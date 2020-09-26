 منظمة: اعتقال بضع مئات في مصر وسط دعوات للاحتجاج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2020

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أخبار

منظمة: اعتقال بضع مئات في مصر وسط دعوات للاحتجاج

أكدت منظمة حقوقية أنها وثقت بشكل مباشر 249 حالة اعتقال، وأن مجموعات حقوقية أخرى وثقت بدورها 133 حالة، منذ بدء مظاهرات متفرقة في مختلف مناطق مصر مناهضة للرئيس السيسي. ولم تعلق وزارة الداخلية المصرية بعد على هذه المعلومات.

أرشيف: صورة تمثل الشرطة المصرية (القاهرة 16 فبراير/ شباط 2014)

أرشيف: صورة تمثل الشرطة المصرية (القاهرة 16 فبراير/ شباط 2014)

أكدت جماعة حقوقية اليوم (الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول 2020) أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 382 شخصا منذ 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط تقارير عن مظاهرات محدودة ومتفرقة مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم يتسن بعد الاتصال بوزارة الداخلية للتعليق.

وتأتي وقائع الاعتقال بعد تشديد الإجراءات الأمنية في الذكرى الأولى لمظاهرات نادرة خرجت في القاهرة ومدن أخرى تلبية لدعوة وجهها في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي المقاول والممثل المصري السابق محمد علي، الذي يعيش خارج البلاد حاليا.

ودعا محمد علي، الذي نشر مقاطع مصورة على الإنترنت ينتقد فيها السلطات، إلى مزيد من الاحتجاجات هذا الشهر. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 20 سبتمبر/ أيلول مقاطع مصورة لعدة مظاهرات محدودة للغاية شارك فيها ما يصل إلى عشرات الأشخاص في أجزاء مختلفة من البلاد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقاطع تلك بشكل مستقل، لكن مصادر أمنية أكدت حدوث بعض الاحتجاجات الصغيرة والمتفرقة يوم الجمعة الماضي، وقالت إنها كانت في الأساس في القرى وخارج المدن الكبرى. وفي إحدى المظاهرات، قال شاهد إن نحو 100 رجل تجمعوا في منطقة خارج مدينة دمياط وهتفوا "ارحل يا سيسي".

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وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنها وثقت بشكل مباشر 249 حالة اعتقال خلال الأيام التسعة الماضية مضيفة أن محامين وجماعات حقوقية وثقوا 133 حالة أخرى. فيما أكد مكتب النائب العام أمس الأحد إنه أمر بالإفراج عن 68 "طفلا" محتجزين لمزاعم عن مشاركتهم في "أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة". ولم يذكر اعتقالات أخرى.

مختارات

قُتل شاب خلال اشتباكات مع الشرطة في تظاهرة مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قرية مصرية، كما أكدت أسرة الشاب لفرانس برس، لكن مصدراً أمنياً أكد أن الشرطة "لم تستخدم الرصاص" خلال الاشتباكات.

في مقاله لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني "أسباب محاكمة ممدوح حمزه".

طالبت منظمة هيومن رايتس وتش السلطات المصرية حماية من أدلى بشهادته في قضية الاغتصاب الجماعي المزعوم الذي حدث في فندق فيرمونت القاهرة قبل 6 سنوات. وقالت المنظمة إن السلطات تبعث من خلال الاعتقالات برسالة قاسية إلى الضحايا.

وتنتشر قوات الأمن في الأماكن العامة خاصة أيام الجمعة، كما زادت عمليات التفتيش الأمني. ويقول نشطاء إن الاحتجاجات ترجع في جانب منها إلى الإحباط من الوضع الاقتصادي الذي تسببت جائحة فيروس كورونا في تدهوره، وإلى حملة حكومية كبرى لفرض غرامات أو هدم مساكن غير مرخصة.

وفي إشارة على ما يبدو إلى الاحتجاجات، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد بالمصريين لتحملهم ظروفا اقتصادية صعبة، وقال إن البعض يحاول استغلال التحديات التي تواجهها مصر لتقويضها لكنهم لن ينجحوا. وقال السيسي خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات "فا هما بيختاروا الظروف الصعبة عشان يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم". وأضاف "الشعب والدولة حاجة واحدة. ومحدش يدخل بينا ومحدش هيقدر يدخل بينا".

ومنذ انتخابه في 2014، أشرف السيسي على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية، شملت موجة من وقائع الاعتقال بعد احتجاجات سبتمبر أيلول الماضي. ويقول السيسي إن الحكومة تهتم بحقوق الإنسان من خلال العمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن. وفي حفل الافتتاح، تم تشغيل شريط مصور عن حقوق الإنسان جاء فيه أن "أمن واستقرار" مصر من أهم حقوق شعبها.

ح.ز/ أ.ح (رويترز)

  • Mohamed Ali Secrets (Facebook/Mohamed Ali Secrets)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    البذخ مقابل المعاناة: شرارة الغضب الأولى

    فيديو للمقاول والممثل المصري محمد علي يتحدث فيه عن بذخ في بناء قصور رئاسية في مصر، أثار ردود فعل واسعة، ليتبعه بفيديوهات متتالية حظيت بمشاهدة عالية وأثارت نقاشات ساخنة، لاسيما مع التردي الواضح في الأوضاع الاقتصادية. شخصية محمد علي محل خلاف واسع بين من يرفضه بسبب صلته السابقة بالنظام الحاكم، وبين من يركز على محتوى ما يقوله بغض النظر عن الشخص نفسه.

  • Deutschland Ägyptischer Präsident Al-Sisi (Getty Images/A. Berry)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    "بنيت وسأبني المزيد من القصور من أجل مصر"

    مع توالي الفيديوهات جاء أول رد من الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، والذي أكد فيه أنه بنى بالفعل قصورا رئاسية "وسيبني المزيد منها" موضحا أنه لا يقوم بهذا لنفسه وإنما "من أجل مصر"، تصريحات زادت من حدة غضب فئة تزداد معاناتها الاقتصادية باستمرار، وقوبلت باستحسان فئة تؤيد السيسي وترى أن "بناء القصور الرئاسية" ضرورة كواجهة للدولة المصرية.

  • Ägypten Anti-Regierungsproteste in Kairo (Reuters/A. A. Dalsh)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    الحراك يعود لميدان التحرير

    بعد سنوات من الهدوء في ميدان التحرير، خرجت مظاهرات وصفتها وسائل إعلام عالمية بـ"النادرة"، فيما "شيطنتها" وسائل إعلام قريبة من النظام مجددة الحديث عن "المؤامرة الكبرى" وأنشطة "جماعات الإسلام السياسي".

  • Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Getty Images/AFP)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    حملة اعتقالات

    جماعات حقوقية مصرية، قالت إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت الاحتجاج ضد السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى. الحكومة الألمانية طالبت على لسان وزارة الخارجية، السلطات المصرية بالإفراج عن الأشخاص الذين لم توجه لهم اتهامات واعتقلوا حديثا في مصر.

  • USA Washington | Abdel Fatah Al-Sisi, Präsident Ägypten & Donald Trump (Reuters/C. Barria)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    "الجميع لديهم مظاهرات"

    على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جاءت في خضم هذا الحراك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن السيسي نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد، وتجاهل المخاوف بشأن الاحتجاجات ضد السيسي قائلا:" الجميع لديهم مظاهرات".

  • Präsident Abdel Fattah al-Sisi (Reuters/A. Awad)

    الحراك يعود إلى ميدان التحرير والترقب سيد الموقف

    تصريحات تسبق مظاهرات مرتقبة

    وسط ترقب وقلق بعد الدعوة للتظاهر يوم الجمعة (27 أيلول/سبتمبر 2019) ودعوات لمظاهرات من المحتجين والمؤيدين، خرج الرئيس المصري في فيديو بعد عودته من الولايات المتحدة مؤكدا أنه لا داعي للقلق. السيسي أكد "عندما أطلب من المصريين، فسينزلون بالملايين للشارع، كما حدث يوم التفويض".


 

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