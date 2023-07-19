منزل مصنوع من هيكل طائرة قديم

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حول رجل أعمال أيرلندي جزءا من هيكل طائرة إلى مقصورة في حديقته، ولاقى عمله استحساناً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه حول فكرته إلى نشاط تجاري، ويقوم الآن، تحت اسم Aeropod، بإعادة تدوير الطائرات القديمة إلى منازل فاخرة.
حركة طيران نشطة ومرتفعة، ولكن ضمن انبعاثات أقل، هذا ما تطمح شركات إنتاج الوقود المستدام إلى توفيره. ما هو هذا الوقود الخاص، وهل هو متوفر حاليا بكميات كافية؟ ومتى سيكون من الممكن أن يكون الطيران صديقا للبيئة والمناخ؟
لم يعد مطلب الحد من السفر الجوي لتقليل الانبعاثات حكراً على نشطاء المناخ، بل تبناه أيضا جزء من قطاع الطيران الذي يجد مع ذلك صعوبة في تغيير النموذج السائد منذ عقود شهدت نمواً قوياً.
أتلفت ولايات ألمانية أكثر من 17 مليون كمامة بسبب إنتهاء تاريخ صلاحيتها. في المقابل لا زالت ولايات أخرى في انتظار موافقة الجهات المسؤولة لإتخاذ هذه الخطوة. في حين أعلنت وزارة الصحة إلغاء إلزام المسافرين بإرتداء الكمامة.
يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.
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