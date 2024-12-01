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مجتمع

منطقة الأمازون - شعب اليانومامي وتدمير الغابات المطيرة

١١ ديسمبر ٢٠٢٤

يكافح أفراد شعب اليانومامي ضد تدمير موطنهم في منطقة الأمازون. يسافر حكيمهم الشاماني والمتحدث باسمهم حول العالم لجلب الدعم والتضامن لهم.

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ديفي كوبرنافا هو شاماني ومتحدث باسم شعب اليانومامي. يعيش شعبه في غابات الأمازون المطيرة في قلب الطبيعة، وكان على اليانومامي طوال تاريخهم الدفاع عن أنفسهم ضد القمع الثقافي والتدمير البيئي والأوبئة والعنف ضدهم. منذ سبعينيات القرن العشرين، شكّل التنقيب غير القانوني عن الذهب على وجه الخصوص تهديدا لهم ودمر موطن السكان الأصليين. تحدث الاشتباكات القاتلة بين عمال مناجم الذهب غير القانونية وسكان الأمازون بشكل متزايد. عندما أعلن الرئيس البرازيلي آنذاك بولسونارو خلال فترة ولايته أنه يريد إضفاء الشرعية على استخراج الموارد في المنطقة المحمية، أصبح الوضع أكثر سوءًا. قرر ديفي كوبرنافا السعي للحصول على دعم دولي لحماية شعبه من أجل الدفاع عن أرض اليانومامي ضد من يهدد موطنهم. يؤمن الشامان بأنه إن توقف عن الرقص واختل توازن الحياة في الغابات المطيرة، فإن السماء ستسقط وتسحق كل شيء تحتها، فهل يستطيع إقناع المسؤولين بأن السماء المنهارة لن تدمر اليانومامي فقط؟

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