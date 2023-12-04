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منظمة ألمانية: السلطات الإيطالية تحتجز سفينة أنقذت مهاجرين

٤ ديسمبر ٢٠٢٣

قالت منظمة إغاثية ألمانية إن إيطاليا احتجزت إحدى سفنها بعد قيامها بعملية إنقاذ في المتوسط. وتحمل السلطات الإيطالية طاقم السفينة مسؤولية هروب مهاجرين غير شرعيين من خفر السواحل الليبية وقفزهم في المياه، والمنظمة تنفي ذلك.

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مهاجرون في قوارب في البحر (30/11/2023)
تقول السلطات الإيطالية إن طاقم السفينة "هيومانيتي 1" هو المسؤول عن هروب المهاجرين غير الشرعيين من خفر السواحل الليبية وقفزهم في المياه غير أن المنظمة الألمانية تنفي هذه الاتهامات (أرشيف)صورة من: Jana Stallein/SOS Humanity

أعلنت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الإغاثية الألمانية اليوم الاثنين (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023) أن السلطات الإيطالية، و"بناء على مزاعم كاذبة"، احتجزت سفينتها "هيومانيتي 1" بعد قيامها بعملية  إنقاذ في وسط البحر المتوسط مساء أول أمس السبت.

وأوضحت المنظمة الألمانية أن السلطات في مدينة كروتوني جنوبي إيطاليا أخرجت السفينة من حركة المرور في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن فترة الاحتجاز ستستمر لمدة 20 يوما كما أنه تم فرض غرامة مالية عليها.

ولم تصدر معلومات رسمية بعد من خفر السواحل الإيطالية عن هذه الواقعة.

وأضافت المنظمة أنه تم إخطار طاقم "هيومانيتي 1" باحتجازها بعد أن قامت بإنقاذ نحو 200 مهاجر من الغرق في عرض البحر وأحضرتهم إلى البر في مدينة كالابريا الساحلية.

وتتهم السلطات الإيطالية المنظمة بأنها  تجاهلت في وقت سابق تعليمات  من خفر السواحل الليبية بمغادرة المنطقة.

وأوضحت المنظمة أن السفينة تمكنت خلال عمليتها من إنقاذ 46 شخصا كانوا في المياه بالفعل، وبدورها تقول السلطات الإيطالية إن طاقم السفينة هو المسؤول عن هروب  المهاجرين غير الشرعيين  من  خفر السواحل الليبية  وقفزهم في المياه غير أن المنظمة الألمانية تنفي هذه الاتهامات وأعلنت أنها عازمة على مقاضاة السلطات الإيطالية.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)

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