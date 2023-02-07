 منطاد الصين يثير أزمة دبلوماسية | DW الأخبار | DW | 09.02.2023

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DW الأخبار

منطاد الصين يثير أزمة دبلوماسية

واشنطن تعلن أنها شاركت المعلومات التي جمعتها من حطام المنطاد الصيني عشرات الدول الأخرى. والبيت الأبيض لا يرغب في التصعيد مع الصين في ظل التوترات العالمية.

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04.02.2023 *** CHARLOTTE, USA - FEBRUARY 4: Chinese spy balloon flies above in Charlotte NC, United States on February 04, 2023. The Pentagon announced earlier that it is tracking a suspected Chinese high-altitude surveillance balloon above the continental US. A Chinese Foreign Ministry statement said the balloon was a Äúcivilian airship used for research, mainly meteorological purposes. Peter Zay / Anadolu Agency

منطاد التجسس.. سذاجة أم جرأة صينية في تحدي أمريكا؟ 07.02.2023

قال مسؤولون أمريكيون إن بالون تجسس صيني يحلق فوق الولايات المتحدة منذ يومين وقبيل زيارة مقررة لبلينكن إلى الصين.

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واشنطن: رصد منطاد تجسس صيني آخر في أمريكا اللاتينية! 04.02.2023

كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".

04/02/2023 The suspected Chinese spy balloon drifts to the ocean after being shot down off the coast in Surfside Beach, South Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Randall Hill TPX IMAGES OF THE DAY

بعد إسقاط الجيش الأمريكي للمنطاد..استياء صيني ودعم كندي 05.02.2023

بعدما أسقط الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس جو بايدن منطادا صينيا حلّق فوق الولايات المتحدة، بكين تعرب عن "استيائها الشديد" من خطوة تراها "مبالغة واضحة في ردّ الفعل"، فيما دعمت كندا وحزب الشعب الأوروبي الخطوة الأمريكية.

04.02.2023 *** A jet flies by a suspected Chinese spy balloon after shooting it down off the coast in Surfside Beach, South Carolina, U.S. February 4, 2023. REUTERS/Randall Hill

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أسقطت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-22 منطاد "تجسس" صينيا فوق المحيط الأطلسي، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل إعلام أمريكية. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وبكين.

U.S. Secretary of State Antony Blinken, right, and China's Foreign Minister Wang Yi attend a meeting in Nusa Dua on the Indonesian resort island of Bali Saturday, July 9, 2022. (Stefani Reynolds/Pool Photo via AP)

وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني 03.02.2023

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للصين وذلك بسبب مخاوف واشنطن بشأن أنشطة تجسس صينية .