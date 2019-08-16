منظمة ألمانية تطالب بمهمة رسمية جديدة لإنقاذ اللاجئين بالمتوسط

دعت منظمة "برو أزول" (Pro Asyl) الألمانية لإغاثة اللاجئين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى العمل على المستوى الأوروبي لاستئناف خدمات الإنقاذ الحكومية للاجئين في البحر المتوسط. وقال غونتر بوركهارت، المدير التنفيذي للمنظمة، اليوم الجمعة (16 آب/ أغسطس 2019): إن مبادرة مناسبة للمستشارة ستكون جديرة بالدعم. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب): "لا ينبغي إعادة اللاجئين، الذين تم إنقاذهم إلى ليبيا، ولكن يجب السماح لهم بالذهاب إلى أراض في بلدان الاتحاد الأوروبي".
وتابع بوركهارت "برو أزول تطالب المستشارة أنغيلا ميركل بإنهاء تعاونها مع أمراء الحرب الليبيين". وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة برو أزول: "عندما يُعاد اللاجئون إلى ليبيا، ينتهي بهم المطاف في معسكرات العبيد. دول شمال إفريقيا ليست آمنة؛ هناك أمن للاجئين في أوروبا فقط".
ومن جانبها أكدت الحكومة الألمانية اهتمامها بإرسال مهمة إنقاذ بحرية رسمية جديدة في البحر المتوسط على غرار مهمة "صوفيا" الأوروبية. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن زايبرت، في برلين اليوم الجمعة: "شاركنا عن قناعة في هذه المهمة"، مضيفا أنه لا يوجد حاليا اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي على مسألة توزيع اللاجئين الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط، وتابع: "سنرحب بالمشاركة في مهمة جديدة إذا تم التوصل لهذا الاتفاق".
وكانت ميركل قد دعت مساء أمس الخميس إلى استئناف عمليات الإنقاذ من قبل جهات حكومية. وقالت ميركل على هامش حفل توديع وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، ورئيس المفوضية الحالية، أورزولا فون دير لاين في برلين "بالتأكيد كان الأمر سيكون جيدا لو كانت لدينا عملية صوفيا بسفن تابعة لدول للمساهمة في عمليات الإنقاذ في البحر".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أوقف في مارس/ آذار الماضي مهمته البحرية "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين في وسط البحر المتوسط. ومنذ ذلك الحين، لا يوجد سوى متطوعين مع سفن خاصة، يقومون بإنقاذ اللاجئين من الغرق.
انزال مهاجرين في إيطاليا وترك 134 بالسفينة
في هذه الأثناء أعلنت منظمة "أوبن أرمز" الخيرية الإسبانية اليوم الجمعة أنه تم السماح لعدد من المهاجرين بالنزول من سفينة "أوبن أرمز" للإنقاذ كانوا عالقين في البحر المتوسط لأسبوعين، في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ، ولكن لا يزال هناك 134 مهاجرا على متن السفينة.
وقالت المنظمة عبر صفحتها على موقع تويتر إن 3 أشخاص ومرافقا تم "إجلاؤهم بشكل عاجل" في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس بسبب "مشاكل صحية". وقال النشطاء إنه يجب نقل باقي المهاجرين الباقين والبالغ عددهم 134 مهاجرا إلى البر في أقرب وقت ممكن.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ارتفاع كبير في عدد الغرقى
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ستة غرقى كل يوم
حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو
في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
البحث عن ملاذ آمن
بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
توتر بين فرنسا وإيطاليا
في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"
مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
مصير مجهول!
مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
بارقة أمل
لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو