منظمة أطباء بلا حدود.. ما حجم الكارثة الإنسانية في أوكرانيا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
استفحال الوضع الصحي والإنساني في مناطق المواجهات في اوكرانيا، فكيف تعمل المنظمات الدولية للتخفيف من آثار الغزو الروسي على حياة المدنيين؟
غرق نحو 100 مهاجر في البحر المتوسط بعد مغادرتهم ليبيا على متن قارب مكتظ، حسبما أفادت الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود. ودعت الأمم المتحدة أوروبا إلى توسيع سخائها المقدم للاجئين الأوكرانيين ليشمل المهاجرين الآخرين.
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من وقوع كارثة أو حرب نووية في ظل امتلاك أوكرانيا العديد من المحطات النووية. ويتساءل مراقبون حول عواقب تعرض أي من المفاعلات النووية بأوكرانيا للقصف أو وقوعها في مرمى نيران المعارك.
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن قصفاً روسياً طال مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في مدينة ماريوبول كان 80 مدنياً قد احتموا به. وتحاصر القوات الروسية المدينة منذ أكثر من أسبوع وتواصل قصفها إلى جانب مدن أخرى كبيرة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول