  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةقطر

دعوات إطلاق سراح موظف سابق بلجنة تنظيم مونديال قطر

٢٤ يوليو ٢٠٢٤

دعت منظمات حقوقية دولية الدوحة إلى إطلاق سراح موظف سابق في اللجنة العليا المنظمة لمونديال قطر 2022، "محتجز تعسفاً منذ قرابة 3 سنوات"، بعدما قالت هيئة أممية إنه حُرم من الحق في محاكمة عادلة، فيما تنفي قطر ذلك.

https://p.dw.com/p/4ieta
عمال أجانب في إحدى منشأت مونديال قطر 2022 (أرشيف)
واجهت قطر انتقادات لطريقة تعاملها مع العمال الأجانب وبالذات خلال الاستعدادات لكأس العالم 2022 (أرشيف)صورة من: Hassan Ammar/AP/dpa/picture alliance

دعت منظمات "فير سكوير" والعفو الدوليّة و"هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء (24 يوليو/تموز 2024) السلطات القطريّة إلى أن "تفرج فوراً" عن الأردني عبد الله إبحيص،  موظف سابق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة  لمونديال قطر 2022 ، قائلة إن لجنة تابعة للأمم المتحدة خلُصت إلى أنّه "محتجز تعسفاً منذ قرابة ثلاث سنوات".

واستشهدت المنظمات بتقرير مؤرخ من أيار/مايو وصادر في بداية تموز/يوليو عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي أشار إلى "غياب أي سند قانوني" لاحتجاز إبحيص، داعياً إلى الإفراج عنه.

وفي العام 2021 حُكم على الأردني عبد الله إبحيص (38 عاماً) المتخصّص في العلاقات العامة، بداية بالسجن لمدة خمسة أعوام بعدة تهم، من بينها إساءة استخدام الأموال العامة والرشوة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف حكماً لثلاث سنوات.

ويصرّ الأردني على أن اعترافه انتُزع منه بالإكراه، وأن التهم وجّهت إليه بعدما انتقد  طريقة التعامل مع إضراب للعمال المهاجرين  في قطر.

لكن مسؤولين قطريين أكدوا سابقاً أن القضية "اتبعت جميع الإجراءات والبروتوكولات القانونية المناسبة" وأن إبحيص أُدين على أساس "أدلة قوية وذات مصداقية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المقرّر إطلاق سراح إبحيص في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن بما أنّ المحكمة فرضت عليه غرامة بالإضافة إلى السَّجن، فيُمكن تمديد العقوبة إلى نيسان/أبريل 2025 إذا لم يتمكن من الدفع.

وحين صدور الحكم بحقه، اعتبرت اللجنة المنظمة  لكأس العالم  أن "مزاعم السيد إبحيص بعد إدانته بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تآمرت ضده بسبب آرائه بشأن العمال المهاجرين سخيفة وتشهيرية وكاذبة".

ع.ج.م/ح.ز (ا ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

لقاء يجمع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي ووزير العمل القطري علي بن صميخ المري في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

فضيحة "تلميع" قطر.. سمعة الديمقراطية الأوروبية في الميزان!

فضيحة "تلميع" قطر.. سمعة الديمقراطية الأوروبية في الميزان!

تهدد فضيحة شبهات فساد مرتبطة بقطر بتشويه سمعة البرلمان الأوروبي. ليس هذا فحسب، بل رأت فيها رئيسة البرلمان الأوروبي "هجوما على الديمقراطية الأوروبية". تقرير DW يسلط الضوء على ضوابط عمل جماعات الضغط في الاتحاد الأوروبي.
سياسة١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
انتقادات طالت السلطات القطرية حيال وضع "خطوط حمراء" للتغطية الصحافية غير المرتبطة بالمونديال

DW تتحقق...هل تعمل وسائل الإعلام بحرية في قطر؟

DW تتحقق...هل تعمل وسائل الإعلام بحرية في قطر؟

تقول قطر، التي تستضيف نهائيات كأس العالم الجارية، إنها دولة تتيح لوسائل الإعلام العمل على أراضيها "بحرية وبدون أي تدخل"، لكن تقرير "DW تتحقق" التالي يظهر غير ذلك.
عالم الرياضة٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢