منشطات محظورة في مكملات إنقاص الوزن في الأسواق الأمريكية

في الولايات المتحدة، وجد باحثون تسعة أنواع مختلفة من المنشطات المحظورة في المكملات الغذائية، بما في ذلك منبهات يعود صنع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الثانية. ووفقا لمجلة شتيرن الألمانية فقد رصد الباحثون وجود منشطات محظورة وعقاقير خطرة في بعض أنواع المكملات الغذائية التي تباع في الوقت الحالي بغرض حرق الدهون والحصول على قوام رشيق.

الدراسة الأمريكية والتي نشرت في مجلة „Clinical Toxicology" بينت أن الهدف الرئيسي للباحثين كان فحص وجود مادة الديسينول داخل الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بحرق الدهون في الأسواق الأمريكية، وذلك لارتباط هذه المادة بحوادث خطيرة على الصحة العامة بما في ذلك السكتة القلبية لمتناوليها.

ووفقا للقائمين على الدراسة، فقد تم شراء المكملات الغذائية المتاحة للبيع في الولايات المتحدة والمُصنَّفة على أنها تحتوي على ديسينول أو أحد مرادفاته (على سبيل المثال، إيزوبروبيل

مشاهدة الفيديو 02:28 شارك "منشطات" طبيعية: تقوية الجسم عبر أنواع معينة من الأطعمة إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/1CLkW "منشطات" طبيعية: تقوية الجسم عبر أنواع معينة من الأطعمة

نورسينفرين وإيزوبروبيل أوكتوبامين) تم تحليلها لمعرفة محتواها، لتظهر المفاجأة في رصد الباحثين تسعة أنواع منشطة محظورة موجودة في مكملات الرياضة وفقدان الوزن في الأسواق الأمريكية.

وهذه العناصر هي : ديفينول ، فينبروميثامين (فونيدرين) ، أوكسيلوفرين ، أوكتودرين ، بيتا ميثيل فينيل إيثيل أمين (BMPEA) ، 1،3-ديميثيل أمين أمين (1،3-DMAA) ، 1،4-ديميثيل أمين (1 ، 4-DMAA) ، 1،3-ثنائي ميثيل بيوتيلامين (1،3-DMBA) و هيغينامين. ولا يمكن شراء هذه المنشطات أو المكملات التي تحتوي هذه المحفزات في الأسواق الأوروبية، إلا أنها متاحة للشراء عبر الانترنت، وهو ما يبين مدى خطورتها عالميا، بحسب المجلة الألمانية.

من ضمن هذه المنشطات وجد الباحثون الفينبروميثامين في مكملات النظام الغذائي لفقدان الوزن وتنمية العضلات. وكان هذا العقار مسموح تداوله في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وذلك كمادة منشطة على شكل بخاخ للأنف يسمى "Vonedrine" قبل أن يتم منعه وحظره بالكامل للتأثيرات الصحية الخطيرة على الإنسان.

وبالإضافة إلى الفينبروميثامين، تم العثور على ثمانية منشطات محظورة أخرى في التمارين الرياضية ومكملات إنقاص الوزن، تم خلطها في كثير من الأحيان على شكل مزيج، بيد أن الخطورة تكمن أنه لا توجد دراسات كافية لتأثير هذه العقاقير وهذا المزيج على صحة الانسان، ولم يتم تجربتها على البشر، بحسب الدراسة.

الدراسة بينت أيضا وجود عقار ديفينول في بعض المركبات والمكملات الغذائية، ووفقا للأبحاث الطبية يمكن أن تسبب هذه المادة الغثيان والقيء وآلام الصدر والسكتة القلبية وحتى الموت المفاجئ. وحذرت أيضا من وجود مخاطر للإدمان على هذه المنشطات لدى من يتناولها بانتظام، وربطت الدراسة بين هذه العقاقير المنشطة والعديد من حالات الإدمان على هذه المنشطات والتي كانت شائعة في فترة الخمسينات من القرن الماضي.

ع.أ.ج/ ع.ج