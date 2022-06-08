منظمة أطباء بلا حدود.. ما حجم الكارثة الإنسانية في أوكرانيا؟

الغزو الروسي لأوكرانيا.. مخاوف من تكرار "كارثة تشرنوبيل" جديدة

أثار الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف من وقوع كارثة أو حرب نووية في ظل امتلاك أوكرانيا العديد من المحطات النووية. ويتساءل مراقبون حول عواقب تعرض أي من المفاعلات النووية بأوكرانيا للقصف أو وقوعها في مرمى نيران المعارك.