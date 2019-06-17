منظمات عالمية تطالب بـ"تحقيق نزيه" في وفاة مرسي

قالت مديرة فرع منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون اليوم الاثنين (17 حزيران/ يونيو 2019) إن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي هي "أمر فظيع ولكنه متوقع تماماً".

وفي تغريدة على موقع تويتر، ذكرت ويتسون أن الحكومة المصرية "لم تسمح لمرسي بالحصول على الرعاية الصحية الكافية، ولا الزيارات العائلية". في عام 2017، ذكرت هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أن ظروف مرسي في السجن "ربما تكون قد أسهمت في تراجع صحته".

بدورها طالبت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بفتح "تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاة" مرسي. كما طالبت "بمحاسبة المسؤولين عن سوء معاملته".

الإخوان المسلمين: قتل بطيء

وبدورها اتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية بما وصفته بـ "القتل البطيء" للرئيس السابق محمد مرسي وطالبت بفتح تحقيق دولي في ملابسات وفاته. واتهم بيان الجماعة السلطات المصرية الحالية بأنها منعت الدواء عن مرسي وقدمت له "طعاماً سيئاً" ومنعت عنه "الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل".

بيد أن النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أصدر بيانا مساء الاثنين كشف فيه تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى وذلك في أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر. وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت عصر اليوم إخطاراً بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته بمدينة نصر.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

ردود فعل داخلية وخارجية

وتوالت ردود الفعل الداخلية والخارجية إثر الإعلان عن وفاة مرسي. وجاء أسرع رد في تغريدة لمحمد البرادعي، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية بمصر إثر الإطاحة بمرسي، لكنه سرعان ما قدم استقالته احتجاجاً على فك اعتصام رابعة.

وفي تغريدة أخرى أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن شعوره ببالغ الحزن والأسى لوفاة مرسي محملاً من وصفهم بـ "الطغاة" المصريين بالمسؤولية عن وفاته.

كما قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة على تويتر تعازيه لأسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و "للشعب المصري الشقيق" في وفاته.

ويشار إلى أن التلفزيون الرسمي المصري أكد في وقت سابق اليوم وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية المعروفة بـ "التخابر مع قطر". وذكرت مصادر إعلامية أن الوفاة جاءت بعد غيابه عن الوعي بعد تحدثه أمام المحكمة.

وفي تصريح حصري قال نجل الرئيس الأسبق، عبد الله مرسي، لبرنامج "شباب توك" الذي تبثه مؤسسة DW الإعلامية:

أ.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب ا)