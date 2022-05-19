 منظمات إنسانية في الصومال: ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا قد يعرض الملايين لخطر المجاعة | DW الأخبار | DW | 30.05.2022

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منظمات إنسانية في الصومال: ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا قد يعرض الملايين لخطر المجاعة

منظمات إنسانية في الصومال تحذر من تعرض الملايين لخطر المجاعة، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار جراء الحرب الأوكرانية.

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