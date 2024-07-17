منظمات إغاثية تنتقد خطط برلين لتقليص مخصصات التنمية

انتقدت منظمات إنسانية توجه الحكومة الاتحادية لتقليص مخصصات وزارتي الخارجية والتنمية المسؤولتين عن دعم خطط التنمية في مجالات الصحة والفقر والتعليم والمناخ حول العالم. ما حجم خفض النفقات؟ وكيف عللت المنظمات معارضتها؟

انتقدت منظمات إغاثية بشدة خطط الحكومة الألمانية لتقليص نفقاتها الخاصة بسياسة التنمية. وفي مناشدة مشتركة دعت 31 منظمة غير حكومية البرلمان الألماني (بوندستاغ) إلى عدم دعم هذه الخطط، واصفة "تخطيط ميزانية الحكومة الاتحادية بأنه قصير النظر ويقوض الهدف الذي فرضته ألمانيا على نفسها وهو العمل من أجل عالم أكثر عدلاً وازدهاراً وسلاماً وأماناً".

وجاء في المناشدة أن الحكومة الألمانية تقبل من أجل تحقيق توفير قصير الأجل ضرراً طويل الأجل وتتخلى عن أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، ما يعرض نجاحات في مكافحة الفقر والجوع للخطر.

وأشارت المنظمات إلى احتمالية أن يؤثر ذلك أيضاً على حماية المناخ والتعليم والصحة العالمية. وجاء في المناشدة: "اللحاق بالركب مرة أخرى سيكون أكثر تكلفة عدة مرات... وفورات اليوم هي أزمات الغد".

ومن المنتظر أن يمهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الطريق لخطط ميزانية عام 2025 التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم. ومقارنة بعام 2024، ستتقلص ميزانية وزارة التنمية بمقدار 937 مليون يورو لتنخفض إلى 10.3 مليار يورو العام المقبل. كما ستتقلص ميزانية وزارة الخارجية بمقدار نحو 836 مليون يورو لتنخفض إلى 5.9 مليار يورو. ولا تؤخذ في الاعتبار الميزانية التكميلية المقررة لعام 2024 في المقارنة. ومع ذلك، ستحصل الوزارتان على نفس المبلغ أو أكثر مما كانتا تتوقعانه وفقاً للتخطيط المالي متوسط المدى لعام 2025.

وتعتزم منظمات الإغاثة التظاهر ضد خطط الميزانية أمام ديوان المستشارية صباح اليوم.

خ.س/ح.ز (د ب أ)