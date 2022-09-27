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منصة نتفليكس تعرض فيلما عن اسطورة الشاشة مارلين مونرو

منصة نتفليكس ستعرض غدا فيلم الشقراء، الذي انقسمت حوله أراء النقاد عندما عرض لأول مرة في النسخة الأخيرة من مهرجان البندقية السينمائي، والذي يدور حول حياة وإرث نجمة هوليوود مارلين مونر