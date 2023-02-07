منطاد الصين يثير أزمة دبلوماسية

واشنطن تؤكد إسقاط منطاد صيني يشتبه أنه للتجسس فوق المياه الأمريكية

أسقطت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-22 منطاد "تجسس" صينيا فوق المحيط الأطلسي، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل إعلام أمريكية. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وبكين.