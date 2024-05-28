  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةألمانيا

منذ مطلع الألفية.. ألمانيا تسجل أعلى عدد في حالات التجنيس

٢٨ مايو ٢٠٢٤

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً في عدد الأشخاص الحاصلين على الجنسية الألمانية منذ مطلع الألفية إذ ارتفع بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وجاء السوريون في المرتبة الأولى، فكم عددهم؟

https://p.dw.com/p/4gN37
الجواز الألماني
ارتفعت نسبة السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية هذا العام بـ 56 بالمائة مجددا مقارنة بعام 2022.صورة من: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم في ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق منذ مطلع الألفية الجديدة. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الثلاثاء (28 مايو/ أيار 2024) في فيسبادن أن عدد المجنسين ارتفع بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بعد أن زاد بالفعل بنسبة 28 بالمائة عام 2022 مقارنة بالعام السابق. وبالأرقام المطلقة تم تجنيس حوالي 200 ألف و100 أجنبي في عام 2023.

ووفقا للبيانات، حصل أشخاص من 157 جنسية مختلفة على  الجنسية الألمانية  في عام 2023، وكانت الجنسيات الخمس الأكثر تمثيلا هي  سوريا  وتركيا والعراق ورومانيا وأفغانستان. وشكلت هذه البلدان مجتمعة أكثر من نصف جميع حالات التجنيس.

وكان متوسط عمر المتجنسين 29.3 سنة، وبالتالي أصغر بكثير من متوسط عمر إجمالي السكان. وكانت نسبة النساء بين المواطنين المتجنسين، البالغة 45 بالمائة، أي أقل مما هي عليه في عموم السكان.

الجنسية الألمانية: ثلاث وجهات نظر

وكان المواطنون السوريون في السابق يشكلون أكبر مجموعة من المجنسين، حيث شكلوا وحدهم أكثر من ثلث جميع  حالات التجنيس. وارتفع عددهم بنسبة 56 بالمائة مجددا مقارنة بعام 2022. وفي عام 2022 زاد عددهم لأكثر من الضعف مقارنة بعام 2021، وزاد في عام 2021 سبعة أضعاف مقارنة بعام 2020.

وجاء في بيان المكتب: "يرتبط العدد الكبير من حالات تجنيس السوريين بارتفاع هجرة السوريين الباحثين عن الحماية في الأعوام من 2014 إلى 2016. ويلبي هؤلاء الآن بشكل متزايد متطلبات التجنس، والتي تتعلق - من بين أمور أخرى - بالمهارات اللغوية والحد الأدنى من مدة الإقامة".

وزادت حالات تجنيس عراقيين بنسبة 57 بالمائة، في حين انخفضت حالات تجنيس أتراك بنسبة 25 بالمائة. وزاد عدد تجنيس الرومانيين بنسبة 8 بالمائة، كما ارتفع عدد تجنيس الأفغان بنسبة 55 بالمائة..

وارتفع عدد حالات تجنيس الأوكرانيين بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5900 حالة في عام 2023، بعد أن تضاعف ثلاث مرات تقريبا من 1900 إلى 5600 من عام 2021 حتى عام 2022 في أعقاب الهجوم الروسي. وشكل تجنيس الأوكرانيين في ألمانيا 3 بالمائة من إجمالي حالات التجنيس عام 2023.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

مواطنة هندية تحتفل بحصولها على الجنسية الألمانية

البرلمان الألماني يقر قانونا يسهل الحصول على جنسية البلاد

البرلمان الألماني يقر قانونا يسهل الحصول على جنسية البلاد

بعد موافقة مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، جاء الدور على البرلمان الألماني لإقرار هذا القانون الذي يخفف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية، ويسمح أيضا بحمل أكثر من جنسية، إضافة لتسهيلات أخرى.
سياسة١٩ يناير ٢٠٢٤
فندق "لاندهاوس أدلون" في مدينة بوتسدام بالقرب من العاصمة الألمانية برلين

"خطة" لطرد ملايين الأجانب والمجنسين من ألمانيا.. ما خطورة ذلك؟

"خطة" لطرد ملايين الأجانب والمجنسين من ألمانيا.. ما خطورة ذلك؟

في فندق بمدينة بوتسدام بالقرب من برلين التئم اجتماع سري لمتطرفين يمينيين من ألمانيا والنمسا. الهدف: التشاور في طرد الأجانب وحتى المجنسين منهم. ما دلالات الاجتماع وتداعياته على مستقبل المهاجرين والأجانب في ألمانيا؟
سياسة١١ يناير ٢٠٢٤
جواز السفر الألماني - أرشيفية

التجنيس التعويضي ـ تزايد عدد الإسرائيليين الراغبين في الجنسية الألمانية

التجنيس التعويضي ـ تزايد عدد الإسرائيليين الراغبين في الجنسية الألمانية

أوضح المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية في ألمانيا أن عدداً كبيراً من الإسرائيليين المنحدرين من أسلاف ألمان تقدموا بطلبات إلى السلطات الألمانية للحصول على ما يسمى بـ"التجنس التعويضي".
سياسة٢٧ مايو ٢٠٢٤