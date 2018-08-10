منظمة ألمانية تطلق حملة لمنع الحجاب عن الفتيات في المدارس

طالبت منظمة "تير دي فومس" المعنية بحقوق المرأة بمنع الحجاب عن الفتيات القاصرات في المدارس. وقالت المنظمة اليوم الخميس (23 آب/أغسطس 2018) في برلين "إن ظاهرة الحجاب لدى الأطفال لم تعد من أمد طويل حالات فردية متفرقة"، حسب قول مديرة المنظمة كريستا شتولا. وقالت شتولا "إن الأمر يتعلق بخرق حقوق الأطفال"، حسب تعبيرها. وتابعت "نرغب في فرض منع الحجاب عن الأطفال في أي ثقافة ما وجدت، حسب رأيها.

يشار إلى أن منظمة "تير دي فومس" قد أطلقت مبادرة لجمع التواقيع على طلب يتضمن حصريا منع الحجاب عن الأطفال في المدارس ونالت قبولا ودعما كبيرين من وجهاء المجتمع من ممثلين وفنانين ونشطاء المجتمع المدني، بينهم الممثلة زيبل كيكيلي والناشطة الحقوقية في مجال الدفاع عن المرأة أليسه شفارتس.

كما شارك في المبادرة عمدة مدينة تويبينغن من حزب الخضر بوريس بالمير إلى جانب المحامية المسلمة الليبرالية سيران أطيش التي أسست المسجد الليبرالي في برلين.

جدير بالذكر أن الطلب سيقدم إلى وزارة العدل الاتحادية في برلين بعد أن يصل عدد الموقعين عليه إلى 100 ألف شخص.

ح.ع.ح/أ.ح (ك.ن.أ)