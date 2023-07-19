 منزل مصنوع من هيكل طائرة قديم | صنع في ألمانيا | DW | 19.07.2023

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صنع في ألمانيا

منزل مصنوع من هيكل طائرة قديم

حول رجل أعمال أيرلندي جزءا من هيكل طائرة إلى مقصورة في حديقته، ولاقى عمله استحساناً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه حول فكرته إلى نشاط تجاري، ويقوم الآن، تحت اسم Aeropod، بإعادة تدوير الطائرات القديمة إلى منازل فاخرة.

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