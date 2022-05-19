منظمات إنسانية في الصومال: ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا قد يعرض الملايين لخطر المجاعة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
منظمات إنسانية في الصومال تحذر من تعرض الملايين لخطر المجاعة، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار جراء الحرب الأوكرانية.
أدى التضخم وارتفاع الأسعار بسبب عوامل رئيسية منها الحرب في أوكرانيا وموجات الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة إلى أزمة غذائية في إنجلترا التي تشهد ارتفاعا في عدد الأسر الباحثة عن المساعدات الغذائية.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مجاعة عالمية تستمر لسنوات بسبب هجوم روسيا العسكري ضد أوكرانيا، وفق تغريدة المنظمة الدولية على "تويتر" الخميس، كما أصدرت منظمة الفاو نداء عاجلا للمساعدة.
منظمة "فيلت هونغر هيلفه" الخيرية الألمانية، تحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول الفقيرة بوجه الخصوص. دول بات من الصعب عليها الحصول على كميات القمح التي طلبتها.
من المسؤول عن إغلاق الموانئ وزرع الألغام في الطرق البحرية في البحر الأسود؟ وهل العقوبات المفروضة على روسيا هي السبب في الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب؟ وهل يمكن فعلا إيجاد بديل للقمح الأوكراني؟ DW تتحقق!!
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول