منصة نتفليكس تعرض فيلما عن اسطورة الشاشة مارلين مونرو

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
منصة نتفليكس ستعرض غدا فيلم الشقراء، الذي انقسمت حوله أراء النقاد عندما عرض لأول مرة في النسخة الأخيرة من مهرجان البندقية السينمائي، والذي يدور حول حياة وإرث نجمة هوليوود مارلين مونر
مهرجان البندقية السينمائي يتوج فعالياته بمنح جائزة "الأسد الذهبي" لوثائقي عن أزمة الأفيونيات في الولايات المتحدة. وبمنحه جائزة خاصة لمخرج إيراني، وجه مهرجان البندقية السينمائي رسالة سياسية ضد الرقابة والسلطة في إيران.
بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول