دعوات إطلاق سراح موظف سابق بلجنة تنظيم مونديال قطر

دعت منظمات حقوقية دولية الدوحة إلى إطلاق سراح موظف سابق في اللجنة العليا المنظمة لمونديال قطر 2022، "محتجز تعسفاً منذ قرابة 3 سنوات"، بعدما قالت هيئة أممية إنه حُرم من الحق في محاكمة عادلة، فيما تنفي قطر ذلك.

دعت منظمات "فير سكوير" والعفو الدوليّة و"هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء (24 يوليو/تموز 2024) السلطات القطريّة إلى أن "تفرج فوراً" عن الأردني عبد الله إبحيص، موظف سابق في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022 ، قائلة إن لجنة تابعة للأمم المتحدة خلُصت إلى أنّه "محتجز تعسفاً منذ قرابة ثلاث سنوات".

واستشهدت المنظمات بتقرير مؤرخ من أيار/مايو وصادر في بداية تموز/يوليو عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي أشار إلى "غياب أي سند قانوني" لاحتجاز إبحيص، داعياً إلى الإفراج عنه.

وفي العام 2021 حُكم على الأردني عبد الله إبحيص (38 عاماً) المتخصّص في العلاقات العامة، بداية بالسجن لمدة خمسة أعوام بعدة تهم، من بينها إساءة استخدام الأموال العامة والرشوة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف حكماً لثلاث سنوات.

ويصرّ الأردني على أن اعترافه انتُزع منه بالإكراه، وأن التهم وجّهت إليه بعدما انتقد طريقة التعامل مع إضراب للعمال المهاجرين في قطر.

لكن مسؤولين قطريين أكدوا سابقاً أن القضية "اتبعت جميع الإجراءات والبروتوكولات القانونية المناسبة" وأن إبحيص أُدين على أساس "أدلة قوية وذات مصداقية".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه من المقرّر إطلاق سراح إبحيص في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن بما أنّ المحكمة فرضت عليه غرامة بالإضافة إلى السَّجن، فيُمكن تمديد العقوبة إلى نيسان/أبريل 2025 إذا لم يتمكن من الدفع.

وحين صدور الحكم بحقه، اعتبرت اللجنة المنظمة لكأس العالم أن "مزاعم السيد إبحيص بعد إدانته بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تآمرت ضده بسبب آرائه بشأن العمال المهاجرين سخيفة وتشهيرية وكاذبة".

ع.ج.م/ح.ز (ا ف ب)