 منظمة العفو: ″ارتفاع مثير للقلق″ في عمليات الإعدام في العالم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.05.2022

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منظمة العفو: "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام في العالم

وفق منظمة العفو الدولية فإن تخفيف قيود مكافحة كوفيد تزامن مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبّقة حول العالم عام 2021. وأدرجت المنظمة الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا كدول لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة.

لقطة من مظاهرة في كولونيا ضد النظام الإيراني (29 مايو/ أيار 2021)

نفذت إيران 314 عملية إعدام في عام 2021، وهو أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، ويمثل ارتفاعا بنسبة 28% عن عام 2020.

في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أعلنت منظمة العفو الدولية في برلين اليوم الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2022) أن العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المعروفة التي نفذت في جميع أنحاء العالم في عام 2021 ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالرقم المسجل لعام 2020. وسجّل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران.

مختارات

تشتبه الأمم المتحدة في قيام طالبان وداعش في أفغانستان بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء. جاء ذلك في تقرير داخلي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي.

وزارة العدل الأمريكية تجمد عمليات الإعدام الفدرالية منددة بطابعها "التعسفي" وبأنها تطال "بشكل غير متناسب الملونين"، في خطوة اعتبرت "تصحيحا" لقرارات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيائهما من إعدام إيران رجلا كان يبلغ 16 عاما عند ارتكاب الجريمة المدان بها، في ظل "مخاوف بشأن انتهاك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة" وانتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب.

كشف مصدر قضائي أن محكمة مصرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يصنفها القضاء المصري "تنظيما إرهابيا"، لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين.

في حين انخفض عدد عمليات الإعدام عالمياً في 2020 لأقل مستوى منذ بدء التسجيل، ازدادت الإعدامات في دولتين هما مصر وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية. بينما شهدت حالات الإعدام في السعودية والعراق خصوصا تراجعا كبيرا، فما السبب؟

نفذت مصر 49 حكما بالإعدام خلال عشرة أيام، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي تطالب السلطات المصرية بـ"الوقف الفوري" للإعدامات. وبحسب المنظمة، فان مصر باتت واحدة من عشر دول في العالم يصدر بها أكبر عدد من أحكام الإعدام.

أعدمت الحكومة السورية 24 شخصا بعد إدانتهم بإشعال حرائق اجتاحت مناطق عدّة نهاية الصيف الماضي، كما تضمن الحكم عقوبات بين المؤبد مع الأشغال الشاقة والسجن 10 سنوات بحق 20 آخرين، بينهم خمسة أحداث، وفق الإعلام الرسمي.

وقالت المنظمة "إنَّ عام 2021 شهد ارتفاعا مثيرا للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، حيث عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19".

بشكل غير رسمي.. الصين في المقدمة

ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدّر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار"استمرت الصين وفيتنام وكوريا الشمالية في إخفاء استخدامها لعقوبة الإعدام خلف ستارات من السرية، ولكن كما هو الحال دائما، فإن القليل الذي عرفناه يثير قلقا كبيرا". وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في بورما على وجه الخصوص، إذ أُوكلت محاكم عسكرية بمهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.

إيران صاحبة معظم عمليات الإعدام الموثقة 

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في نحو 18 دولة خلال عام 2021، وأن إيران مسؤولة عن 314 عملية إعدام على الأقل، وهو أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، ويمثل ارتفاعا بنسبة 28% عن 246 عملية إعدام نفذتها إيران في عام 2020.

وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات وهو أمر وصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".

كان هناك ارتفاع حاد بنسبة 40% تقريبا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2021، حيث أبلغت منظمة العفو الدولية عن ما مجموعه 2052 حكما صدرت في 56 دولة مختلفة.

 وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "بدلا من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماسا مقلقا لاختيار عقوبة الإعدام بدلا من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلا صارخا للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".

  • An Amnesty International vigil in Porto demanding EU leaders protect human rights in India amid the COVID-19 crisis, May 2021

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    "آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين

    في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

  • Mandela speaks in London in 2003

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة لإنقاذ الأرواح

    في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.

  • Protesters dressed like Guantanamo Bay inmates in orange prison with black hoods over their heads walk across a street with the US Capitol in the background

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة ضد التعذيب

    عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.

  • A man carrying a child past piles of debris and damaged buildings in the northern Syrian city of Raqqa

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    تحقيقات في ساحات الحروب

    تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

  • An Amnesty International activist holds a homemade replica missile bearing the message 'Made in Britain, destroying lives in Yemen'

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة

    تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.

  • Activist places a bouquet of parsley in front of a gate in Argentina in 2020

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني

    يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.

  • An Amnesty International activist with his hands fake tied by a rope holds a banner with the organization's name

    بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية

    شبكة عالمية مزدهرة

    منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب


ثلاث دول عربية بين الأكثر تنفيذا للإعدام

وأدرجت منظمة العفو الدولية الصين وإيران ومصر والسعودية وسوريا كدول لديها أعلى معدلات الإعدام المعروفة. ولم يتضمن التقرير آلافا من أحكام الإعدام التي يعتقد أنها صدرت ونفذت في الصين، على الرغم من أن الصين لا تزال الدولة التي لديها أكبر عدد من عمليات الإعدام السنوية، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن سرية الدولة في كوريا الشمالية وفيتنام، إلى جانب محدودية الوصول إلى المعلومات في العديد من الدول الأخرى، لا تزال تعيق إجراء تقييم واف لاستخدام عقوبة الإعدام.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، ماركوس بيكو، إن مجموعة صغيرة من الدول مسؤولة عن "التمسك بعمليات القتل القاسية واللاإنسانية هذه، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية، اللتان وسعتا بشكل كبير عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة العام الماضي". وأشار إلى أن هذا الاتجاه ظل مستمرا حتى عام 2022 ، حيث أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد في مارس/ آذار. 

الاتجاه هو التخلي عن عقوبة الإعدام

 ومن الناحية الإيجابية، فإنه ورغم ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجّلة في 2021 ثاني أقل رقم يسجّل منذ العام 2010. كما سلّطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنّته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام لكافة الجرائم، رغم أنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.

 كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بينما أعلنت ماليزيا بأنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام.

 وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أميركية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام بينما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة في يوليو/تموز وقفا مؤقتا لعمليات الإعدام الفدرالية. ونتيجة ذلك، سجّلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ العام 1988.

 وقالت كالامار "نقوم بإخطار البلدان القليلة التي لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام: عالم بدون قتل تصادق عليه الدولة لا يمكن تخيله فحسب، بل إنه في متناول اليد وسنواصل الكفاح من أجله".  وأضافت "سنستمر في فضح ما هو متأصل في هذه العقوبة من التعسف والتمييز والقسوة، حتى لا يُترك أحد تحت ظلالها المرعبة. لقد حان الوقت لإرسال هذه العقوبة التي تُمثل أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إلى كتب التاريخ".

ص.ش/ع.ش (د  ب أ/ أ ف ب)

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الإعدام: عقوبة رادعة أم انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة؟

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