 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تطور اندماج المهاجرين | سياسة واقتصاد | DW | 20.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تطور اندماج المهاجرين

مزيد من المهاجرين يشغلون أماكن عمل ويبرهنون على نتائج أفضل في المدرسة: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سجلت تطوراً حاصلاً في اندماج الأجانب في ألمانيا. والتحديات تبقى قائمة أمام أصحاب الدخل المنخفض.

Deutschland Integration - Afrikaner (Imago/photothek/M. Gottschalk)

ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حصول "تطور ملموس" في اندماج المهاجرين في ألمانيا. وفي برلين عرضت المنظمة دراسة أكدت أن المردود الدراسي للمهاجرين إضافة إلى اندماجهم في سوق العمل تحسن. وقال توماس ليبيش، خبير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للهجرة والاندماج:" الخبرة الأساسية بالنسبة إلى ألمانيا جد إيجابية"، وأضاف:"هناك تطورات واضحة فيما يرتبط بالمهاجرين الجدد وكذلك الجيل الثاني. هنا نرى كمية من التوجهات الإيجابية".

الثغرة تنغلق

وعلى هذا الأساس تفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن عدد المهاجرين الذين لديهم عمل ارتفع خلال السنوات العشر الماضية في ألمانيا بنحو 8 في المائة ليصل إلى 67.3 في المائة. وهذه زيادة مضاعفة مقارنة مع غير المهاجرين، وبالتالي فإن الثغرة بين الألمان والمهاجرين في سوق العمل تنغلق. وهذه ليست هي الحال في جميع البلدان الصناعية. ففي فرنسا مثلا فرص الحصول على عمل تبقى جد متباينة بين المهاجرين والسكان المحليين. "وبصفة عامة تكون بلدان مثل كندا في موقع جيد"، يقول ليبيش "لأنها استقبلت إضافة إلى المهاجرين الذين استضافتهم ألمانيا، آخرين بينهم الكثير من اللاجئين مهاجرين مؤهلين مهنيا".

كفاءة القراءة تزداد

وفيما يخص المردودية الدراسية يمكن القول بأن أطفال المهاجرين يحققون نتائج إيجابية. فطبقا لاختبارات حول كفاءة القراءة تمكنوا من تحسين النتائج بين 2006 و 2015 ـ يعني قبل هجرة أكثر من مليون لاجئ ـ بخمسين نقطة. وهذه زيادة قوية بالمقارنة مع أقرانهم الذين ليس لديهم أصول أجنبية. "لكن فيما يخص الشهادات تنغلق الثغرة فقط لدى ذوي المؤهلات العالية"، يشير ليبيش.

Ausländische Berufsabschlüsse schneller anerkannt (picture alliance / dpa)

الدعم المدرسي أساسي لتحقيق اندماج سريع في المجتمع

مهاجرون أكثر في القطاع العام

فالمردودية الأفضل لدى المهاجرين وذويهم لم تُترجم إلى الحصول على شهادات أفضل. فحوالي ربع مجموع أطفال المهاجرين في ألمانيا لا يتوفرون على الباكالوريا ولا على تكوين مهني، وبهذا تكون ألمانيا في موقع سئ من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي كافة. والوزيرة الألمانية المسؤولة عن الاندماج، أنيته فيدمان ـ ماوز تريد تغيير هذا الوضع:" يجب علينا التحسن في الاعتراف بالشهادات المهنية وتقوية النساء وإدراك حقوقهن بشكل أفضل". وأضافت:"المهم هو الدعم اللغوي من البداية في رياض الأطفال والمدارس كي يحصل الأطفال على فرص أفضل. وحتى الانفتاح الثقافي للقطاع العام يجب دفعه إلى الأمام".

Thomas Liebig (OECD) (picture-alliance/dpa)

توماس ليبيش

وكنموذج يورد ليبيش هنا بلدانا مثل السويد: "بالنسبة إلى الجيل الثاني تحتل بلدان تنفذ منذ سنوات كثيرة سياسة اندماج قوية وفعلية موقعا جيدا". وعلى هذا الأساس فإن نسبة التشغيل لدى النساء من أصول أجنبية مرتفعة بشكل ملحوظ في السويد.

المهاجرون يعايشون تمييزا أقل

كما يتحدث فقط نحو 11 في المائة من المهاجرين في ألمانيا عن التمييز بسبب أصلهم وبشرتهم أو دينهم. وقبل عشر سنوات كانت هذه النسبة تصل إلى أكثر من 15 في المائة. ويقول ليبيش:"قد يكون ذلك مفاجئا بالنسبة إلى البعض".وهذا يعني أن ألمانيا تقع في الوسط ولم تعد بين مجموعة الصدارة التي يحصل فيها تمييز كبير.

كما أنه يُنظر إلى الهجرة في ألمانيا بشكل إيجابي أكثر من قبل عشر سنوات. فحوالي 13 مليون شخص كانوا يعيشون في 2017 في ألمانيا وُلدوا حسب الدراسة في الخارج. وهذا يعكس نحو 16 في المائة من مجموع السكان. وبهذا تقع ألمانيا في مرتبة عالية بين البلدان الصناعية التي تضم في نسيجها مهاجرين مندمجين.

بيتر هيله/ م.أ.م

  • Symbolbild Toleranz

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    التسامح تجاه الآخر

    يولي المجتمع الألماني أهمية كبيرة للتسامح تجاه الآخر، وكل مواطن ومواطنة في ألمانيا يمكن أن يمارس تصوراته الدينية والجنسية طالما كانت لا تخرق حقوق الآخرين. كما أن مثليي الجنس يتمتعون بالاحترام هنا حالهم في ذلك حال أصحاب المعتقدات الأخرى واللادنيين.

  • Symbolbild Frauen in Führungsposition

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    احترام حقوق المرأة

    تتمتع المرأة في ألمانيا بذات الحقوق المتاحة للرجل. وفي العمل تحقق المرأة نجاحات كبيرة حالها في ذلك حال زملائها من الرجال.. كما أنها ترتدي في ألمانيا ما يعجبها من الملبس، ولا توجد أي قيود على ذلك. إضافة إلى ذلك فإن من القانون يمنع منعاً باتاً العنف ضد المرأة، حتى لو كان ذلك في إطار الزواج.

  • Gelsenkirchen Integrationsprojekt - Mobile Kitas (Foto: DPA)

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    يمنع استخدام العنف ضد الأطفال

    يمنع منعاً باتاً ضرب الأطفال ومعاقبتهم في ألمانيا. والضرب أو الإيذاء الجسدي يمنع استخدامه كوسيلة تربية، سواء في البيت أو المدرسة. وينص القانون الألماني على أن "للأطفال الحق في تربية خالية من العنف. العقوبة الجسدية، الإيذاء النفسي وغيرها من التدابير المهينة ممنوعة".

  • Klassenzimmer Willkommensklasse (Foto: DPA)

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    التعليم إلزامي

    لا يسمح ببقاء الأطفال في سن التعليم الإلزامي في البيت أو السماح لهم بالعمل، فحين يبلغ الطفل السادسة يجب أن يذهب إلى المدرسة ويلتزم بالدوام. والتعليم الإلزامي مدته عشر سنوات. والإعفاء من التعليم الإلزامي لأسباب دينية غير ممكن.

  • Symbolbild Kind mit Süßigkeiten (Foto: Fotolia)

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    يمنع تقديم الحلوى لأطفال الآخرين أو تقبيلهم

    لا يسمح بتقبيل أطفال الآخرين أو بمداعبتهم أو تقديم الحلوى لهم دون إذن أهلهم حتى ولو كانوا منفتحين عليك.

  • Symbolbild Crossing Cultures Globalisierung

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    الحفاظ على البيئة

    يولى أغلب الألمان أهمية كبيرة لحماية البيئة، فقد تم استثمار أموال طائلة خلال العقود الماضية في تنظيف الأنهار. ومن خلال تدوير النفايات بتصنيفها إلى ورق وبلاستيك وقمامة عضوية. وفصل هذه النفايات يبدأ من المنزل، والتقاعس عنه قد لا يؤدي إلى علاقة طيبة بجيرانك.

  • Schwarzarbeit Ein-Euro-Job (Foto: DPA)

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    العمل بدون ترخيص ممنوع

    على عكس ما هو دارج في بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، يمنع العمل في ألمانيا بدون إجازة أو ما يعرف بالعمل "الأسود". حيث يعتبر ذلك مخالفة لقانون الضرائب والضمان الاجتماع. وعقوبة من يعمل في ألمانيا "بالأسود" الغرامة المالية وحتى يمكن أن تكون العقوبة سجنا أيضا.

  • Symbolbild Kirchensteuer (Foto: Fotolia)

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    احذر التهرب الضريبي

    النظام الضريبي في ألمانيا معقد جدا، رغم ذلك فإن التهرب الضريبي عقوبته شديدة، إذ يعتبر "سرقة لأموال المجتمع". ودفع الضريبة يعد واجبا على كل مواطن الالتزام به مثلما الانتخاب حق له. طبعا الأجانب الذين يعلمون في ألمانيا عليهم أيضاً دفع الضرائب.

  • Deutschland Symbolbild Nachtruhe Plakat

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    المحافظة على الهدوء

    حتى عندما يكون هناك ضيوف أعزاء في البيت ولم تكن قد التقيتهم منذ مدة طويلة، يجب الالتزام بالهدوء وعدم إزعاج الجيران. ويجب الالتزام واحترام فترة هدوء الليل التي تمتد من العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.

  • Einkaufen im Supermarkt (Foto: Fotolia)

    عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

    الأسعار محددة في السوبر ماركت

    المفاوضة على الأسعار في الأسواق الشعبية والبازار، أمر ممتع جدا بالنسبة للبعض ويمكن تحقيق صفقة جيدة من خلال ذلك. لكن هذا الأمر غير وارد في السوبر ماركت ومعظم المحلات، ولكن يمكن الحصول على ما يحتاجه المرء وبسعر رخيص إذا بحث جيدا في الانترنت.

    الكاتب: عماد غانم/ ع.ج


 

مختارات

ألمانيا - أرباب العمل يطالبون بتعجيل اصدار قانون استقدام العمالة المؤهلة

تعاني ألمانيا من "نقص في العمالة في كل المجالات، بدءا من خبير الحاسب الآلي وحتى أمين المستودعات"، بحسب رئيس رابطة أرباب العمل في ألمانيا. وتطالب الرابطة باعتماد قانون استقدام العمالة المؤهلة قبل نهاية العام الجاري. (22.11.2018)  

غرفة التجارة والصناعة الألمانية: التطرف اليميني يعرض نموذجنا الاقتصادي للخطر

أعربت غرفة التجارة والصناعة الألمانية عن خشيتها من أن تتضرر سمعة البلاد الاقتصادية جراء الحوادث المعادية للأجانب التي وقعت في مدينة كمنيتس، شرقي ألمانيا. (17.09.2018)  

التمييز ضد الطلاب الأجانب في السكن بألمانيا.. إلى أين الملتجأ؟

البحث عن مسكن من بين أكبر التحديات التي تواجه الطلبة الأجانب في ألمانيا. وقد يتعرض البعض منهم للتمييز العنصري أثناء بحثهم عن مسكن أو خلال فترة الاستئجار. ما الذي يمكنك فعله في حال واجهتك هذه المشكلة؟ (21.04.2018)  

عشرة أشياء يجب الالتزام بها في ألمانيا

الألمان دقيقون في مواعيدهم، التعليم إلزامي والأطفال الغرباء الذين الذي لا يعرفهم المرء يجب أن يتجنب تقبيلهم. هذه بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها والالتزام بها في ألمانيا. (19.09.2015)  

مواضيع ذات صلة

Berlin Klausur der CDU-Spitze

كرامب- كارنباور تسعى لبلورة سياسة ألمانية جديدة للهجرة 13.01.2019

كادت سياسة الهجرة أن تحول دون انتخاب أنغريت كرامب- كارنباور، والآن وقد وصلت لزعامة الحزب الديموقراطي المسيحي خلفا لأنغيلا ميركل، فهي تسعى لإعادة بحث كل القرارات في مجال سياسة الهجرة منذ اندلاع أزمة اللاجئين بألمانيا.

Fotoausstellung 32 Menschen

معرض "32 إنسان - لقاء".. كسر الصورة النمطية عن المهاجرين 19.01.2019

أدت عوامل عدة إلى قولبة الصورة الذهنية عن اللاجئين لدى الرأي العام الألماني، ما دفع عدة مبادرات ومشاريع لمحاولة تسهيل الاندماج المجتمعي والتعريف بالآخر وتشجيع التسامح والتعددية. معرض صور قدم مساهمة مميزة في هذا المضمار.

Griechenland Zeitung „Migratory Birds“ |

"الطيور المهاجرة".. جريدة بخمس لغات تصبح صوت اللاجئين في اليونان 13.01.2019

أسست لاجئات أفغانيات في اليونان جريدة موجهة للاجئين تحمل اسم "الطيور المهاجرة". وتهدف الجريدة التي توزع منها 13 ألف نسخة لكل عدد إلى تنمية مهارات اللاجئين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  