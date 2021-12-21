 منظمة الصحة العالمية: خطورة متحور أوميكرون لا تزال ″عالية جدا″ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.12.2021

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صحة

منظمة الصحة العالمية: خطورة متحور أوميكرون لا تزال "عالية جدا"

تشير دراسات إلى أن المتحور اوميكرون يتسبب في الإصابة بعوارض أقل شدة من سابقاتها، إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى توخي الحذر. وارتفع عدد الإصابات بالوباء بنسبة 11 في المئة عالمياً الأسبوع الماضي.

سيدة في كينيا تتلقى لقاح مضاد لكوفيد 19 (16/12/2021)

قالت المنظمة الأممية إن الخطورة المتعلقة بالمتحور أوميكرون الجديد تبقى عالية جداً

حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2021) من أن الخطورة التي يمثلها المتحورأوميكرون لا تزال "عالية جداً" وقد تشكّل ضغطا على الأنظمة الصحية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعداداً قياسية للإصابات بكوفيد على إثر المتحورة شديدة العدوى.

مختارات

لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.

رصدت دراسة حديثة ارتفاعاً ملحوظاً في الوفيات بين الأجانب في ألمانيا في فئات عمرية محددة بصورة ملحوظة مقارنة بحاملي الجنسية الألمانية. الدراسة أرجعت الأمر الأمر إلى أسباب مثيرة للاهتمام. فما هي؟

في وقت تتسابق فيه دول العالم لإيجاد طرق لمنع انتشاره السريع كشفت دراسة بريطانية جديدة أن متحور أوميكرون قد يكون أقل فاعلية من المتحورات الأخرى في مهاجمة الرئتين رغم قدرته الكبيرة على تجنب الأجسام المناعية.

وارتفع عدد الإصابات بالوباء بنسبة 11 في المئة عالمياً الأسبوع الماضي، ما وضع حكومات من الصين إلى ألمانيا وفرنسا أمام معضلة الموازنة بين قيود الحد من انتشار الفيروس والحاجة لإبقاء الاقتصادات والمجتمعات مفتوحة.

وأعلنت هولندا وسويسرا بأن أوميكرون بات المتحور المهيمن في البلدين. وبينما تشير بعض الدراسات إلى أنها تتسبب بكوفيد بعوارض أقل شدة من سابقاتها، إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى توخي الحذر.

وقالت المنظمة الأممية في تحديثها الأسبوعي للوضع الوبائي إن "الخطورة المتعلقة بالمتحور أوميكرون الجديد والمثيرة للقلق تبقى عالية جداً". وتابعت أن "أدلة ثابتة تظهر بأن لأوميكرون ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين إلى ثلاثة مقارنة بدلتا".

وقالت إن البيانات المبكرة من بريطانيا وجنوب إفريقيا والدنمارك التي تسجّل حاليا أعلى معدلات إصابات تشير إلى انخفاض عدد الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات لدى المصابين بأوميكرون مقارنة بدلتا. لكنها أضافت إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم مدى شدة أوميكرون.

ورغم هذه الخلاصات، من المتوقع أن يؤدي الانتشار السريع لأوميكرون "إلى أعداد كبيرة من الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات، خصوصاً في أوساط غير الملقّحين، وهو ما سيتسبب باضطراب الأنظمة الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية"، بحسب ما جاء على لسان كاثرين سمولوود من منظمة الصحة العالمية في أوروبا.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

إصابات متزايدة حول العالم

وفي مسعى للحد من تفشي الوباء، أعادت العديد من الدول فرض القيود التي تحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وكانت أوروبا مجدداً من بين أبرز بؤر الوباء، الذي أودى بأكثر من 5.4 ملايين شخص حول العالم. وسجّلت كل من فرنسا وبريطانيا واليونان والبرتغال أعداداً يومية قياسية للإصابات الثلاثاء.

ففي فرنسا أعلن عن حوالى 180 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وفرضت ألمانيا قيوداً على تجمّع السكان للعام الثاني على التوالي قبيل رأس السنة، إذ أغلقت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا النوادي الليلية وحظرت على الجماهير حضور المنافسات الرياضية. كما حدّت عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في التجمّعات الخاصة إلى عشرة.

وأما فنلندا، فأعلنت الثلاثاء بأنها ستحظر دخول المسافرين الأجانب غير الملقّحين، باستثناء المقيمين والعمال الأساسيين والدبلوماسيين. وبدأت الدولة الاسكندينافية، على غرار السويد، إلزام جميع المسافرين غير المقيمين على إبراز فحص كوفيد بنتيجة سلبية كشرط لدخول أراضيها اعتبارا من الثلاثاء، بعد يوم من تطبيق الدنمارك إجراء مماثلا.

وأحدث ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد اضطرابات شديدة في قطاع السفر خلال موسم العطلات فأُلغيت آلاف الرحلات حول العالم. كما عاد الوباء ليهدد الفعاليات الرياضية، وتعرّضت أبرز المناسبات الرياضية الأمريكية إلى ضربة في وقت تواجه الولايات المتحدة تفشياً واسعاً للفيروس يغذيه أوميكرون، في ظل وجود فئات من السكان غير الملقّحين ونقص في القدرة على إجراء الفحوص بشكل سريع ومبكر.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

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  • التطعيم في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

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    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

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  • مشاورات تحالف 'إشارة المرور' في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

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  • امتحان شهادة الثانوية الألمانية في ظل جائحة كورونا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    الجائحة غيرّت المشهد

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    الكاتب: إسماعيل عزام


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