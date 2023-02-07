منطاد الصين يثير أزمة دبلوماسية

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واشنطن تعلن أنها شاركت المعلومات التي جمعتها من حطام المنطاد الصيني عشرات الدول الأخرى. والبيت الأبيض لا يرغب في التصعيد مع الصين في ظل التوترات العالمية.
كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".
بعدما أسقط الجيش الأمريكي بأوامر من الرئيس جو بايدن منطادا صينيا حلّق فوق الولايات المتحدة، بكين تعرب عن "استيائها الشديد" من خطوة تراها "مبالغة واضحة في ردّ الفعل"، فيما دعمت كندا وحزب الشعب الأوروبي الخطوة الأمريكية.
أسقطت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز إف-22 منطاد "تجسس" صينيا فوق المحيط الأطلسي، حسبما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية لوسائل إعلام أمريكية. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين واشنطن وبكين.
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تأجيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للصين وذلك بسبب مخاوف واشنطن بشأن أنشطة تجسس صينية .
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