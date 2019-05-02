 منطقة الساحل أولوية استراتجية لأوروبا.. في زمن صعب! | سياسة واقتصاد | DW | 25.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

منطقة الساحل أولوية استراتجية لأوروبا.. في زمن صعب!

الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء الأفريقية يتدهور. والاتحاد الأوروبي يدعم المنطقة ماليا وعسكريا. وعلى المدى البعيد وجب على الدول هناك إقامة وحدة حماية، لكن هذا المشروع يحتاج إلى وقت.

Sahel Konflikt - Malische Armee (Getty Images/AFP/D. Benoit)

الجدران مازالت عارية في الحجرة الطويلة التي يجلس في نهايتها جان مارك غرافليني الذي يحدث صوته صدى عندما يتكلم. مكتب التنسيق الجديد لتحالف الساحل على هامش الحي الأوروبي في بروكسل افتتح أبوابه في منتصف إيار/ مايو، وهناك عمل كثير وجب القيام به، يتجاوز ما يتعلق باقامة المكتب.

غرافليني هو منسق تحالف الساحل الذي تم تأسيسه في 2017 من قبل ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وانضم إلى المجموعة بوقت وجيز البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وبرنامج التنمية للأمم المتحدة. وأطلق المشروع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن شأنه أن يكون جوابا على الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل. ففي مالي مثلا غيّر اسلاميون مسلحون طريقة عملهم بعد التدخل العسكري الفرنسي في 2013 وهم ينفذون اعتداءاتهم أكثر في البلدان المجاورة التي كانت هادئة، بوركينا فاسو والنيجر.

ويعتزم غرافليني انطلاقا من بروكسل العمل على أن ينجح التنسيق في التعاون الإنمائي بصفة أفضل للتقدم "بفاعلية وبسرعة". ويقول:" لا يمكن كسب الحرب ضد الإرهاب إذا لم نكسب حرب التنمية". وهذه هي أصعب مهمة. والتحدي الثاني هو كيف يمكن تنفيذ مشاريع حتى في المناطق الخطرة، لاسيما في المناطق الحدودية، بالتحديد في المواقع التي يعاني فيها أكثر السكان. وجواب غرافليني يتمثل في العمل بدون بيروقراطية كبيرة وإبرام تعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في عين المكان.

Symbolbild Afrika Sicherheit im Sahel (Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

الأمن من أولويات منطقة الساحل الإفريقي

منطقة الساحل "كأولوية استراتيجية"

ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم ثمانية مليارات يورو لمنطقة الساحل بين 2014 و 2020 كمساعدة إنمائية ويصف المنطقة "كأولوية استراتيجية". واتضح هذا بالخصوص عندما اجتمع في منتصف أيار/ مايو على مدى أيام وزراء الخارجية والدفاع والتنمية لدول الاتحاد الأوروبي من أجل التباحث حول الموضوع في بروكسل.

ودار الحديث في اللقاء حول إقامة وحدة الساحل خصوصاً، وهي قوة تدخل للبلدان الإفريقية الخمسة التي تسهر منذ 2014 على أمن أكبر في المنطقة. وأوضحت مندوبة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فدريكا موغريني بأن التعاون مع الدول المعنية يسير "بصفة جيدة وبصراحة"، وهناك نية لرفع مستوى التعاون. ومن هنا تصف موغريني السبب الرئيسي الذي لجعل الاتحاد الأوروبي ملتزماً منذ سنوات قليلة بمنطقة الساحل. "منطقة الساحل قريبة جدا من أوروبا"، يقول الدبلوماسي بيير فيمون. فإلى جانب الميليشيات المسلحة هناك تجارة البشر والمخدرات والسلاح إضافة إلى وضع اقتصادي سيء، وهي عوامل جعلت المنطقة تتحول إلى "موضوع محوري" في اهتمام الاتحاد الأوروبي.

ويلعب موضوع الهجرة بالطبع دورا أساسيا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يريد أن يمنع انتقال الناس من منطقة الساحل إلى أوروبا. وتتمثل إحدى الإجراءات في دعم دول الساحل عسكريا. وأفادت فدريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي صرف 147 مليون يورو لإقامة الوحدة التي قوامها 5000 جندي. وقبل سنة وعد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بتقديم ما مجموعه 414 مليون يورو.

Dürre in der Sahel Zone Naturkatastrophen Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

الجفاف يساهم في وضع اقتصادي صعب في منطقة الساحل

المراهنة على أهداف طويلة الأمد

وإلى حد الآن تنتشر في المنطقة وحدات فرنسية على وجه الخصوص، وكذلك جنود من بلدان أوروبية أخرى ووحدات من الأمم المتحدة. وعلى المدى البعيد يأمل الاتحاد الأوروبي أن تتولى قوة التدخل الإفريقية زمام الأمور بيدها كي تتمكن الوحدات الدولية من الانسحاب. لكن الدبلوماسي الفرنسي فيمون يقول "إن ذلك يحتاج إلى وقت"، ويضيف "يجب أولا تدريب هذه الوحدات ومساعدتها على التنسيق فيما بينها". وتفيد وكالة الأنباء الألمانية بأن هذا غير حاصل حاليا. ففي جانب الدول الإفريقية الخمس توجد نواقص كبيرة في التواصل. والدول الإفريقية تنتقد من جانبها أن بعض الدول لا تفي بوعودها في تقديم التمويل. ويتعلق الأمر هنا حسب بيانات مصادر أوروبية ببلدان مثل العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليس دول الاتحاد الأوروبي.

ويقول الدبلوماسي فيمون بأن الوقت سيتطلب سنوات إلى أن تصبح القوات العسكرية في المنطقة قادرة على العمل. ولمعالجة المشاكل فعلا من جذورها يجب ضبط التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الساحل على مدى طويل، وهذا هو الأصعب. وبإمكان الاتحاد الأوروبي مثلا دعم هذا المسار بتحسين أسعار المواد الخام التي تصدرها هذه البلدان أو التقدم في بناء شبكة الكهرباء. لكن كما يقول فيمون "البلدان الأوروبية تتمنى بالطبع إحراز نتائج سريعة".

مارينا شتراوس/ م.أ.م

  • Italien Gallipoli Ankunft Migranten auf Frachter Blue Sky M 31.12.2014

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    نهاية 2014، تُرك 450 شخصا غالبيتهم سوريون على ظهر سفينة شحن معطلة قبالة سواحل كالابريا، وكانوا على وشك الغرق لو لا تدخل البحرية الحربية الإيطالية، التي تمكنت من السيطرة على السفينة التي تركها طاقمها.

  • Bis zu 700 tote Flüchtlinge bei Schiffsunglücken im Mittelmeer

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    قبل ذلك بعشرة أيام، أنقذ الإيطاليون، ضمن بعثة "تريتون" الحدودية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، 194 مهاجرا سوريا بعد عطب حل بقاربهم الذي انطلق من تركيا إلى إيطاليا، ومن بينهم 23 امرأة: اثنتان حاملتان و38 طفلا.

  • Tod von Flüchlingen Schiff vor Sizilien 05.12.2014

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    من الصعب حصر أعداد المفقودين من المهاجرين غير الشرعيين، لكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتحدث عن غرق 4272 مهاجرا في عام 2014، بينهم 3419 في البحر المتوسط.

  • Italien Mittelmeer Marine Rettung Bootsflüchtlinge 18.07.2014

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    من بين أكثر الحوادث مأساوية في العام المنصرم، وفاة أكثر من 220 مهاجرا في آب/أغسطس، إثر غرق 3 سفن قبالة سواحل ليبيا وإيطاليا.

  • Bis zu 700 tote Flüchtlinge bei Schiffsunglücken im Mittelmeer

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    بيد أن أكبر فاجعة كانت في أيلول/سبتمبر، حين لقي زهاء 700 شخص مصرعهم في المتوسط عقب حادثين كبيرين بما في ذلك حادث إغراق متعمد لقارب كان يقل 500 سوري وفلسطيني ومصري وسوداني.

  • Libyen Flüchtlinge von italienischer Marine gerettet

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    وحتى عند إحياء الذكرى السنوية الأولى في أكتوبر لمأساة قارب المهاجرين في لامبيدوزا، الذي أسفر عن مقتل 366 شخصا، تمّ الإبلاغ عن وفاة 130 مهاجرا في غرق قاربين قبالة الساحل الليبي.

  • Melilla spanische Exklave Flüchtlingsansturm 17.5.2014

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    في جيبي سبتة ومليلية الأوروبيين الواقعين في طرف شمال إفريقيا (المغرب)، تسلل نحو 4469 مهاجرا غير شرعي في 2014، مقابل 3 آلاف في العام الذي سبقه حسب وزير الداخلية الإسباني.

  • Melilla spanische Exklave Flüchtlingsansturm 17.5.2014

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    في مليلية جدار من الأسلاك الشائكة ارتفاعه ستة أمتار، لا يتسلقه إلا الأشداء كما يقال. ويبقى هؤلاء معلقين حتى يسقطون من فرط التعب أو تحت وطأة عصي قوات الأمن.

  • Flüchtlinge in Calais Archiv 2013

    الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

    المأساة تستمر حتى عند بلوغ أوروبا، فكاليه الفرنسية محطة أخرى لمعاناة المهاجرين الذين لم يجدوا مخرجا سوى متابعة الرحلة نحو الشمال. الكاتبة: وفاق بنكيران


مختارات

ميركل في الساحل الإفريقي - الأولوية للأمن أم التنمية؟

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دولة بوركينا فاسو وباقي أعضاء مجموعة دول الساحل الإفريقي بتقديم دعم واسع من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار ومكافحة الإرهاب، في منطقة تشهد صراعات وفقر وأسباب تدعو للهجرة. (02.05.2019)  

ميركل تتعهد بدعم دول الساحل الأفريقي في مكافحة الإرهاب

وصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى واغادوغو في مستهل جولة في منطقة الساحل الأفريقي ستشمل أيضا النيجر ومالي. ومن هناك وعدت ميركل بتقديم الدعم لمكافحة الإرهاب وتحقيق المزيد من الاستقرار. (01.05.2019)  

مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تتصدر أعمال القمة الإفريقية

أدرجت قضية الأمن في منطقة الساحل على رأس أولويات قمة الاتحاد الافريقي بعدما حذرت موريتانيا من اخفاق الأمن الاقليمي في مواجهة العنف الجهادي بينما استهدف جنود فرنسيون بهجوم جديد في مالي. (02.07.2018)  

الهجرة السرية..مأساة مستمرة على أبواب أوروبا

مع تنامي الأزمات في الساحل الإفريقي والشرق الأوسط، ارتفع عدد النازحين الذين يحاولون الهرب إلى أوروبا على متن قوارب التهريب، لكن غالبيتهم يموتون غرقا على عتبة "الحلم" الأوروبي. (02.01.2015)  

مواضيع ذات صلة

Burkina Faso Ouagadougou | Roch Marc Christian Kabore, Präsident & Angela Merkel, Bundeskanzlerin

ميركل في الساحل الإفريقي - الأولوية للأمن أم التنمية؟ 02.05.2019

وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دولة بوركينا فاسو وباقي أعضاء مجموعة دول الساحل الإفريقي بتقديم دعم واسع من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار ومكافحة الإرهاب، في منطقة تشهد صراعات وفقر وأسباب تدعو للهجرة.

Gipfeltreffen in Bamako Mali

الاتحاد الاوروبي يضاعف إسهاماته في قوة دول الساحل 23.02.2018

يحشد مؤتمر دولي بشأن منطقة الساحل الأفريقية في بروكسل الدعم السياسي والتمويل العسكري، في محاولة لوقف خطر الإرهاب والهجرة في تلك المنطقة الأفريقية المضطربة.

UN-Konferenz zum Migrationspakt in Marrakesch, Marokko | Angela Merkel, Bundeskanzlerin

ميركل تبدأ جولة أفريقية وسط انتقادات حادة لتخفيض المساعدات 01.05.2019

تبدأ المستشارة أنغيلا ميركل الإربعاء جولة إلى غرب إفريقيا، ستكون الهجرة أحد ملفاتها الرئيسية. ووزير التنمية الألماني ينتقد بشدة خفض المساعدات للدول الإفريقية كعامل يضر بمصالح ألمانيا. 

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  