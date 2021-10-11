منظمة العفو تناشد إيران وقف إعدام محكوم كان قاصرا عند توقيفه

ناشدت منظمة العفو الدولية إيران الاثنين (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص كان في الـ17 من العمر عند توقيفه وكان قد صدر الحكم به في "محاكمة مجحفة للغاية".
وتم نقل عرمان عبد العلي إلى الحبس الانفرادي في سجن كرج الواقع إلى الغرب من طهران تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدامالصادر بحقه، وفق المنظّمة الحقوقية ومقرّها لندن. وأشارت المنظمة إلى أن الحكم تقرر تنفيذه الأربعاء.
وجاء في بيان لنائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي أن "الوقت ينفد بسرعة. يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورا كل التحضيرات لإعدام عرمان عبد العلي".
وشدّدت الطحاوي على أن "تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما لدى ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي ويشكل اعتداء سافرا على حقوق الأطفال".
وكان القضاء الإيراني قد أصدر سابقا حكمين بإعدام عبد العلي لإدانته بقتل صديقته، في تموز/يوليو 2021 وكانون الثاني/يناير 2020، لكن الحكمين لم ينفّذا بسبب احتجاجات دولية.
وتابعت الطحاوي "لقد ساهم التحرّك الدولي في وقف تنفيذ الإعدام في المرتين السابقتين. نحن حاليا نحضّ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياته".
وأشارت المنظمة إلى أن عبد العلي حُكم عليه بالإعدام للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعدما أدين بالقتل في "محاكمة مجحفة للغاية"، وهي اعتبرت أن المحكمة التي أصدرت الحكم "استندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب" إثر اختفاء صديقته قبل عام.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت على إعادة المحاكمة في القضية التي سُلّط التركيز فيها بشكل كبير على تبيان ما إذا كان "ناضجا" عند ارتكابه الجرم، وفق منظمة العفو.
وفي المحاكمة الجديدة قضت المحكمة بأن مسؤوليته الجرمية قائمة في غياب أي دليل على نضجه بعد مرور سنوات عدة على الجريمة.
واعتبرت المنظمة أنه "نظرا إلى أن الإجراءات القضائية كانت مليئة بالشوائب، تطالب منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإلغاء الإدانة الصادرة بحق عرمان عبد العلي وبالسماح بإعادة محاكمته بما يتماشى مع معايير المحاكمة العادلة".
ص.ش/أ.ح (أ ف ب)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه