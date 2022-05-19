منظمات إنسانية في الصومال: ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا قد يعرض الملايين لخطر المجاعة

موجة غلاء خانقة في إنجلترا ترفع عدد المستفيدين من المعونات الغذائية

أدى التضخم وارتفاع الأسعار بسبب عوامل رئيسية منها الحرب في أوكرانيا وموجات الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة إلى أزمة غذائية في إنجلترا التي تشهد ارتفاعا في عدد الأسر الباحثة عن المساعدات الغذائية.