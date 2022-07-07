 منظمة الصحة العالمية ووباء كورونا.. الواقع والتحديات | مسائية DW | DW | 16.08.2022

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مسائية DW

منظمة الصحة العالمية ووباء كورونا.. الواقع والتحديات

لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا وسط مخاوفَ من موجة إصابات جديدة في فصل الخريف.. حول هذا الموضوع حوار خاص مع مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة.

المزيد من المركز الإعلامي

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, spricht zu den Pressevertretern. Das Pharmaunternehmen Biontech stellt seine Pläne zur Entwicklung von Impfstoffe in der Afrikanischen Union und dem nachhaltigen Aufbau von Impfstoffproduktionskapazitäten am Produktionsstandort in Marburg vor. +++ dpa-Bildfunk +++

تحذير من منظمة الصحة العالمية 07.07.2022

منظمة الصحة العالمية تحذر من حدوث انتشار سريع لفيروس كورونا في كوريا الشمالية.

منظمة الصحة العالمية تحذر من حدوث انتشار سريع لفيروس كورونا في كوريا الشمالية وزعيم البلاد يوجه الجيش لتنظيم عمليات توزيع العلاجات. 16.05.2022

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور فيروس كورونا الجديد المعروف بأوميكرون، ربما يكون منتشرا في معظم دول العالم.

منظمة الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق 15.12.2021

حظرت اليابان دخول جميع الوافدين الأجانب إلى أراضيها، بينما أوقف المغرب جميع الرحلات الجوية القادمة وأغلقت إسرائيل حدودها

متحور أوميكرون يتسبب بتقييد حركة السفر العالمية ومنظمة الصحة العالمية تحذر 30.11.2021

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ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟

ملف إيران النووي.. مؤشرات على قرب تجاوز الخلافات؟ 16.08.2022

زيارة محمود عباس لبرلين.. ماذا حققت؟

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منظمة الصحة تتوقع مستويات مرتفعة من كورونا هذا الصيف بأوروبا 30.06.2022

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.

(220420) -- SHANGHAI, April 20, 2022 (Xinhua) -- Medical workers prepare medicine at the emergency room of Minhang Hospital affiliated to Fudan University in Shanghai, east China, April 20, 2022. In order to better undertake the task of treating critically ill patients during the recent COVID-19 outbreak in Shanghai, Minhang Hospital affiliated to Fudan University reorganized its emergency team with 31 doctors and more than 100 nurses. Sun Keyu, director of the emergency department who has more than 20 years of experience in emergency treatment, leads the team to stick to their posts since March. (Xinhua/Zhang Jiansong)

الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا 20.06.2022

حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدة أن خطورة ظهور متحورات جديدة مازالت قائمة، وسيكون الخريف المقبل حاسما حسب عدد من الخبراء بشأن تجاوز الجائحة من عدمه.

Human infection with monkeypox-like virus in 4 year-old female in Bondua, Grand Gedeh County, Liberia. This infection was caused by a pox virus of the vaccinia, variola, monkeypox type. Date 1971

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هل يحتاج العالم لإصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد لجدري القرود؟ خبراء مستقلون من منظمة الصحة العالمية بصدد تقييم الوضع وتحديد ما إذا كان انتشار جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة.

Test tubes labelled Monkeypox virus are seen in this illustration taken in Zagreb, Croatia on May 24, 2022. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

الصحة العالمية: الإصابات المسجلة بجدري القرود قد تكون "قمة جبل الجليد" 27.05.2022

تخشى منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرود خاصة في البلدان التي لا تعد موطناً رئيسياً للمرض، ما جعل المنظمة تصف الانتشار غير المألوف للمرض بأنه ربما يكون مجرد "قمة جبل الجليد".