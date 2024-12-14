منظمة: إنقاذ 129 مهاجراً في المتوسط بينهم عشرات الأطفال

أنقذت منظمة مقرها مرسيليا في فرنسا 129 مهاجراً بينهم 43 طفلاً و43 امرأة من الغرق بين إيطاليا واليونان. ومنذ بداية العام الجاري فقد أكثر من 2000 إنسان حياتهم خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا.

أعلنت منظمة "اس او اس المتوسط" أن السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة لها انقذت 129 مهاجراً بينهم 43 طفلاً السبت (14 كانون الأول/ديسمبر 2024)، في البحر الإيوني بين جنوب إيطاليا واليونان، بالتعاون مع خفر السواحل الإيطاليين.

وقالت المنظمة التي مقرها في مرسيليا بجنوب شرق فرنسا في بيان إن "من تم إنقاذهم أبلغوا فرقنا أنهم غادروا تركيا قبل ستة أيام. والناجي الأصغر سناً هو رضيع في شهره الأول يسافر مع والدته". وبين الناجين 43 امرأة.

وتتجه "أوشن فايكينغ" وعلى متنها 163 ناجياً إلى ميناء رافينا في شمال شرق إيطاليا والذي أجازت السلطات الإيطالية استخدامه لإنزال مهاجرين. والخميس، أسعفت السفينة 34 مهاجراً يتحدرون من غامبيا وسوريا.

وتظهر أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2140 شخصاً فقدوا أو قضوا في البحر المتوسط منذ بداية العام خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا.

واليونان وجهة مفضلة للمهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ووصل إلى جزر اليونان ما يقرب من مليون لاجئ ومهاجر خلال عامي 2015 و2016، غالبيتهم بواسطة قوارب مطاطية.

وخلال العام المنصرم زادت حوادث قوارب المهاجرين قبالة جزيرتي كريت وجافدوس اليونانيتين المعزولتين إلى حد ما وتقعان في وسط البحر المتوسط.

وغرق مئات المهاجرين في عام 2023 عندما انقلبت سفينة مكتظة بالركاب وغرقت في المياه الدولية قبالة بلدة بيلوس الساحلية في جنوب غرب اليونان. وكانت هذه واحدة من أسوأ كوارث غرق قوارب الهجرة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)