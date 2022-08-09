منشأة حديثة في فنلندا لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض

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تعمل فنلندا على انهاء منشأة لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض. المنشأة ستعمل في غضون عامين وتتضمن أحدث تقنيات التخزين لمئات آلاف السنين بحسب المتخصصين.
يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.
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