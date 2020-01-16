 منظمة ألمانية تشكو ″زيادة كبيرة″ في اضطهاد المسيحيين بالعالم | أخبار | DW | 16.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منظمة ألمانية تشكو "زيادة كبيرة" في اضطهاد المسيحيين بالعالم

سجلت منظمة المعونة المسيحية الألمانية "أوبن دورز" (الأبواب المفتوحة)، زيادة على المستوى العالمي في اضطهاد المسيحيين.

Symbolbild Christenverfolgung (picture-alliance/dpa/S. Akber)

تعرض نحو 260 مليون مسيحي لـ"الاضطهاد الشديد" في العالم خلال العام 2019، في حصيلة تفوق أرقام العام السابق من حيث عدد الضحايا، وفق ما أفادت المنظمة غير الحكومية  "الأبواب المفتوحة" في تقرير صدر الأربعاء (15 من يناير/ كانون الثاني 2020).

مختارات

حذر سياسيان من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من إساءة استخدام الدين في الإقصاء الاجتماعي، مؤكدان على ضرورة الدفاع عن الحقوق والحريات الدينية عموما وفي الداخل كما في الخارج. (23.12.2019)

أنهى القضاء البرازيلي بشكل مؤقت الجدل بسبب عمل درامي يسخر من السيد المسيح، والذي وصل إلى تعرض الشركة المنتجة للفيلم للهجوم بالمولوتوف في ليلة عيد الميلاد .. فكيف سخر الفيلم من السيد المسيح، بما أثار كل ذلك الغضب؟ (09.01.2020)

ونشرت المنظمة البروتستانتية في هذا التقرير دليلها السنوي للدول الخمسين التي تعرض فيها المسيحيون لأكبر قدر من الاضطهاد في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأكدت المنظمة أن مجموع 260 مليون مسيحي من كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت ومعمدانيين وإنجيليين وسواهم، تعرضوا لـ"الاضطهاد الشديد"، من مجموع 245 مليون مسيحي عام 2018.

وتشمل أعمال "الاضطهاد" بحسب المنظمة أعمال العنف التي تصل إلى حد القتل، إضافة إلى القمع اليومي الأقل عنفا.

مشاهدة الفيديو 02:58

موريشيوس: مثال على التسامح

وأوضحت المنظمة في التقرير أن "هذه الزيادة مردها بصورة خاصة الى تدهور وضع الحرية الدينية في الصين وانتشار التيار الجهادي في إفريقيا".

وتراجع عدد المسيحيين الذين قتلوا من 4305 إلى 2983، مسجلا انخفاضا بنسبة 31% عن العام السابق. وأوضحت المنظمة أنه "خلال ثلاث سنوات سجل هذا العدد تزايدا متواصلا"، لتربط بين التراجع المسجل العام الماضي وبين "انخفاض عدد المسيحيين الذين قتلوا في نيجيريا" وفق التقرير.

وحسب منظمة الأبواب المفتوحة، تبقى نيجيريا في "مقدمة" الدول التي يتعرض فيها المسيحيون للقتل بسبب معتقدهم، إذ بلغت الحصيلة فيها 1350 قتيلا.

يضاف إلى ذلك، سجل التقرير زيادة في عمليات استهداف الكنائس حول العالم، بما في ذلك إغلاقها أو حرقها إلى غير ذلك، وذلك بمعدل خمسة أضعاف العام الماضي، فارتفع من 1847 إلى 9488. وأوضحت المنظمة أن هذه الزيادة "مردها بصورة خاصة الى أعمال النظام الصيني ضد الكنائس" حيث بلغ عدد الكنائس المستهدفة 5576 على أقل تقدير.

عدد المعتقلين المسيحيين في ارتفاع

في مؤشر آخر، ارتفع عدد المسيحيين المعتقلين من 3150 إلى 3711، والعدد الأكبر منهم في الصين وإريتريا والهند. وتصدرت كوريا الشمالية مجددا القائمة السنوية للحصيلة الإجمالية للاضطهاد. وأورد التقرير أن "الهيمنة الشمولية للنظام على كل فرد تجعل من الإيمان جريمة ضد النظام، وهو سبب كافٍ لينهي الفرد حياته في معسكر أشغال شاقة".

وتلي كوريا الشمالية أفغانستان والصومال وليبيا وباكستان وإريتريا والسودان واليمن وإيران والهند وسوريا.

كما أورد متحدث باسم المنظمة، أن "غرب إفريقيا يتحول من جديد إلى بؤرة ساخنة مع تسجيل عنف بالغ الشدة، كما في بوركينا فاسو على سبيل المثال".

من جهة أخرى تؤكد المنظمة أن الأرقام المسجلة ما هي إلا جزء من الواقع الفعلي لوجود عشرات الحالات التي لم تعرف بعد.

 

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب) 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

موريشيوس: مثال على التسامح  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  