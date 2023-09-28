منظمة إنقاذ تفوز بـ"نوبل البديلة" لعملياتها الإنسانية في المتوسط

فاز هذا العام بجائزة رايت لايفليهود، المعروفة باسم " جائزة نوبل البديلة" منظمة " إس أو إس ميديتيرانيه" الأوروبية للإغاثة، وناشطة في مجال حقوق الإنسان في غانا، ونشطاء في مجال البيئة بشؤون البيئة من كينيا وكمبوديا.

وتكرم الجائزة أبطال حقوق الإنسان والبيئة والسلام منذ عام 1980. وقالت مؤسسة رايت لايفليهود في ستوكهولم الخميس (28 أيلول/سبتمبر 2023) إن حصول منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" على الجائزة جاء تكريما "لعملياتها الإنسانية للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط".

كما حصلت على الجائزة أيضا الناشطة في حقوق الإنسان من غانا يونيس بروكمان اميساه، والناشط في حقوق البيئة فيليس اوميدا من كينيا ومنظمة البيئة الكمبودية " مازر ناتشر كمبوديا". وقالت المنظمة" الفائزون بجائزة 2023 كانوا شهودا على معاناة لا توصف، حيث تصدروا لإنقاذ الأرواح وحماية الطبيعة وكرامة وحياة المجتمعات في أنحاء العالم".

وفي العام الماضي، ذهبت الجائزة إلى الأوكرانية أولكسندرا ماتفيتشوك ومركز الحريات المدنية، والعديد من المنظمات الأخرى. وكان الفائزون الآخرون هم الناشطان الصوماليان في مجال حقوق الإنسان فارتون عدن وإيلواد إلمان، والجماعة الفنزويلية سيكوسيسولا، والمعهد الأفريقي لإدارة الطاقة ومقره أوغندا.

يشار إلى أن جائزة رايت لايفليهود منفصلة عن جوائز نوبل الفعلية، التي سيتم الإعلان عنها في ستوكهولم وأوسلو اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وفي الماضي، تم منح جوائز رايت لايفليهود لشخصيات مشهورة عالميا مثل المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن والناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ.

ومع ذلك، فإن مؤسسة رايت لايفليهود عادة ما تكرم شخصيات ومنظمات تحظى باهتمام عالمي أقل بكثير.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ)