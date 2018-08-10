 منظمة ألمانية تطلق حملة لمنع الحجاب عن الفتيات في المدارس | أخبار | DW | 23.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

منظمة ألمانية تطلق حملة لمنع الحجاب عن الفتيات في المدارس

البعض يرى في حجاب التلميذات تعبيرا عن حرية العبادة وممارسة المعتقد الديني، فيما يرى فيه آخرون رمزا للاضطهاد والقمع. منظمة "تير دي فومس" المعنية بحقوق المرأة أطلقت حملة تواقيع لمنع الحجاب عن الفتيات في المدارس.

Kopftuch in der Schule (picture-alliance/dpa/S. Willnow/)

صورة رمزية

طالبت منظمة "تير دي فومس" المعنية بحقوق المرأة بمنع الحجاب عن الفتيات القاصرات في المدارس. وقالت المنظمة اليوم الخميس (23 آب/أغسطس 2018) في برلين "إن ظاهرة الحجاب لدى الأطفال لم تعد من أمد طويل حالات فردية متفرقة"، حسب قول مديرة المنظمة كريستا شتولا. وقالت شتولا "إن الأمر يتعلق بخرق حقوق الأطفال"، حسب تعبيرها. وتابعت "نرغب في فرض منع الحجاب عن الأطفال في أي ثقافة ما وجدت، حسب رأيها.

يشار إلى أن منظمة "تير دي فومس" قد أطلقت مبادرة لجمع التواقيع على طلب يتضمن حصريا منع الحجاب عن الأطفال في المدارس ونالت قبولا ودعما كبيرين من وجهاء المجتمع من ممثلين وفنانين ونشطاء المجتمع المدني، بينهم الممثلة زيبل كيكيلي والناشطة الحقوقية في مجال الدفاع عن المرأة أليسه شفارتس.

كما شارك في المبادرة عمدة مدينة تويبينغن من حزب الخضر بوريس بالمير إلى جانب المحامية المسلمة الليبرالية سيران أطيش التي أسست المسجد الليبرالي في برلين.

جدير بالذكر أن الطلب سيقدم إلى وزارة العدل الاتحادية في برلين بعد أن يصل عدد الموقعين عليه إلى 100 ألف شخص.

ح.ع.ح/أ.ح (ك.ن.أ)

مشاهدة الفيديو 01:28
بث مباشر الآن
01:28 دقيقة

سجال حول ارتداء الحجاب في المدارس الألمانية

مختارات

رفضتا بسبب حجابهما – محكمة ألمانية تقرر عدم تعويضهما  

مسؤول ألماني يتهم "البديل" الشعبوي بخلق جو معاد للمسلمين

لا تزال ردود الفعل تتواصل على خطاب رئيسة كتلة حزب "البديل" الشعبوي أليس فايدل حول المسلمين والحجاب. مفوض الحكومة الألمانية لشؤون العقيدة رأى أن الحزب يتحمل جزءا من المسؤولية في حدوث اعتداءات على المسلمين. (21.05.2018)  

ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

شهدت السنوات الأخيرة تصدر عدد من الألمان من ذوي الخلفيات المسلمة والعربية المشهد السياسي. هذه جولة مصورة للتعرف على أبرز هذه الشخصيات، ومنابتها، ومسيرتها السياسية وأهم المناصب التي تبوّأتها. (13.05.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سجال حول ارتداء الحجاب في المدارس الألمانية  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Merkel mit Trudeau PK im Bundeskanzleramt

كندا تطلب المساعدة من ألمانيا لحل خلافاتها مع السعودية 10.08.2018

أكّد مصدر في الحكومة الكندية أنّ أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفيّة، للحصول على مساعدة حلفائها وبينهم ألمانيا والسويد من أجل حلّ الأزمة غير المسبوقة في علاقاتها مع السعودية.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: سماح للسعوديات بقيادة السيارة في ظلّ اعتقال ناشطات 27.06.2018

في مقالها* لـ DW عربية تطرح الكاتبة الصحفية رشا حلوة المفارقة القائمة في أوضاع المرأة السعودية، بين ترخيص بقيادة السيارة وبين اعتقال نساء بسبب آرائهم؟

تطوير القدرات الذاتية للنساء اللاجئات في ألمانيا 17.03.2018

منذ خريف ألفين وخمسة عشرة، تاريخ وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، اشتدت حدة النقاش حول الإندماج. ومن جهتها تحاول الجمعيات والتنظيمات المدنية أن تلعب دورا لتسهيل الاندماج. وفي هذا السياق نظمت رابطة النساء المهاجرات في ألمانيا فعالية في مدينة لايبزغ بمناسبة مرور مئة عام على حق النساء في التصويت. فعالية كان الهدف منها تعزيز القدرات الذاتية للنساء المهاجرات من جهة وخلق تواصل مباشر مع الساكنة

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  