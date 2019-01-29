 منظمة: تزايد معدل الفساد في ألمانيا عام 2018 | أخبار | DW | 29.01.2019

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أخبار

منظمة: تزايد معدل الفساد في ألمانيا عام 2018

أظهر استطلاع حديث أن حالات الفساد والرشوة داخل المؤسسات الاقتصادية والعامة في ألمانيا تزايدت العام الماضي مقارنة بالعام 2017. وفضائح الفساد للشركات الكبرى تؤثر سلبا على إيمان المواطنين بدولة القانون.

Internationales Büro von Transparency International in Berlin (DW/C.Vieira Teixeira)

كشف استطلاع حديث أن الفساد والرشوة يتزايدان داخل أوساط اقتصادية ومؤسسات عامة بألمانيا. وصنفت قيادات متقدمة من الأوساط الاقتصادية العالمية ألمانيا في مؤشر الفساد الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية في عام 2018 بشكل أسوأ مما كانت عليه في العام السابق له.

مختارات

بعد نشر تحقيق صحفي حول أن موظفة في المكتب الاتحادي للجوء في ألمانيا منحت اللجوء لأكثر من 1200 شخص، دون توفر الشروط القانونية فيهم، أكّدت الحكومة الألمانية وجود "أدلة اشتباه جدّية". (20.04.2018)

بعد تنامي انتشار فيديوهات تظهر تلقي أمنيين ودركيين لرشاوى بالطرقات المغربية، بادرت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات من خلال وضع كاميرات على صدور أو رؤوس رجال الشرطة لمحاربة الفساد، وهو ما يطرح إشكالية خصوصية الفرد. (15.09.2016)

وصرحت رئيسة المؤسسة بألمانيا إيدا مولر اليوم الثلاثاء (29 كانون الثاني/يناير 2019) بالعاصمة برلين: "فيما يبدو أن هناك انطباعا موجودا هنا أنه يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا". وأشارت إلى أن فضائح كبرى الشركات الألمانية جعلت إيمان الأشخاص في دولة القانون يتحطم، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن ذلك المؤشر الذي يتم نشره سنويا يقيس حالة الفساد التي يتم إدراكها في أوساط اقتصادية وسياسية وإدارية داخل القطاع العام بألمانيا ، وفي 179 دولة أخرى.

وبشكل عام زادت معاناة الناس من الفساد خلال عام 2018 على مستوى العالم على نحو أقوى من العام الذي يسبقه. وبحسب المؤشر، يتم النظر لذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأوساط الاقتصادية وفي مؤسسات حكومية على أنه مشكلة متزايدة.

وعلى الرغم من تردي وضع ألمانيا العام الماضي في هذا الأمر، فإنها لا تزال  تتمتع بوضع جيد على المستوى العالمي، وتحتل المركز 11 بين الـ 180 دولة التي يرصدها المؤشر.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

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هل يمكن تجنب الفساد الاقتصادي؟

مختارات

أشهر الفضائح السياسية في ألمانيا

أعادت فضيحة النائب السابق إيداتي الحديث عن الفضائح السياسية في ألمانيا، حيث شهد تاريخ البلاد فضائح أطاحت بشخصيات سياسية في القمة وهو ما يظهر الشفافية التي تتمتع بها الحياة السياسية في ألمانيا وقوة سلطة الإعلام فيها. (24.02.2014)  

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هل يمكن تجنب الفساد الاقتصادي؟  

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