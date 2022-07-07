منظمة الصحة العالمية ووباء كورونا.. الواقع والتحديات

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لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا وسط مخاوفَ من موجة إصابات جديدة في فصل الخريف.. حول هذا الموضوع حوار خاص مع مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
حذرت منظمة الصحة العالمية دول العالم من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، مؤكدة أن خطورة ظهور متحورات جديدة مازالت قائمة، وسيكون الخريف المقبل حاسما حسب عدد من الخبراء بشأن تجاوز الجائحة من عدمه.
هل يحتاج العالم لإصدار تحذير بشأن التهديد الصحي المتزايد لجدري القرود؟ خبراء مستقلون من منظمة الصحة العالمية بصدد تقييم الوضع وتحديد ما إذا كان انتشار جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة.
تخشى منظمة الصحة العالمية من انتشار جدري القرود خاصة في البلدان التي لا تعد موطناً رئيسياً للمرض، ما جعل المنظمة تصف الانتشار غير المألوف للمرض بأنه ربما يكون مجرد "قمة جبل الجليد".
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