيرية في كاسيرتا، التي تعمل على تعليم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريبهم مهنيا، ليصبحوا خياطين مثلا. اليوم، هي متزوجة وسعيدة بذلك، كما أنها أم لطفلين.

  • Teenagers play basketball in Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الجيل الثاني يطارد الفرصة

    أسس اللاعب السابق ماسيمو أنتونيلي فريق تام لكرة السلة " TAM TAM Basketball" كأداة للاندماج في مكان توجد فيه أنشطة اجتماعية قليلة للمراهقين. في نهاية عام 2017 أطلق الفريق حملة للعب في الدوري الإيطالي الرسمي. وبعدها وافق البرلمان على مشروع قانون تغيير اللوائح الرياضية، بحيث يسمح لجميع الأطفال الذين ولدوا في إيطاليا لأولياء أمور مهاجرين دخول المنافسة.

  • Two teenagers gaze at the sea, Castel Volturno, Italy (DW/V. Muscella)

    حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

    الحلم بالمستقبل

    ترعرع فيكتور (14 عاما) وفابيان (12 عاما) بمدينة "كاستل فولتورنو" في كنف عائلات نيجيرية. بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يعانون منها في مسقط رأسهم، إلا أنهم يعتبرونه مكانا جميلا. كلاهما يريدان أن يصبحا لاعبي كرة سلة محترفين، كما أن فيكتور لديه اهتمامات بالإلكترونيات واللوجستيات أيضا. ويقول: "سأنتقل من هنا. المكان جميل، لكن لا توجد به وظائف على الإطلاق". إعداد: فاليريو موسسيلا/ مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

حياة المهاجرين البائسة في "كاستل فولتورنو" الإيطالية

في وقت سابق جسّدت مدينة "كاستل فولتورنو" الحلم بمستقبل أكثر إشراقا لهذه المنطقة المهملة في جنوب إيطاليا. أما اليوم فتواجه المدينة مشاكل كثيرة في مقدمتها الهجرة غير النظامية وقلة الخدمات العامة والحرمان منها. (17.10.2018)  

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