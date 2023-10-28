منظمة الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر.

وكتب تيدروس يوم الجمعة (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) على موقع إكس يقول: "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء". وأضاف: "نحث على توفير الحماية على الفور لجميع المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل".

وفي مشاركة ثانية، كتب أدهانوم كلمة واحدة فقط هي "لماذا؟"

مخاوف على سلامة الصحفيين

قال الجيش الإسرائيلي لوكالتي رويترز وفرانس برس الدوليتين للأنباء إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وحصار إسرائيلي منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي رويترز وفرانس برس هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.

وجاء في رسالة الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة"، وأضافت الرسالة أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية "على مقربة من الصحفيين والمدنيين".

وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة. واختتمت رسالة الجيش الإسرائيلي بالقول "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".

ولم تعلق حماس على الفور حين سئلت عما قاله الجيش الإسرائيلي بخصوص تنفيذها عمليات عسكرية بالقرب من مكان تواجد صحفيين في غزة. ولم يتسن لرويترز معرفة عدد المؤسسات الإخبارية الأخرى العاملة في غزة التي تلقت الرسالة نفسها من الجيش الإسرائيلي. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تعليقا على الفور.

وقالت رويترز وفرانس برس إنهما قلقتان بشدة على سلامة الصحفيين في غزة. وقالت رويترز في بيان رداً على تلقيها الرسالة "الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل".

وقال فيل شيتويند، مدير فرانس برس غلوبال نيوز، إن مؤسسته الإخبارية تلقت الرسالة نفسها. وأضاف شيتويند "نحن في وضع مخاطرة لا يصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقا كبيراً من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى".

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 27 صحفيا على الأقل قتلوا منذ بدء الحرب، معظمهم في غزة لكن هناك من لقي حتفه منهم أيضا في إسرائيل وجنوب لبنان. وجاء في أحدث بيانات للجنة أن 22 صحفيا فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبنانيا واحدا قتلوا حتى يوم الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الأردن: إسرائيل بدأت الحرب البرية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء الجمعة، إن إسرائيل شنت للتو حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية لسنوات قادمة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف في تغريدة على موقع (اكس) أن التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له، مضيفاً أن الملايين سوف يراقبون كل صوت "التاريخ سيحكم".

وحذر الصفدي أن حرب إسرائيل على غزة "تدفع المنطقة إلى الهاوية". وأضاف في تغريدة : "يجب على المجتمع الدولي أن يقف ضدها بشكل لا لبس فيه"، وأكد أن دعم القرار العربي هو تعبير لا بد منه عن الرفض العالمي لهذه الكارثة قائلاً: "العواقب سوف تطارد الجميع".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار العربي الذي تقدم به الأردن، بموافقة 120 دولة عليه. ويدعو القرار إلى وقف الحرب في غزة وهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة في قطاع غزة. وعارض القرار 14 دولة وامتنع عن التصويت 45 دولة.

"غزة ستكون مختلفة"

من ناحيته، قال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تكثف الضغوط على حركة حماس، وعملياتها العسكرية مستمرة، وغزة ستكون مختلفة تمامًا.

وقال ريجيف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية : "إننا نكثف الضغوط على حماس. ونزيد الضغوط التي يتعرضون لها". وعملياتنا العسكرية جارية". وأضاف في التصريحات التي أوردتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: "سيظلون يتلقون ضرباتنا العسكرية حتى نقوم بتفكيك آلتهم العسكرية وحل بنيتهم السياسية في غزة. وعندما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة تماماً".

يشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وتواصل إسرائيل هجماتها الجوية غير المسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن مقتل 7326 فلسطينيا، حسب السلطات الصحية التابعة لحماس. وذلك رداً على الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر مسلحة من حركة حماس على مناطق عدة جنوبي إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، وإصابة المئات وأسر نحو 224 رهينة من جنسيات مختلفة، حسبما ذكرت السلطات الإسرائيلية.

ع.ح./ع.ش./ز.أ.ب (د ب أ ، رويترز)