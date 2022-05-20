 منظمة الصحة: فعالية عالية للقاح الجدري العادي ضد جدري القرود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2022

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منظمة الصحة: فعالية عالية للقاح الجدري العادي ضد جدري القرود

أكدت منظمة الصحة العالمية أن لقاح الجدري العادي فعال بنسبة عالية ضد جدري القرود. يأتي ذلك فيما يسجل عدد الإصابات بجدري القرود خارج القارة الإفريقية تزايدا إذ وصلت عدد الإصابات إلى 1285 حسب منظمة الصحة العالمية.

بطاقة تطعيم من منظمة الصحة العالمية

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن جدري القرود قد يسبب الوفاة ولاسيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين في جهاز المناعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تطعيم  الجدري الذي كان معتادا في السابق فعال بنسبة تصل إلى 85% ضد الإصابة بعدوى جدري القرود. جاء ذلك وفقا لما أعلنته المنظمة في جنيف اليوم السبت (11 يونيو/ حزيران 2022) استنادا إلى دراسات.  وكان التطعيم الروتيني ضد الجدري توقف بعدما تم الإعلان عن القضاء على هذا المرض في عام 1980

مختارات

وأوضحت المنظمة أن جدري القرود قد يسبب الوفاةولاسيما لدى الأطفال الصغار والأشخاص المصابين في جهاز المناعة، مثل الإصابة مثلا بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

يذكر أنه لم يتم الإعلان عن حدوث حالات وفيات نتيجة الإصابة بعدوى جدري القرود خارج أفريقيا منذ أول حالات تم الإعلان عنها في مايو/ أيار الماضي.

وأوضحت الدراسات أن أكثر من 90% من المصابين تعافوا مرة أخرى بشكل كامل، بغض النظر عما إذا كان قد تم تلقيهم لقاحا ضد الجدري أم لا.

يذكر أن عدد حالات جدري القرود المبلغ عنها منذ مايو/ أيار الماضي في دول خارج افريقيا آخذ في الزيادة. وأعلنت المنظمة اليوم أن عدد الحالات وصل إلى 1285 لكن هذا الإعلان يشير إلى الوضع حتى يوم الثامن من الشهر الجاري.

وكانت ألمانيا وحدها أعلنت عن عشرات الإصابات بالمرض منذ ذلك التاريخ حيث أعلن معهد روبرت كوخ أمس الجمعة عن 165 حالة إصابة في تسع ولايات.

وذكرت المنظمة أن عدد الدول المتأثرة بعدوى جدري القرود لا يقل عن 28 دولة خارج أفريقيا.

ومنذ مطلع العام، تم الإبلاغ عن نحو 1500 حالة اشتباه من الدول الأفريقية الثماني التي عُرِف فيها المرض منذ عقود، وأبلغت هذه الدول عن وفاة 72 حالة.

وتفترض المنظمة أن مرض جدري القرود ربما كان منتشرا في دول خارج أفريقيا دون أن يتم اكتشافه، لكنها رأت أن خطر انتشار المرض متوسط عالميا.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا أصدرت الخميس الماضي توصية  بإعطاء تطعيم جدري القرود للبالغين الذين كانوا على اختلاط قوي مع مصابين أو الذين يواجهون خطرا كبيرا للتعرض للإصابة بالعدوى.

هـ.د/ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 12:18

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