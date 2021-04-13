منظمة الصحة العالمية تقر استخدام لقاح "سينوفاك" الصيني

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء (الأول من حزيران/ يونيو 2021) إنها أقرت استخدام لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة "سينوفاك بيوتك" في حالات الطوارئ، مما يمهد الطريق لاستخدام ثاني لقاح صيني في الدول الفقيرة.

وإقرار المنظمة للاستخدام الطارئ للقاح يعطي إشارة للجهات الرقابية الوطنية بخصوص سلامة المنتج وفعاليته. كما سيسمح بإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للدول الفقيرة والذي يواجه مشكلات كبيرة في الإمداد بسبب تعليق التصدير من الهند.

وقالت لجنة الخبراء المستقلة في بيان إنها أوصت بلقاح "سينوفاك" للبالغين فوق 18 عاماً مع منح جرعة ثانية بعد فترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ولا يوجد حد أقصى للعمر إذ تشير البيانات إلى أنه من المحتمل أن يكون للقاح تأثير وقائي على كبار السن.

واتخذت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية، التي بدأت اجتماعها في 5 أيار/مايو، القرار بعد مراجعة أحدث البيانات السريرية حول سلامة لقاح "سينوفاك" وفعاليته بالإضافة إلى ممارسات التصنيع الخاصة بالشركة.

وهذا ثاني لقاح صيني يُدرج على قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المضادة لكوفيد-19، بعد الموافقة في 7 أيار/مايو على اللقاح الذي تنتجه شركة "سينوفارم" المدعومة من الدولة. وقدم لقاح صيني ثالث، أنتجته شركة "كان سينو بيولوجكس"، بيانات التجارب السريرية، ولكن لم يتم تحديد موعد لمراجعته أمام منظمة الصحة العالمية.

م.ع.ح/ص.ش (رويترز)