 منظمة أطباء بلا حدود.. ما حجم الكارثة الإنسانية في أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 14.06.2022

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مسائية DW

منظمة أطباء بلا حدود.. ما حجم الكارثة الإنسانية في أوكرانيا؟

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استفحال الوضع الصحي والإنساني في مناطق المواجهات في اوكرانيا، فكيف تعمل المنظمات الدولية للتخفيف من آثار الغزو الروسي على حياة المدنيين؟

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