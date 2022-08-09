 منشأة حديثة في فنلندا لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض | DW الأخبار | DW | 10.08.2022

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منشأة حديثة في فنلندا لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض

تعمل فنلندا على انهاء منشأة لتخزين النفايات النووية في أعماق الأرض. المنشأة ستعمل في غضون عامين وتتضمن أحدث تقنيات التخزين لمئات آلاف السنين بحسب المتخصصين.

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