منشأة حديثة في فنلندا لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض

الخبيرة لمياء مساري لـDW: المناخ أولوية حكومة ألمانيا المقبلة وسياستها الخارجية

يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.