 منذ إعلان التطبيع .. أول وفد إسرائيلي يزور السودان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

منذ إعلان التطبيع .. أول وفد إسرائيلي يزور السودان

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وفدا إسرائيليا يزور السودان، وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة "فرانس بريس". بينما ذكرت صحيفة إسرائيلية تفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.

صورة مجمعة لعلمي السودان وإسرائيل

وزير الاستخبارات الإسرائيلي  إيلي كوهين صرح الأسبوع الماضي أن الوفد الأول إلى السودان سيكون صغيرًا ومكلفًا بالمسائل الأمنية.

أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن إسرائيل أرسلت الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أول وفد لها إلى السودان، وذلك بعد شهر على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين. ويأتي التأكيد الإسرائيلي بعد شائعات متزايدة في القدس مؤخرا حول إرسال وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الاثنين أن وفدا يزور السودان الإثنين. والسودان هي الدولة العربية الثالثة التي أعلنت أخيرا تطبيع العلاقات و"إنهاء حالة العداء" مع الدولة العبرية بعد الإمارات والبحرين. 

مختارات

بعد تصريحات عن "اتصالات" بين بلاده وإسرائيل، أعفت الخارجية السودانية الناطق باسمها، حيدر بدوي صادق، من منصبه. وكانت الوزارة قد أعربت عن "دهشتها" من تصريحات صادق وأكدت أنها لم تناقش إقامة علاقات مع إسرائيل.

التحق السودان رسميا بالدول العربية التي أعلنت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. بيد أن هذه الخطوة قوبلت بردود فعل متباينة لدى السودانيين. فمنهم من يرى في التطبيع "خيانة" فيما يؤمن آخرون بأنه سيكون مفتاح "الازدهار الاقتصادي".

وأكد مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته زيارة الوفد بدون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت " الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الوفد يتألف  من مجموعة صغيرة من المسؤولين الحكوميين وسيعمل على إعداد الأساس لزيارة أكبر لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى في الأسابيع المقبلة .
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي  إيلي كوهين قد صرح للصحيفة في الأسبوع الماضي بإن الوفد الأول إلى السودان سيكون صغيرًا ومكلفًا بالمسائل الأمنية. وأضاف أن وفداً أكبر سيتبعه لمناقشة التعاون الاقتصادي المحتمل مع الخرطوم.
يذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في شباط/ فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه "تاريخي".

وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إسرائيل أواخر آب/ أغسطس، وغادر منها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم. وشهدت الأشهر الأخيرة أيضا زيادة واشنطن للضغوط على الخرطوم لدفعها نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:48

تباين الآراء حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

مواضيع ذات صلة

Bildkombo Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident Israel

نفي سعودي لتقارير عن لقاء بين بن سلمان ونتانياهو في المملكة 23.11.2020

بعدما قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زار السعودية والتقى مع ولي العهد محمد بن سلمان، خرج الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي لينفي التقارير عن اجتماع بين ولي العهد ونتنياهو.

Bildkombo Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident Israel

تقارير: نتانياهو زار السعودية وأجرى محادثات سرية مع بن سلمان 23.11.2020

هل تقترب السعودية من قطار التطبيع العربي-الإسرائيلي؟ تقارير صحفية عبرية أكدت أن نتانياهو سافر إلى السعودية والتقى ولي العهد وكذلك وزير الخارجية الأمريكي، في العام ذاته الذي وقعت فيه ثلاث دول عربية اتفاقات تطبيع.

Kombobild Abdel Fattah al-Burhan und Benjamin Netanjahu

إذاعة إسرائيلية: وفد إسرائيلي زار السودان لبحث عملية التطبيع 22.10.2020

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفداً إسرائيلياً قام بزيارة نادرة للسودان لبحث تطبيع العلاقات. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  