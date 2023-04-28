منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 700 ألف فروا من ديارهم في السودان

قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون اليوم الثلاثاء (التاسع من مايو/أيار 2022) إن "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال في السودان الذي بدأ في 15 نيسان/إبريل" مؤكدا "الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف" نازح.

وقال ديلون "يصعب جدا الآن (عليهم) الحصول على المال. أجهزة الصراف الآلي معطلة والنظام المصرفي متوقف عن العمل. يصعب الحصول على الوقود أيضا وتكلفته باهظة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان هؤلاء في طريقهم إلى الحدود الدولية للسودان التي عبرها ما لا يقل عن 150 ألفا وفقا لبيانات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف "العديد من النازحين يحتمون عند أقاربهم، بينما يتجمع آخرون في المدارس والمساجد والمباني العامة". وأشار إلى ما وصفه ب "الكرم الهائل للشعب السوداني الذين قاموا بفتح أبوابهم للنازحين الذين قدموا إلى مناطقهم".

لكن المسؤول الأممي تطرق إلى "الضغوط الهائلة التي يفرضها ذلك على العائلات أو المجتمعات المضيفة الذين يعانون هم أنفسهم في كثير من الحالات من آثار أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال".

وبحسب ديلون فإنه حتى قبل بدء القتال، كان هناك قرابة 3,7 مليون شخص مسجلين كنازحين داخليا في السودان.

ومنذ اندلاع المواجهات في 15 نيسان/أبريل تشهد العاصمة السودانية حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" .

ويتواصل القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد بينما لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان والمنعقدة في جدة "تقدما كبيرا".

وأسفرت المعارك الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن سقوط 750 قتيلا وخمسة آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي).

وحسب منظمة الصحة العالمية في المؤتمر نفسه اليوم فإن 604 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من خمسة آلاف منذ اندلاع العنف في 15 أبريل نيسان بين كل من الجيش السوداني بقيادة البرهان والدعم السريع بقياد دقلو

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويرتز)